Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Çinko Eksikliğinde Hangi Hastıklar Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Çinko eksikliği birçok sağlık sorununa neden olan bir mineral eksikliğidir. Bu sebeple vücuttaki sağlıksız durumların oluşmasını engellemek amacıyla bu eksikliğinin giderilmesi oldukça önemlidir. Çinko eksikliğini gidermek için birçok yöntem bulunmaktadır. Çinko eksikliğini belirtilerini hangi hastalıklara neden olduğunu öğrenmek isteyen kişiler bu mineral eksikliklerinin belirtilerini öğrenmeye çalışır.



Çinko Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?



Vücudun sağlıklı olabilmesi ve fonksiyonlarını daha rahat şekilde yürütülebilmesi ayrıca vücudun yapı ve onarım faaliyetlerine devam etmesi, fonksiyonlarının gerçekleşmesi ve hormonal dengenin korunması için mineraller çok gereklidir. İnsan vücudu günlük işlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek amacıyla besinlerden, mineral takviyesi alır. Minerallerin içinde en önemlilerinden bir tanesi ise çinkodur. Çinko genel olarak kırmızı ve beyaz et, tahıllar, deniz ürünleri gibi besinlerde bulunur. Çinko eksikliği bu gıdaların az tüketilmesinden dolayı vücutta eksikliği pek çok kişide görülen bir durumdur.



Çinko eksikliği birçok hastalığa da neden olabilmektedir. Çinko eksikliği belirtileri ise şunlardır. Genel olarak çinko eksikliği belirtileri;

- Nedeni açıklanamayan kilo kaybı

- İştahsızlık

- İshal durumu

- Bağışıklık sisteminde görülen zayıflama

- Saç dökülmeleri

- Yara ve iyileşmeler de gecikme

- Citte açık yara oluşumu

- Halsizlik ve uyku hali

- Tat ve koku alma duyularında azalma

- Yavaş büyüme

- Büyüme ve gelişmede gerilik

- Cinsel olgunlaşmada gecikme gibi birçok durum çinko eksikliğinin belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Bunların yanı sıra hamile kadınlarda çinko eksikliği oldukça fazla ortaya çıkar. Bu durumda bebeğin gelişme ve büyümesinde gerileme anlamına gelmektedir. Çinko eksikliği bulunan kişilerde gebe kalma durumu da sıkıntıya girmektedir. Bu sebeple hamile kalmak isteyen kişilerin çinko eksikliğini tedavi edilmesinde fayda vardır.



Çinko Eksikliğinde Hangi Hastalıklar Olur?



Çinko eksikliği birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Çinko eksikliğinin en önemli nedeni ise diyetle yetersiz beslenme yapıldığı için bu durumda çinko eksikliği olarak görülmektedir. Çinko içeriği yüksek olan besinlerin yeterli tüketilmemesi, düşük kalorili diyetlerin uzun süre uygulanması ve tek yönlü beslenme gibi birçok durum çinko eksikliğine sebep olabilmektedir. Bu beslenme türlerinde çinko gereksinimi karşılanmadığı için vücuda giren çinko eksikliği de azalmaktadır. Çinko eksikliğinde ortaya çıkan bazı hastalıklar şunlardır;

- Çölyak hastalığı

- Kronik ishal

- Orak hücre anemisi

- Pankreas hastalıkları

- Alkol bağımlılığı

- Karaciğer ve böbrek hastalıkları

- Kanser

- Diyabet hastalıkları gibi hastalıklar çinko eksikliğinin çok uzun süre olmasından dolayı ortaya çıkan hastalıklardır.



Çinko Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?



Çinko vücuda alınması gereken en önemli minerallerden bir tanesidir. Çinko eksikliğinin tedavisi genel olarak çinko yönünden zengin besin tavsiyelerinin alınmasıdır. Çinko eksikliğine neden olan durumun araştırılarak tedaviye başlamak çok önemlidir. Çinko eksikliğinin en önemli sebebi beslenmeye dair sorunlardır. Bu sebeple hangi sebepten çinko eksikliğinin olduğunun bilmesi önemlidir.



Çinkonun en önemli kaynakları olan; tahıllar, yumurta, karaciğer, kırmızı ve beyaz et, deniz ürünleri zenginleştirilmiş tahıllar tüketilerek çinko eksikliğinin giderilmesi sağlanır. Dengeli ve doğru bir beslenme şekli oluşturularak, çinko eksikliğinin ortadan kaldırılması sağlanır. Çinko eksikliğinin çok uzun süre devam etmesi daha birçok kronik hastalığa sebep olabilmektedir. Bu sebeple çinko eksikliğinin tedavi edilmesi oldukça önemlidir.



Özellikle vejeteryan ve vegan beslenen kişilerde vitamin ve mineral alımında önemli ölçüde düşüş meydana geldiği için çinko eksikliği de bu tür beslenen kişilerde genel olarak çok daha fazla olabilmektedir.

