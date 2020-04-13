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13.04.2020 - 17:18 |

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 adım

Corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yetişkinler gibi çocuklarda da bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşıyor. Hem gündelik hayatta hem de corona virüs sürecinde bağışıklık sistemi düşük olan çocuklar bakteri, virüs ve parazit gibi zararlı mikroorganizmaların hedefi oluyor. Peki, ebeveynler bu konuda nasıl bir yöntem uygulamalı? İşte çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 adım...

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 adım

Bağışıklık sisteminin zayıf olması yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle corona sürecinde anne ve babaların bu konuda daha da çok dikkatli olması gerekiyor. Bağışıklık sistemi düşük olan çocuklar bakteri, parazit ve virüs gibi zararları miroorganizmalara maruz kalıyorlar. Peki, çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmek için nasıl adımlar izlemelisiniz? İşte çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 adım... 

Omega 3 yağları büyük önem taşıyor

Omega 3 yağları çocukların gelişimi ve bağışıklığı açısından en zengin kaynaklardır. Balık veya keten tohumu bu grubun içerisinde yer aldığından haftada 2-3 kez balık tüketmeleri, Omega 3 almaları açısından iyi olacaktır. Balık yerine keten tohumu yağı da bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Omega 3'ün faydalarını incelediğimiz de en başında bakterileri yiyen hücrelerin aktivitesini artırmak gelir.

 Şeker ve tatlandırıcı ürünlerden uzak tutun

Rafine şeker ve tatlandırıcı içeren her ürün çocuklar için büyük risk taşıyor. Özellikle gelişim sürecindeki çocuklarda bağışıklığı zayıflatıyor ve sağlıklı büyümelerine engel oluyor. Bu tarz gıdalar akyuvar çalışmasını olumsuz etkiliyor. Özellikle çocukların hasta döneminde şeker ve tatlandırıcı gıdalardan uzak durması çok önemli.  Bunların yerine pekmez, bal ya da kurutulmuş doğal meyvelerden faydalanmaları bağışıklıkları için daha yararlı olacaktır.

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 adım

Her öğünlerinde mutlaka sebze ve meyve olmalı

Bağışıklık sistemini harekete geçiren en önemli vitaminlerden biri de C vitamini. Bu yüzden mutlaka C vitamini içeren sebze ve meyvelerden oluşacak öğünler hazırlayın. Bunların başında çilek, limon, portakal, kivi, maydanoz, kara lahana, karnabahar ve brokoli geliyor.

Uyku düzenlerine dikkat edin

Bağışıklığı en yakından ilgilendiren durumlardan biri de uyku düzeni. Özellikle okul öncesi çocukların 10 saat, daha küçük yaştakilerin ise 12-13 saat uyuması gerekir. Yeterli uyku almadıkları takdirde mikrop öldüren hücrelerin güçlerinde azalma meydana gelecektir.

Aktif olmalarını sağlayın

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kilo problemi bağışık sistemini etkilemektedir. Bu yüzden mutlaka çocuğunuzun aktif bir yaşam biçimi olmasına özen gösterin. Eğlenceli egzersizler veya oyunlar hem iyi vakit geçirmenizi sağlayacaktır hem de çocuklarınızın sağlıklı olmasını.

Onların yanında sigara içmeyin

Sigaranın sağlığı ne kadar etkilediğini ve zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu durum çocukları da yakından ilgilendiriyor. Çocukların dakikada yaptıkları solunum sayısı daha fazla olduğu için sigaranın zararlarını yetişkinlerden daha çok etkilenirler. Eğer çocuğunuzun yanında sigara içerseniz astım, bronşit gibi daha birçok solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlamış olursunuz.

Son olarak kişisel temizlik çok önemli!

Corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte kişisel temizlikte büyük önem taşımaya başladı. Bu süreçte özellikle çocukların dışarıyla olan temaslarında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eve geldiklerinde mutlaka ellerini bakteri önleyici doğal sabunlarla yıkamanız hem onları dışarıdaki etkenlerden koruyacak hem de bağışıklıklarına zarar gelmeyecektir.

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