Çileğin Faydaları Nelerdir? Çilek Yağı Ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Çilek kişilere sakinleştirici bir etki vermektedir bununla beraber sıklıkla çilek tüketmek bireylerin stresini azaltır.

Çileğin Faydaları Nelerdir?

Çilek vücut içerisinde bulunan kanı temizler, kişilerin vücudundaki mikropları yok eder. Özellikle diş etlerine iyi gelen çilekler ağız kokusunu yok eder, dişleri güçlendirir. Romatizma karaciğer gibi rahatsızlıklara iyi gelen çileğin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir;

İçerisinde bolca antioksidan bulundurmaktadır, bundan dolayı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bağırsak kurtlarını yok eder, bağırsakları temizler.

Cilt dokusunu tamir eder, cildi temizler.

İdrar yolu enfeksiyonları yok eder, idrar söktürücü olarak kullanılabilir.

Çilek Yağı ve Yaprağı Neye İyi Gelir?

Çilek birçok hastalığa iyi gelmektedir. Çilek yaprağı ise özellikle karaciğer ve cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Kişiler çilek yaprağını çeşitli yiyeceklere katarak veya meyve salatasına ekleyerek tüketebilirler. Çilek yağı faydaları ise şu şekildedir;

Çilek yağı cildi korur.

Çilek yağı egzama, sedef, akne, güneş yanığı, cilt kırışıklıkları, selülit ve benzeri deri problemlerinde kullanılabilir.

Güneş ışınlarından korunmak için yazları kullanılabilir.

Sivilceleri yok eder.

Yaşlanma karşıtı olarak cilde düzenli uygulanabilir.

Gözaltı torbalarını ve morluklarını yok eder.

Dudak çatlaklarına iyi gelir.

Diş üzerindeki plakları giderir ve dişi beyazlatır.

Vücut çatlaklarında kullanılır.

Çilek Kalp Sağlığını Korur

Her gün çilek tüketmek, kolesterolü engeller. Kişiler bol bol çilek tüketerek, kalp rahatsızlıklarını engelleyebilirler. Çilek içerisinde yüksek oranda antioksidan içermektedir.

Kanseri Önlemede Çileğin Faydası

Kanseri engelleyen birçok sebze ve meyve bulunmaktadır. Ancak çilek bunların arasındaki en önemli besinler arasında yer almaktadır. Çilek içerisinde oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı özel bir etkisi bulunmaktadır. Çilek ağız kanseri, nefes borusu kanseri ve karaciğer kanserini engellemektedir.

Çilek Alzheimer Oluşumunu Engeller

Alzheimer genel olarak genetik olarak kişilere geçen bir rahatsızlıktır. Ancak düzenli ve sağlıklı beslenmek bu rahatsızlığı önlemektedir. Günde bir kase çilek yemek, alzheimer riskini düşürmektedir. Çilek içerisinde bolca C vitamini içermektedir. Kişiler bu meyveyi tüketerek, zihin sağlığını koruyabilirler.

Çilek Kalp Sağlığını Korur

Çilek özellikle diyet listelerinde sıkça tercih edilen bir meyvedir. Fakat bununla beraber içinde bulundurduğu toksinler sayesinde kalp dokusunu ve damarları korumaktadır. Kişiler her gün düzenli çilek tüketerek kalp sağlıklarını tüketebilirler.

Çilek Cilt Sağlığını Düzeltir

Meyve ve sebze çeşitleri cildi korumaktadır. Çilek ise cilt üzerinde bulunan akne ve sivilceleri yok etmektedir. Çileği yiyerek veya yüzünüze maske yaparak cildinizi nemlendirebilirsiniz. Bununla beraber sivilce sorunu olan kişiler, özel olarak sivilce tedavisi için çilek yağı da kullanabilirler.

Sindirim Sistemini Çilek İle Düzenleyin

Çilek içerisinde bolca su bulunmaktadır. İçerisinde bol su bulunduran çilek idrar söktürücü olarak kullanılabilir. Bununla beraber çilek ishal giderici olarak da tercih edilmektedir. Kabızlık problemi yaşayan kişiler ise çilek yiyerek daha rahat bir şekilde tuvalete çıkabilirler.

Çilek İçerisinde Bol Miktar Antioksidan İçerir

Çileğin içerisinde bol miktarda antioksidan bulunmaktadır. Bu oksidanlar hem eklem iltihabını hem de vücut içerisinde oluşan iltihapları engellemektedir. Bununla beraber özellikle günümüzde birçok kişinin kalp rahatsızlığı bulunmaktadır. Bundan dolayı kişiler çilek tüketerek, kalp rahatsızlıklarını engelleyebilirler. Eklem ağrısı, vücut ağrısı ve benzeri problemleri olan kişilerde çilek tüketerek, vücut rahatsızlıklarını yok edebilirler.

Çilek Bağırsak Kurtlarını Düşürür

Meyve ve sebzeler metabolizmayı canlandırır. Bu sayede kişiler daha rahat sindirimlerini sağlayabilirler. Çilekte bağırsak kurtlarını engelleyen ve döken meyvelerden biridir. Bundan dolayı özellikle bağırsak problemi olan kişiler genelde çilek tüketmeyi tercih etmektedir.







