Bağırmadan çocuk büyütmek...

Çocuğunuza bağırarak bir şeyleri yaptırmak onu yalnızca ''korkutmaktır.''

Ebeveyn, çocuğa karşı sesini yükselttiğinde çocuk korktuğu için yapması gerekenleri yerine getirebilir ancak bu durum ileriye yönelik kalıcılık sağlamaz. Çocuku psikolojik baskı hissettiği için içselleştiremez sadece korku duyar.

''Bağırmak'' çocuk ve ebeveyn arasındaki güvenli bağlanmaya zarar verir.

Devamlı azarlanan, psikolojik şiddete maruz kalan çocuk kendini güvende hissetmez. Çocuğun yaşı büyüdükçe ebeveynle inatlaşmaya ve ondan hıncını almaya başlayabilir. Bu durumda sevgi ve güven bağına zarar verir.

''Bağırılan çocuk'' sorunlar karşısında problem çözmeyi öğrenemez.

Duygusal şiddete maruz kalan çocukların empati yeteneği zayıftır. Ebeveyn kendisine nasıl bağırıyorsa o da karşısındaki kişilere aynı şekilde davranmayı tercih edebilir. Hoşgörüden yoksun ilişkiler içinde olmayı seçer ya da duygularını tamamen bastırabilir.

Çocuğunuza her bağırdığınızda olumsuz davranışlarında artış görülür.

Çocuk bir süre sonra bu bağırmalara alışıp ebeveyn ile inatlaşmak adına olumsuz davranışları artırarak ısrarla yapmaya devam edebilir. Kendini kötü hissettikçe olumsuz davranışlara yönelir. Çocuk yanlışları üzerinden değil, doğruları üzerinden eğitilmelidir.

Ebeveyn, bağırmalarının yetersiz olduğunu gördüğünde ''fiziksel şiddete'' başvurabilir.

Bağırmak ebeveyn ve çocuk arasında normalleştiyse, çocuk inatlaşma yolunu tercih ediyorsa ebeveyn saç çekme, terlik fırlatma ile başlayıp şiddeti daha üst boyutlara taşıyabilir. Fiziksel şiddetin de işin içerisine girmesiyle ebeveyn ve çocuk ilişkisi derin bir çıkmaza girebilir.

Ebeveynler çocuklarına bağırmamak için neler yapabilirler ?

-Önce ''siz'' iyi olmalısınız. Kendinize iyi gelen şeyleri bulun, hayatın stresinden bir nebze olsa da uzaklaşın.

-Var olan sorunlarınızı biriktirmeden çözüm bulmaya çalışın. Çünkü biriken sorunlar, sonucunda öfke patlamalarına yol açabilir.

-Öfkelendiğiniz anlarda durun, kendinizi telkinleyin ve çocuğunuzun yanından uzaklaşın.

-Öfkeliyken çocuğunuza bilgi vermeye çalışmayın. Burada önceliğiniz sakinleşmek ve ortamı yumuşatmak olmalıdır.

-Ses tonunuzu kontrol edebilme konusunda kendinize söz verin.

-Bir ebeveyn olarak kendi duygularınızı yönetebildiğiniz ve yönetemediğiniz tüm anlarda çocuğunuzun sizi rol-model aldığını unutmayın.

-Çocuklarınızın yaş dönemlerine göre gelişim özelliklerini öğrenin. Eğer hangi yaşta neyle karşılacağınızı bilirseniz kendinizi daha rahat kontrol edebilir ve bunun geçici olduğunu bilirsiniz.

-Bir kural koyarken çocuğunuzun yaşını ve gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurun. Yaşını aşan görev ve sorumlulukları yerine getirmekte zorlanması evde seslerin yükselmesine neden olabilir.

-Çocuğunuza karşı fazla koruyucu olmak endişelerinizin artmasına sebep olurken, çocuğunuzu devamlı kısıtlamak ve kontrol etmek isterken sesler yükselebilir. Bu sebeple bazı durumların sonuçlarını deneyimlemelerine izin verin.

-Öfke kontrolü ile ilgili ciddi sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan profesyonel destek almayı ihmal etmeyin.

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