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30.03.2020 - 14:42 |

Corona günlerinde aşk: Karantina ilişkiyi nasıl tüketmez?

Corona virüs ilişkilerimizi de etkiledi. Sağlığımız için evden çıkmamaya devam ederken evli veya birlikte yaşayan çiftlerin akşamdan akşama görüşme sıklıkları artık 7/24 bir hal aldı. Peki corona günlerinde aşk ve ilişkilerin minimum hasarla kurtulabilmesinin bir yolu var mı? Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer yanıtladı.

Corona günlerinde aşk: Karantina ilişkiyi nasıl tüketmez?

Duygu Bay / PembeNar Özel

Karantina günlerinin ilişkiyi tüketme ihtimali var mı?

COVID-19'un patlak vermesi, birçoğumuzun tamamen hazırlıksız olduğu evlilikler üzerinde birçok ilişkinin testi olabilir.

Çin'in Xi'an şehrinde boşanma başvurularında karantinaya alınan çiftlerin bir sonucu olarak bir artış tespit edildi. Bazı çiftleri "ortak bir tehdide karşı", sadece geçici olsa bile, birbirine yakınlaştırabilir. Ama diğerleri için, bu durum çiftleri birbirinden ayıracaktır veya iyi ihtimalle ilişkideki mevcut güvenlik açıklarını ya da farklı "başa çıkma stillerini" ortaya çıkartacaktır.

Bir anda birçok çift evden çalışma sistemine döndü, ortak alanlar paylaşılmaya başlandı. Çocuklu ailelerde çocukların bakımı büyük oranda ebeveynlere kaldı. Bazıları ise işsizlik ve finansal güvensizlikle karşı karşıya kaldılar. Tüm bunlar çatışmaya neden olabilir.

Birbirinizi cinsellik yaşamak için zorlamayın

Şu anda online olarak danışmanlık verdiğim çiftler cinsellik yaşamak istemiyorlar çünkü stresli ve endişeliler. Mevcut virüs faktörü nedeniyle bazı insanlar kontaminasyon veya enfeksiyon korkusu nedeni ile şu anda eşleriyle yakın olmak istemiyorlar.

Kendinizi reddedilmiş hissetmeyin

Sağlıklı cinsellik, bir ilişkideki yakınlığa teşvik eder. Eğer bu gerçekleşmiyorsa ve partner tarafından reddedilmişse, kopukluk yaratabilir, endişe döngülerine girebilir.

Evde tek başımıza olmak ve sürekli aynı şeyleri yapmak bile zaman zaman sinirlerimizi bozabiliyor. Partnerimizin çok basit bir davranışı bile rahatsızlık verebiliyor. Tartışmaları minimuma indirmek için neler yapalım?

Sınırları belirleyin: Çiftlerin ev içerisinde aynı ortamda çalışıyor olması her zaman birbirinizle dip dipe olmanız gerektiği anlamına gelmez. Sınır çizgileri çizmek için elinizden geleni yapın. Birbiriniz için bir çalışma alanı belirleyin. Daha da önemlisi, işinize dikkatinizi verirken de ailenizin zamanı geldiğinde bu sınırların da geçerli olduğundan emin olmalısınız. İşiniz bittiğinde telefonu bırakıp dizüstü bilgisayarı kapatarak eşinizin öncelik olduğunu gösterin.

Yalnız zamanlar yaratın: Hepimizin 20 dakika boyunca yok olmak veya sadece kişisel alana sahip olmak için zamana ihtiyacı var. Hatta bu ihtiyaç du dönemde biraz daha artabilir. Çünkü spor zamanları, iş çıkışlarında etkinliklere katılma gibi bir durum yok. Basitçe söylemek gerekirse evlerimizde kısıtılı olarak kalmaya çoğumuz alışık değiliz. Bunu sağlayabilmek adına bir süreliğine başka bir odaya gidin ya da bir süre kapınızı kapatın .

Yalnız kalma alanlarınıza saygı gösterin: Çiftlerin yalnız zaman isteyen partnerlerine karşı pasif ya da kızgın olmaması önemli. Bu süreçten önce herkesin kendince sosyalleşebildiği çeşitli alanlarınız ve uğraşlarınız olduğunu anımsayın.

Öz bakım için zaman ayırın: Evinizde sakinliği korumak için duygusal düzenleme yapmak da size bağlıdır. Bunlar çeşitli canlı yayınları takip ederek yoga ve meditasyon yapmak ya da saç ve cilt bakımınızı yapmak da olabilir. Kendi öz bakım etkinlikleriniz eşiniz ve çocuklarınız üzerinde de olumlu etkiler yaratacaktır.

