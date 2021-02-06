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06.02.2021 - 11:25 |

Çocukluk çağındaki kötü ağız bakımı kronik hastalıklara yol açıyor

Dt. Pertev Kökdemir, çocukluk çağında ihmal edilen ağız bakımı hakkında uyarılarda bulundu. Çocuklukta ihmal edilen ağız bakımının yetişkinlik döneminde kronikleşen hastalıklara dönüştüğünü söyleyen Dt. Kökdemir konu hakkında bilgi verdi.

Çocukluk çağındaki kötü ağız bakımı kronik hastalıklara yol açıyor
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Çocukluk çağındaki hem çürük hem de periodontal hastalıklar, yetişkinlikte arterioskleroz ve kalp hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın tetikleyicisi olabilir. Bu yüzden çocukluk döneminden itibaren iyi bir ağız bakımı alışkanlığının kazanılması oldukça önemlidir. Bu alışkanlığın kazanılması için anne ve babaların çocuklarına ağız bakımı eğitimi vermesi ve bu konuda örnek olması en iyi başlangıçtır.

Ciddi bir sağlık sorunu olmadıkça gerekli önemin verilmediği diş ve dişeti hastalıkları aslında tüm yaşam kalitemizi etkileyebilecek birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Ülkemizde de diş ve dişeti hastalıkları ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yılda en az 2 kez düzenli olarak diş hekimine gidilerek gerekli kontrollerin yapılması oldukça önemli.

Ağız bakımı yaptırılmadığı takdirde karşılaşma riskiniz olan sağlık problemlerini şöyle sıralayabiliriz.
-Kronikleşen solunum yolu hastalıkları
-Gebelikte yaşanacak erken doğum riskleri
-Mide ya da bağırsak rahatsızlıkları
-Dolaşım sistemi rahatsızlıkları

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