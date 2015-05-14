Çocuk yapmanın maliyeti ne kadar?

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HAMİLELİK



Hamilelik döneminde bu süreçte ve bebek doğduktan sonra gerekli olabilecek ihtiyaçları yavaş yavaş tamamlayabilirsiniz. Bebeğiniz ilk doğduğunda kullanacağınız kıyafetleri ve emzirme sütyeni, göğüs pedi gibi malzemeleri hamilelikte almanızı öneririz. Bu tür ihtiyaçlar için pahalı markalar tercih etmediğiniz sürece 500-1500 TL arasında bir bütçe yeterli olacaktır.



Bu giderlerin haricinde doktor randevularının ve yaptırılacak testlerin ücretleri de söz konusu oluyor.



DOĞUM



Devlet hastanelerinde anne adayının sağlık masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır. Ancak özel hastanelerde doğum yapıldığında hastaneye göre fiyatlar çok büyük farklılık göstermektedir.



Özel hastanelerde normal doğum fiyatları, hastanenin SGK anlaşması olup olmamasına da bağlıdır. ÖZel hastanede kaldığınız süre de doğum için ödeyeceğiniz fiyatları etkilemektedir.



Genel olarak normal doğum fiyatları SGK anlaşmalı hastanelerde 500 TL ile 4000 TL arasında değişmektedir.



Sezaryen söz konusu olduğunda ise yaygın görüşün aksine çok fazla fiyat farkı artmamaktadır. SGK anlaşmalı özel hastanelerde sezaryen ücretleri yine hastaneye göre 750 TL ile 4500 TL arasında değişmektedir.



Sık tercih edilen Epidural anestezi fiyatı doğum ücretinin üzerine eklenmektedir. Genel olarak hastaneye göre 300 TL ile 1000 TL arasında bir fiyat eklenmesi söz konusudur denebilir.



Devlet hastanesinde gidilen muayeneler için muayene başına 8 TL civarında bir tutar maaşınızdan kesilmektedir. Sık aralıklarla gidilen her muayeneden de ücret alınmamaktadır.



SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki muayenelerin ücretlerinin bir kısmı SGK tarafından karşılanırken bir kısmı da hasta tarafından fark yatırılarak ödenmektedir.



DOĞUMDAN SONRA



Doğumdan sonraki maliyetler yine seçilen ürünlerin markasına göre değişiklik gösteriyor. Doğumdan sonraki 12 ay içerisinde alınması gereken malzemelerin toplam ücreti 4 bin TL'den başlıyor. Daha kaliteli ve markalı ürünler tercih edilirse bu fiyat 15 bin liraya kadar çıkıyor.



Bu ücretlere doktor randevuları da hesaplanarak eklenmelidir. Söz konusu olabilecek acil durumlar için de mutlaka bir birikim hesabı oluşturulmalıdır.

***Fiyatlar ortalama ücretlerdir ve sadece fikir olması amacıyla paylaşılmıştır. SGK anlaşması olmayan hastaneler için geçerli değildir.