“Empati Gelişimi” küçük yaşlardan itibaren başlamalı

Empati, en genel ifade ile başka bir kişinin duygularını içinde bulunduğu durum ve davranışları anlamak için kendimizi onun yerine koymak anlamına gelir. Sağlıklı ilişkilerin temelinde empati yatar. Ancak çocukluk döneminden itibaren bunu nasıl sağlayacağımızı bilmek önemlidir.

1-Çocuğunuzla sağlıklı iletişim içinde olun.

-Onu dinleyin ve anladığınızı hissettirin.

-Ona saygı duyduğunuzu gösterin, konuşmalarınız tutarlı olsun.

-Suçlayıcı bir dille konuşmayın.

-Çocuğunuzu tüm benliğiyle kabul edin.

2-Çocuğunuza rol-model olun.

Öncelik olarak çocuğunuza bu konuda örnek olmanız gerekir. Onun yerine kendinizi koymayı, durumları bu şekilde gözden geçirmeyi ve empati kurma konusunda önce ebeveynlerin başarılı olabilmesi çok önemlidir.

3-Çiçek büyütmek ve hayvan beslemek empatiyi geliştirmek adına yararlıdır.

Kendinden başka diğer canlıların varlığını bilmek, o varlıkların sorumluluğunu almak, ihtiyaçlarını görmek empati gelişimine katkı sağlar.

4-Hikayeler okuyarak oradaki kahramanların duyguları üzerine konuşmak empatiyi geliştirmek için yararlıdır.

Çocuğunuz ile hikaye okuduğunuzda oradaki kahramanların özellikleri hakkında konuşmak ''sence burada ne hissetmiştir, onun yerinde olsan ne yapardın?'' tarzında sorular karşısındakini anlayıp, kendisini ifade etmesi için yarar sağlar.

5-Sadece ''olumsuz'' duyguları değil, ''olumlu'' duyguları anlayabilmesi içinde destek olmak gerekir.

Kendinden başka kişilerin tüm duygularını anlaması adına yardımcı olmak, üzüntülerini paylaşabildiği gibi mutlulukları ve başarılarıda takdir edip paylaşabilmenin önemini de hissettirmek gerekir.

6-Kendinden başka ''diğer insanlarında'' varlığının farkında olan çocuklar yetiştirmek önemlidir.

''Biz mutlu oluyorsak, diğer insanlar da mutlu olabilir.''

''Biz ağlıyorsak, üzülüyorsak diğer insanlar da üzülebilir.''

''Bizim istediğimiz her şeyi diğer insanlar da isteyebilir.''

Önemli olan diğer insanlarında bizim gibi duygularının, istek ve ihtiyaçlarının varlığını kabul etmesi ve anlayabilmesidir.

7-Okuldan eve bir sorun ile geldiğinde sorunu direk çözen değil, karşısındakini anlamak ve empati kurabilmesine yardımcı olabilmek adına çözüm yolları bulmasına yardımcı olan ebeveynler olmak gerekir.

Çocuklar okul yaşamlarında akranları ile pek çok kez problem yaşayabilirler. Bunlar hayatla ilgili ilk deneyimleridir. Bu sebeple sorunu çözmeye çalışmasına izin vermek ve arkadaşının duygularını anlayabilmesi için yol gösterici olmak empatinin gelişimine katkı sağlar.

''Ağaç yaş iken eğilir'' atasözünü unutmadan, küçük yaştan itibaren çocuğunuza bu konuda rol-model olmak ve her yönüyle onu desteklemek ilerideki tüm yaş dönemleri için yarar sağlayacaktır.

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