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21.07.2020 - 14:06 |

Çocuklardaki diş travmasına nasıl müdahale edilmeli?

Çocuklar ve aileleri için en üzücü durumlardan biri de diş travması nedeniyle çocuğun dişinin kırılması, yer değiştirmesi ya da tamamen yerinden çıkmasıdır. Diş travmalarında, travmanın şekli ve boyutu ne olursa olsun en kısa sürede mutlaka bir diş hekimine, mümkünse bir pedodonti uzmanına başvurulmalıdır. Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuklardaki diş travmasına nasıl müdahale edilmeli?
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Genellikle ebeveynler düşme ya da yaralanma sonrası ciddi kanamalı biri durum yoksa pek önemsemeyebiliyorlar. Ancak travma sonrası diş kayıplarının en fazla geç müdahale edilen dişler olduğu unutulmamalıdır. Özellikle dişin yerinden çıkması ve diş kırığı ile sonuçlanan diş travmalarında olay anından itibaren diş hekimine ulaşma arasında geçen süre ile kırılan diş parçasının veya dişin getiriliş şekli tedavinin başarısında büyük rol oynamaktadır. Böyle bir durumda ailenin mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışması ve hekime kazanın tam olarak ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleştiği hakkında bilgi vermesi gereklidir. Çocuğun genel sağlık durumu (alerjik astım, eilepsi, kan hastlığı, kalp hastalığı…) ile ilgili ve tetanoz aşısının olup olmadığı konularında da diş hekimini doğru bilgilendirmelidir.

Çocuğumun dişi ağrırsa ne yapmalıyım?

Ağrı dişlerin arasında sıkışmış yiyeceklerden kaynaklanıyorsa, diş ipi ile dişetine zarar vermeden dikkatlice diş arasını temizleyiniz. Bu temizliği asla keskin uçlu aletlerle veya kürdanla yapmayın. Şişlik varsa yanak tarafından soğuk kompres uygulayın, asla sıcak kompres yapmayın. Ağrıyan diş üzerine ağrı kesici koymayınız.

Ağrının nedeninin tespit edilip dişin tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle çocuğunuzu en kısa zamanda diş hekimine götürünüz. Ağrı kendiliğinden geçerse sorun kalmadığını düşünerek hekim kontrolünüzü ihmal etmeyin.

Çocuğum düşer ve dudak dişlerinden yaralanırsa ne yapmalıyım?

-Sakin olup çocuğu sakinleştirin asla “Ay kanıyor!” gibi çocuğun daha çok panik olmasına neden olacak kelimeler kullanmayın.

-Kanama varsa basınç uygulayarak kanamayı kontrol altına almaya çalışın. 1-2 dakika içerisinde kanama basıncın etkisiyle duracak veya azalacaktır.

-Yaralanan bölgeyi ılık su ile temizleyerek enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya çalışın.

-Dişlerin genel kontrolünü yaparak fırlayan ya da kırılan diş parçası varsa bunu bulmaya çalışın. Parça çok küçükse bulmaya çalışarak vakit kaybetmeyin, dolgu ile de sorununuz çözülecektir. Bulduğunuz parçayı da ıslak bir ortamda saklayıp hekiminize iletin.

Çocuğum düştüğünde dişi kırılırsa ne yapmalıyım?

Öncelikle kırılan parça büyükse ve bulabiliyorsak kırık parça ile beraber hemen diş hekimine gidilmesi gerekir çünkü kırık parça kullanılarak diş tedavi edilebilir.

Çocuğum düştüğünde dişi tamamen yerinden çıkarsa ne yapmalıyım?

Travmanın etkisiyle sürekli diş tamamen yuvasından çıkabilir. Böyle bir durumda, köküne hiç dokunmadan dişi tutarak akan suda yıkayıp tükürükte ya da süt içerisinde hekime getirmelisiniz. Yerinden çıkan diş süt dişi ise kesinlikle dişi yerine yerleştirmeye çalışmayınız.

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