Fazla oyuncak çocuğun gelişimini sekteye uğratır

Oyuncaklar, çocukların gelişim süreci için oldukça değerlidir. Yaşa ve gelişim dönemine uygun olarak seçilen oyuncaklar çocukların duygusal, bilişsel, dil ve motor becerilerini destekler. Ancak her şeyde olduğu gibi bununda dozunu belirlemek oldukça önemlidir. Çocuğun her istediği oyuncağı almak, aynı oyuncağın çeşitli renklerinden evde ayrı ayrı bulundurmak hem becerilerini sekteye uğratır hemde onları doyumsuzluğa sürükler. Öncelikle çocuklara neden devamlı oyuncak alma gereksinimi hissediyoruz, bu konu üzerine düşünmeliyiz. Ebeveyn olarak çocuğunuzla oyun oynamayışınızın ve kaliteli zaman geçirmeyişinizin eksikliğini çocuğa alınan oyuncaklarla kapatmaya çalışıyorsanız bu durumda çocuğunuza daha fazla zarar verdiğinizi bilmelisiniz. Alınan hiçbir oyuncak anne ve baba ile geçirilen zamanın yerini kesinlikle alamaz.

Evde çok fazla oyuncak bulunması çocuğun hayal dünyasını köreltir. Çocuk oyun kurarken neye odaklanacağı konusunda sorun yaşamaya başlar. Çünkü aklı genellikle oynamadığı oyuncaklarda olacaktır. Az oyuncağı olan çocuk yetişkinlerle daha fazla iletişim kurma çabasına içerisine girer. Kendiliğinden bir şeyler üretmeye daha fazla meyilli olur. Fazla oyuncak çocukların tahammül seviyesini azaltır. Bir oyuncağı çözümlemeye çalışmak yerine yenisine ve daha basit olana geçmeyi tercih eder. Her istediği oyuncağa istediği anda sahip olan çocuklar bencilleşir, her şeye her an sahip olma duygusunu her yerde yaşamaya çalışırlar.

Özellikle de fazla çocuğun bulunduğu evlerde ne kadar çok oyuncak o kadar çok kavga yaşanması demektir. Çünkü sanılanın aksine oyuncak azaldıkça değil, oyuncak çoğaldıkça çocuklar kavga etmeye başlarlar. Az oyuncak paylaşmayı ve işbirliği yapmayı öğrenmek demektir. Bir oda dolusu oyuncağı olan çocuklar parklarda, bahçelerde koşup oynamak yerine o odanın içinde tüm gününü geçirmeyi tercih edecektir. Çocuğunuza hiç oyuncak almayın demiyorum, elbette gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar edinin.

Ancak oyuncak mağazalarının önünde krize giren çocuklarımızı oradaki tatmin olmaya çalışma duygusu içinden çekip çıkarın. Unutmayın ki mutluluk parayla satın alınan nesnelerde değildir. Devamlı mutluluğu bu nesnelerde arama hali çok yorucu olacak ve ilerleyen yıllarda duygusal gelişimlerine her geçen gün daha fazla zarar verecektir. Mutluluk bir oyuncakta değil bazen ebeveyninin bir sarılışında gizlidir.

