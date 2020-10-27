Korona virüs çocuk psikolojisini nasıl etkiliyor?

Tüm dünya üzerinde etkili olan koronavirüs (COVİD19) salgını tüm yaş gruplarını gerek fiziki gerek psikolojik olarak farklı şekillerde etkiliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yeniden vakaların artmasıyla beraber ebeveynler çocukları ve kendileri adına büyük kaygılar besliyor. Peki bizler çocuklarımızı bu durumdan en az yara alarak kurtarmak için hangi yolları izlemeliyiz ?

Öncelikle ebeveynler kendi kaygılarını kontrol etmeli!

-Aşırı kaygılı ebeveyn tutumu!

Çocuklar her anlamda yetişkinleri model aldıkları gibi heyecan, korku, panik gibi durumlarda da yetişkinleri model alıyorlar. Bu sebeple anne ve baba çocuğun bu konuda aşırı kaygılı olduğunu düşünüyorsa öncelikle aynayı kendine tutarak verdiği tepkileri gözden geçirmelidir. Ebeveyn kendi duygularını, kaygılarını, tepkilerini abartılı bir şekilde yaşıyorsa çocuğuna da bu anlamda sağlıklı bir şekilde yardımcı olamayacaktır. Anne veya baba tedbirleri abartarak yaşıyorsa çocukta benzer şekilde davranacaktır. Sonucunda kendini güvende hissetmeyecek, panik ve kaygıları gün geçtikçe artacaktır.

-Umursamayan ebeveyn tutumu!

Kaygılı bir kesim olduğu gibi bu durumu umursamayan ebeveynlerde var. Böyle bir durumda çocuk ev dışında tedbirleri gördüğünde ancak evde ebeveynlerin umursamaz tavırlarıyla karşılaştığında büyük bir çelişkiye düşüyor. Böyle bir durumda yetişkinler kendilerinin ve çocuklarının hayatını riske atmış oluyor..

-Çocuklara korona virüsün alacağımız tedbirlerden güçsüz olduğu anlatılmalı!

Küçük yaş grubuna olabildiğince kısa, net ve basit açıklamalar yapılması gerekir. Anaokulu ve ilkokul çağı çocukları için hikayeler, sembolik oyunlar, drama, resim çizme, kukla oyunları virüsten ve korunma yollarından bahsederken etkili olacaktır. Duyguları hakkında konuşmak, konuşması için teşvik etmek, eleştirmekten ve gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınmak gerekir. Korona virüs ile ilgili medyada yayınlanan görsellerden içeriği uygun olanlar gösterilip, kafalarında somutlaştırmaları için yardım edilebilir. Ortaokul çağı ve lise çağı çocuğunun ise medyada bulunan sakıncalı görseller, haberler ve sağlıklı olmayan verilerden uzak tutulması, sorularının cevaplanması ve onlarında duyguları üzerine konuşmak için teşvik edilmesi gerekir. Küçük yaş grubuna göre internet kullanımı daha fazla olduğu için kafalarındaki soruların cevaplarını yanlış kaynaklardan edinebilirler. Bu sebeple doğru kaynaklara yönlendirmeli ve sorularını cevaplandırmalıyız.

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