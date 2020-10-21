Çocuğumu anaokuluna göndersem öfkesi söner, inatçılığı geçer mi?

Okulun çocukların sosyal-duygusal gelişimine sağladığı fayda elbet ki göz ardı edilemez. Okul, çocuğun her alanda becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Akran gruplarıyla ilişki kurmayı, sosyal ortamda bulunmayı, oyun oynamayı, keşfetmeyi, deneyimleyerek yaşamayı öğrenir. Akran grupları içerisinde kendine bir yer edinir. Öğretmeni ile ilk ilişkilerini yaşar..

Ebeveynler dışında artık hayatına pek çok kişiyi dahil etmiş olur. Ancak okul öncesine gönderme amacı, ‘’okul iyi gelir, okula gidince öfkesi geçer, davranışları düzelir’’.. gibi düşüncelerse bu tamamen yanlış bir tutumdur. Ebeveynlerin danışmanlık sürecinde en çok sordukları sorulardan biri ‘’Okul çocuğu düzeltir, okula gönder dediler, öyle yapsak geçer mi bu inadı?’’ Özellikle konumuz öfkeli olması, inatlaşması, hırçınlığı, paylaşmaması gibi sorunlarsa sadece okula gitmesi ile bu davranışlar geçmez. Yönümüzü bu gibi durumlarda aile içerisine çevirmek gerekir. Çocuk, anne veya babanın öfkesini yansıtıyor olabilir. Aile içerisinde çocuk ile devamlı seçimleri konusunda inatlaşma yolu tercih ediliyor olabilir. Fazla otoriter ve baskıcı aile tutumlarında da çocuklarda öfke ve inatçılık görülebilir.

Çocuk evde yeterince kendini ifade edemediğinde, seçim hakkı, söz hakkı verilmediğinde, bir birey olarak görülmediğinde de hırçınlaşıp, öfkelenebilir. Anne ve baba arasında devamlı çatışmalar yaşanıyorsa, anne, baba veya her ikisi çocukla ilgili mükemmeliyetçi beklentiler içinde olup devamlı baskı kuruyorlarsa yine çocukta bu tür sorunlar görülebilir. Farkındaysanız yazdıklarımın hepsi anne ve baba tutumlarına dair.. Yani önce kendi tutumlarımızı gözden geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Okul elbette çocukların sosyalleşmesi için uygun bir yerdir. Ancak evdeki yaşantısını, okulda en başta arkadaşları sonra öğretmeni üzerinde deneyimlemeye çalışacaktır. Bu sebeple bu tarz sorunlar yaşayan çocukların öncelikle birebir destek alması gerekir. Bu sorunlar halledilmediği sürece toplum içerisindeki rolünü benimseyemeyecek ve çoğu zaman arkadaş grupları tarafından kabul görmediği için dışarda kalacaktır. Böyle durumlar yaşıyorsanız öncelikle bireysel destek almanız gerekir. Ebeveyn tutumlarınızı gözden geçirmeli ve bir uzmandan bu tutum ve davranışları nasıl değiştireceğiniz konusunda yardım almalısınız. Unutmayın ki çocuklar ailelerinde gördükleri her şeyi en iyi yansıtan kişilerdir.

İnstagram: cocukgelisimi.uzm