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16.06.2020 - 15:40 |

Cinsellik sonrası kadın ve erkek nasıl davranır?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası gösterilen davranışlar hakkında bilgi verdi.

Cinsellik sonrası kadın ve erkek nasıl davranır?
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Cinselliğin başlamasından önce kadın ve erkeğin davranışları nasıl farklı ise, cinsellik sonrası da farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabiliyor. Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da tek başına bu davranışları açıklamakta yetersiz olabiliyor.


Cinsellik sonrası kadın tutumları:
1. Sarılmak
Kadınlar genelde cinsellik sonrası sarılmayı tercih ediyorlar. Kendilerini daha güvende hissediyorlar. Esasen cinsellik öncesi gördüğü ilginin gerçekliğini sınama çabası olarak da değerlendirilebilir.

2. İlişki hakkında konuşmak
Genelde birbirlerine çok zaman ayırmayan çiftlerde, ya da erkeğin çok konuşkan olmadığı birlikteliklerde sık görülüyor. Esasen günlük koşuşturmalar esnasında ya da çocuklarla uğraşırken ihmal edilen duygusal yakınlığın değerlendirme zamanı olarak düşünüyor.

3. 'Şu an ne düşünüyorsun?' sorusu
Birçok kadın cinsel ilişki sonrası sessizliği, biraz önce yaşanan yoğunluğun karşı tarafça ne kadar değerli bulduğunu değerlendirmeye çalışır.

4. Uzaklaşmak
Eğer kadın cinsellik esnasında orgazm olmamışsa bu sık görülür. Hele bir de karşı tarafça bu önemsenmemişse daha belirgin olarak gözlemlenir.

5. Hemen giyinmek
Kendi bedeni ile barışık olmayan, ya da karşı tarafın böyle bir değerlendirme yapması ile ilgili endişe yaşayan kadın cinsellikten sonra çabucak giyinir.

6. Ters davranmak
Cinsellikte orgazm olmayan ya da erkeğin daha bencil davrandığı ilişkilerde daha sık görülür. Ön sevişme yetersiz ise ya da erken boşalma durumlarında da bu davranış gözlemlenebilir.

7. Çarşafı değiştirmek
Bazı çok titiz kadınlar cinsellik biter bitmez çarşafları değiştirmek ister. Cinsel organların yatağa değmesi ya da meninin bulaşmasından tiksindiği için çabucak çarşafları değiştirmek isteyebilir. Yapmazsa sıkıntıya girer.

Cinsellik sonrası erkek tutumları:
1. Arkasını dönüp uyumak
Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırır. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

2. Sigara içmek
Bu davranış daha çok öğrenilmiş bir davranıştır. Çoğunlukla bir film karesi gibi görülebilir. Cinsellik sonrası herhangi bir başka açıklaması yoktur. Esasen cinsellikten sonra sigara koku nedeniyle çiftin sarılmasını engelleyebilmektedir.

3. İlgisiz davranmak
Bir kısım erkek cinsellik sonrası ilgisiz davranabilir. Bu cinsellik odaklı ve duygudan yoksun ilişkilerde daha sık görülür.

4. Bir şeyler yemek ve içmek
Bazı erkekler cinsellik sonrası fazla efor nedeniyle yeme ihtiyacı duyabiliyorlar. Kadına garip gelse de acıkabiliyorlar.

5. Telefonunu kontrol etmek
Bazı işkolik erkekler, cinsellikten sonra telefonlarını kontrol edebiliyorlar. Ya da telefonuna bağımlı olanlar, oyuncaklarını hemen ellerine alabiliyor. Esasen kadını oldukça kızdıran bir davranış olarak görülüyor.

6. Tuvalete gitmek
Bazı titiz erkekler cinsellik sonrası tuvalete gidip çişlerini yapabiliyorlar. Bunu neredeyse tüm cinsel birleşmelerin sonucunda tören gibi yapabiliyorlar. Peniste sperm kalırsa zararlı olacağına dair inançları olabiliyor.

7. Sarılmak
Sevginin ve saygının bir ifadesi olabiliyor.

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