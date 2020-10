Çocuklarınız sosyal medyada olmalı mı?

Günümüzün en popüler uygulamalarını kullanarak çocuklar adına hesaplar açmak, fotoğraf ve videolarını paylaşmak ne kadar doğru ?



İnternet ortamında gördüklerim karşısında her gün şaşkınlığım giderek artıyor. ''Kuzuma kanal açtım, abone olun'' diyenler mi, ''çocuğuyla beraber her gün oyuncak tanıtım videosu çekenler mi'', ''kendi çocuğu üzerinden beslenme ve tuvalet eğitimi tüyoları verenler mi'' ne ararsanız var bu alemde.. 0-6 yaş aralığında çocukların telefon kullanımı sınırlı olmalıyken ellerinde yapışık ikiz gibi telefon ile gezen ebeveynleri görüp rol-model alan çocukların elbet ki bu iletişim araçlarına bağımlılık geliştirme oranları da daha yüksek..

Ne yazık ki uygulamalarda üst sıralara gelmek, daha fazla takipçi kazanmak, bu işi paraya dökmek için yedirilen, giydirilen, güzel alanlara götürülüp fotoğrafları çekilen çocuklarımız var... Veya sırf video çekip oyuncağı tanıtmak, abone sayısını artırmak için çocuklara cümleler ezberleten, gününü video çekimi için harcayan ebeveynler...



Yaşadığı anda kalamayan çocuklar, devamlı olmadı baştan diye çekilen videolar.. Küçük bir çocukken büyümek zorunda kalan, yaşlarından büyük kıyafetler giydirilen, makyaj yapılan çocuklar var.. Oysa ki çocuklarımız ile geçirdiğimiz zamanın her dakikası o kadar kıymetli ki.. Bazı ebeveynlerimiz bu zamanları ne yazık ki fotoğraf, video çekip yüklemek ile harcıyor. Elbet ki paylaşım yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bunun bile yeri, zamanı ve sınırı var. Bunu her dakika, her saniye yapmanın, çocuklarımızla geçirdiğimiz zamandan çalmanın onlara ileride nasıl bir katkısı olabilir ? Veya o an bunları başkalarına göstermenin çocuğunuzla olan ilişkinizin gelişmesine faydası nedir ? Egomuzu tatmin etmek için veya başka çıkarlar nedeniyle ya da sadece başka insanlara göstermek için çocuklarımıza bu haksızlığı yapmaya değer mi ? Hala kızı, amca oğlu veya karşı komşuya atacağınız hava daha mı değerli çocuğunuzla yaşayacağınız o andan ? İnsanlar paylaşımlarınıza saniyelik veya bir kaç dakikalık bakıp geçerken siz o an çocuğunuzla ilgili kim bilir neler kaçırıyorsunuz...



Elbet ki bu kanalları birileri takip etmese bu insanlarda bu işlere bu derece yönelmezler. Ve ne yazıkki bu kanalları takip edenler yine başka ebeveynler..



Bir uzman ve bir insan olarak düşüncem yavrularınız oyun oynayacak yaştayken lütfen onların zamanını bu çekimlerle harcamayın. İlk ‘’anne’’ dediği anı takipçileriniz değil o an siz duyun, o duyguyu hissedin. Özel anlarınızı özelinizde bırakın.



Teknoloji bağımlılığınızla baş edemiyorsanız, devamlı paylaşmak, beğenilmek istiyorsanız bunun içinde bir uzmandan profesyonel destek almayı ihmal etmeyin. Umarım bu konuya hassas yaklaşan insanlar hala vardır. Çünkü artık normal olmayan şeylerin normalleşmesinden toplum olarak fazlasıyla yorulduk ..Bu kanalların, abone sayılarının, çocuklarını devamlı halde paylaşan insanların fazla olması demek bunun doğru olduğunu göstermez. Bırakın çocuğunuz uygun zaman geldiğinde bir sosyal medya hesabının olup olmayacağına kendisi karar versin. Siz çocuğunuzun gözlerinizin önünde büyüyüşünün tadını çıkarın ve sessizce telefonunuzu cebinize koyun..



İnstagram: cocukgelisimi.uzm