10 maddede çocuğunuzu okula hazırlamanın yolları

Yeni bir ortama alışmak, okula başlamak çocuklar için oldukça ürkütücü olabilir. Bazı çocuklar bu süreci daha rahat atlatırken bazı çocuklar büyük kaygılar yaşarlar. Ancak yeni bir ortama girme ve alışma süreci hemen hemen her çocuğun gözünü korkutur. Özellikle okula başlamadan önce ebeveynlerin doğru yaklaşımları çocuğun duyguları üzerinde olumlu etki yaratır.



İşte çocuğunuzun okula hazırlanmasını sağlayacak 10 öneri...

-Çocuğunuz okula başlamadan önce kısa ayrılık süreleri yaratın. Markete gitmeniz ve çocuğunuzu komşu ile bırakmanız veya bir arkadaşınızla görüşmeye gitmeniz ve güvendiğiniz bir akrabanıza bırakmanız gibi. Net ve açık bir şekilde gideceğiniz yeri belirtip, dediğiniz saatte geri gelmeniz hem onu ayrılığa alıştıracak hem de güven duymasını sağlayacaktır.

-Okula başlamadan önce mutlaka bu konuyla ilgili net ve somut anlatımlarda bulunun. Sorduğu soruları cevaplayın. Çocuklar belirsizlikten hoşlanmazlar. Bu sebeple okula kaçta gidileceği, gelineceği, okulda neler olacağı ile ilgili net bilgiler verin.

-Tüm okul hazırlıklarına onu dahil edin, kalem, çanta vb. eşyalar alma konusunda mutlaka fikrini alın, seçim hakkı verin.

-Okul, resmi olarak başlamadan önce sınıfını, bahçesini gezmesini sağlayın. Öğretmeniyle tanışması da güven duygusu için önemlidir.

-Okula başlamasının olumlu yönlerinden söz edin. Ne kadar eğleneceğini ve yeni arkadaşları olacağını anlatın.

-Kaygı ve endişelerinin normal olduğunu onunla beraber pek çok arkadaşının bu duyguları hissettiğini belirtin. Mümkünse okul başlamadan önce birkaç arkadaşıyla tanışmasını sağlayın.

-Okulda bir sorun yaşandığı takdirde öğretmeniyle paylaşması gerektiğini ve sizin de onun her zaman yanınızda olacağınız güvenini verin.

-Okula gitmeden bir gün önce kaçta kalkılacak, nasıl gidilecek, okulda nelerle karşılaşabilir bunlardan söz edin ve canlandırmalar yapın.

-Duygularını dile getirmesine ve istediği yol ile ortaya çıkarmasına izin verin. Resim çizebilir, konuşabilir, kuklalarla anlatabilir, drama şeklinde canlandırabilir.

-Okula bırakırken ayrılık süresini kısa tutun, olayı dramatize etmeyin, söylediğiniz saatte mutlaka okuldan alın. Bir ayı geçmesine rağmen çocuğunuzun kaygı ve korkularında artış görülüyorsa profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

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