Diğer kişilere zaman kazanın: Başka kişilerle sosyalleşmek size ve eşinizin hava almasına yardımcı olabilir, sosyal mesafeyi sağlarken de hepimiz evin dışındaki insanlarla bağlantı kurmanın yollarını bulmalıyız. Aktif olun. Bir gruba veya kulübe üyeyseniz bir video konferans hizmeti üzerinden konuşma düzenlemeyi deneyin. Aile üyeleri ya da arkadaşlarınızla birebir bağlantı kurmak istiyorsanız günlük görüntülü arama yapın. Evlilik dışındaki ilgi alanlarına ve bağlantılara zaman ayırmak, evliliğin içinde her şeyin akışta kalmasını sağlayabilir.

Online danışmanlık alın: Beklenmedik durumlarla baş etme becerilerimiz her zaman güçlü olmayabilir. Kendiniz için veya ilişkide olduğunuz partnerinizle destek almaktan çekinmeyin. Ortak çözüm yollarını sağlamak her zaman kendi imkanlarımızla mümkün olmayabilir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve fiziksel olarak izole edildiğimiz için kendimizi duygusal tecritten korumamız önemlidir.

Birbirimizden sıkılma ihtimalimiz de söz konusu elbette. Bu süreçte ilişkideki heyecanı korumak için neler önerirsiniz?

Değişimin hızını kucaklamak ve evde sakin bir his yaratmak için de önemli. Yoğun programlar nedeni ile normalde yapmayacağınız şeyleri yaparak birlikte geçirebileceğiniz ekstra zamandan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın.

Birbirinizin Spotify listelerini dinleyebilir, geçmişteki güzel anılarınıza dair fotoğraflarınızı düzenleyebilir, bu süreç tamamlandıktan sonrası için seyahat planları yapmayı planlayabilir/hayal edebilirsiniz. Kutu oyunlarını çift olan başka arkadaşlarınızı da online sistemden dahil ederek oynayabilirsiniz. Birlikte oyunlar oynayabilir dizi izleyebilirsiniz.

Bilinçli bir şekilde evden çıkmamayı sürdüren aralarına virüs giren çiftler var bir de. Bir anda uzak mesafe ilişkisi yaşamaya başladılar. Gözden ırak olan gerçekten gönülden ırak olur mu? Uzak mesafe ilişkisinde birbirimizden soğuyabilir miyiz?

Bu durum çiftlerin kendi içlerindeki dinamiklerle ilişkili olarak değişecektir. Ancak deneyimlenmemiş olan bu durumu yaşarken bu sürecin devam etmesi adına birtakım yöntemler uygulayabilir. Belki de hiç deneyime sahip olmadığımız karantina zaman zarfında romantizm aklınızdaki son şey olabilir veya şu anda çok stresli olabilir. Fakat kolektif zihinsel sağlığımız için ilişkilerin bizleri tüketmesine izin vermememiz önemli. Bu salgını yenmek için ruhlarımızı ayakta tutmamız önemli.

Online bir akşam yemeği ilginç bir şekilde samimi olabilir. Gün içinde video mesajları ya da sesli notlar göndererek çiftlerin birbirlerini hatırladıklarını göstermenin bir yolu olabilir. Partneriniz ile görüntülü konuşmalar yapılarak vücut dillerindeki üzüntü veya mutlulukları gözlemleyebilirsiniz. Sohbet ederken bunlara tanık olmak daha yakın hissedebilmenin bir yoludur.

Karantinadayken insanlar için çılgınca şeyler yapar, ama yalnız olmadığınızı unutmayın. İster bekar, ister yeni tanışma aşamasında olun, ister uzun vadeli bir ilişkide bulunun, bu zamandan en iyi şekilde yararlanmanın çeşitli yolları olduğunu unutmayın.

 

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Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminiz kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların arasında kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.Devamını Oku

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İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.  Seçimlerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Akşama doğru zihniniz daha akıcı, duygularınız daha net olacaktır.Devamını Oku

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Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğlen saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerin de ise düşünceleri aktarmak daha kolay.Devamını Oku

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Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Öğlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır. Kararlarınızı almak sizin için daha kolay olacaktır.Devamını Oku

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Bugün karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var.Devamını Oku

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Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.Devamını Oku

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