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13.11.2020 - 16:39 |

Civan Perçemi Faydaları Nelerdir? Civan Perçemi Çayı Ve Macunu Neye İyi Gelir?

Birçok farklı türü olan ve bir kır bitkisi olarak dikkat çeken civanperçemi, özellikle faydaları ile son dönemlerde ön plana çıkıyor. Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak tüketmenin önemli olduğu bu bitki, birçok değişik faydası sunmuş durumda. Peki, civanperçemi faydaları nelerdir? Civanperçemi çayı ve macunu neye iyi gelir? İşte bu konuda merak ettiğiniz bilgiler.

Civan Perçemi Faydaları Nelerdir? Civan Perçemi Çayı Ve Macunu Neye İyi Gelir?
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 Civanperçemi bitkisi Anadolu'da yüzyıllardır sağlıklı ve şifalı bir bitki olarak bilinmektedir. Birçok farklı ismi üzerinden Anadolu'nun değişik yerlerinde dile getirilen civanperçemi, aynı zamanda hoş kokusu ile de öne çıkan bir bitkidir. Fiziksel ve ruhsal olarak sağladığı faydalar ise, son dönemlerde oldukça ilgi çekmiş durumda.

 Civan Perçemi Faydaları Nelerdir?

 Pek çok farklı şekilde tüketilen ve kullanılan civanperçemi, özellikle faydaları ile günümüzde yaygın olarak değerlendiriliyor. Bu konuda ele alınabilecek faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün;

 - Hemoroid (basur) rahatsızlığına karşı iyi gelir.

 - Hücrelerin yenilenmesi ve cildin daha genç görünmesi için fırsat tanır.

 - Yara ve enfeksiyon ile iltihaplı ödemlerin iyileşmesini sağlar.

 - Boğaz enfeksiyonları gidermek için önemlidir.

 - Devamlı öksürüğü azaltır ve rahat nefes alma imkanı verir.

 - Sindirim sistemini güçlendirir ve hazımsızlığa karşı iyi gelir.

 - Bel ağrısı ve romatizmal ağrılara karşı kullanılır.

 - En önemli özelliklerinden biri adet söktürücü olmasıdır. Bu konuda ağrı çeken kadınlar için ağrıları dindirir. 

 - Vücutta yer alan serbest radikalleri azaltmak suretiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

 Bütün bu özellikleri ile beraber hem kadın hem de erkekler ve çocuklar için, civanperçemi Sağlık konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Amaca uygun olarak farklı şekillerde ve biçimlerde, gün içerisinde dengeli olarak tüketmek mümkündür.

 Civan Perçemi Çayı Neye İyi Gelir?

 Özellikle çay olarak yaygın şekilde tüketilen civanperçemi, aynı zamanda bu konuda lezzetli bir doğal kaynak olarak da öne çıkıyor. Diğer yandan sağladığı faydalar ile de büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.

 - Mide rahatsızlıklarını giderme konusunda yardımcı olur.

 - İştah açıcı bir özelliği vardır.

 - Midede oluşmuş olan gazı giderme konusunda etkilidir.

 - Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığa karşı iyi gelir.

 - Özellikle kış aylarında nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

 - Ateş düşürücü ve balgam söktürücü özelliği bulunur.

 - Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

 - Cilde güzellik verirken cilt sağlığını korur.

 - Sivilce ile beraber akne tedavisi için etkilidir.

 Gün içerisinde bir ya da birden fazla çay bardağı üzerinden tüketmek suretiyle, civanperçeminin sağladıklarından faydalanmak mümkündür.

 Civan Perçemi Macunu Neye İyi Gelir?

 Çay olarak tüketilmesi ile beraber macun şeklinde de değerlendirilen civanperçemi, özellikle insan sağlığı konusunda büyük bir önem arz ediyor. En önemlisi bacaklarda ya da kollarda meydana gelen sinirsel ağrılara karşı faydalı olmasıdır. Bu ağrıları önemli oranda azaltır ve kişinin bölgesel olarak rahatlamasına fırsat tanır. Aynı zamanda güneş yanıklarını tedavisi konusunda da kullanıldığını söylemek mümkündür. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine fırsat tanır. Diğer bir yandan gün içerisinde daha zinde ve kuvvetli bir yapı sağlar.

 

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