0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!

Çocuklarda gelişim değerlendirme ve gelişim takibi geçerliliği, güvenilirliği kanıtlanmış testler ile yapılır. Bu testler uygulanarak çocukların ince motor, kaba motor, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerinin durumları belirlenir. Çocukta sadece bir sorun olduğunda değil, sağlıklı olan 0-6 yaş aralığındaki her çocuğun ve bebeğin 6 ayda bir gelişim takibinin yapılması gerekir. 6 ayda bir tekrarlanan bu testler ile çocuğun ne kadar gelişim gösterdiği düzenli olarak takip edilmiş olur. Çocuğun gelişim alanları arasında uçurum olmamalıdır. Tüm gelişim alanları birbirine paralel şekilde gelişim göstermelidir. Eğer çocukta herhangi bir gelişimsel sorun varsa yapılandırılmış testler ile erkenden tespiti sağlanmış olur.



Çocuğun herhangi bir gelişim alanında sorun yoksa dahi var olan potansiyeli belirlenir. Test sonucunda uzman, çocuğun ihtiyaçlarını belirler ve bu yönde hareket eder. Bu ihtiyaçlar sadece bilimsel temeli olan testler, vaka öyküsü, aile katılımı ile belirlenebilir. Sonucunda anne ve baba çocuğunun gelişimi hakkında sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmış olur. 0-6 yaş aralığında tespit edilen ''erken müdahale'' ile çözülebilecek sorunların, 6 yaş sonrasında çözümü daha fazla zorlaşır. Çünkü 0-6 yaş aralığı çocukların tüm gelişim alanları için ''altın çağdır''.



Bu test uygulamalarını ve değerlendirmeleri çocuk gelişimi uzmanları yapar. Çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlayarak aileleri gerekli şekilde yönlendirir. Çocuğunuzu nasıl bir çocuk doktoruna götürüyorsanız erken yaşta da bir çocuk gelişimci ile tanıştırıp gelişimini takip etmelisiniz. Unutmayın, bazen ebeveynlerin gözünden kaçan gelişimsel sorunları bir uzman çok net bir şekilde görebilir.



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