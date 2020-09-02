Corona virüs salgını cinsel hayatı nasıl etkiledi? Bunlara dikkat!

Bugüne kadar pandemi ile tanışmamış olan dünya popülasyonu, problemi ruhen, beyinen anlayamadan ani kısıtlamalara maruz kaldı. İnsanların özgürlükleri kısıtlandı, maddi ve manevi zarara uğradı ve bu süreç çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Ani değişim insanlar üzerinde korku, panik, anksiyete ve depresyona yol açtı. Gelecek kaygısı ve ne olacağını kestirememek insanlarda çaresizlik ve duygusal dalgalanmalara yol açtı.Biliyoruz ki negatif duygular cinsel hayatı direk olumsuz etkiler. Sağlıklı bir cinsel hayat için fiziksel, duygusal, mental ve sosyal hayatın da iyi olması gerekir. Mevcut durumda da corona virüs pandemisinin cinsel hayatı olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçektir.

Karantina günlerinin çiftler üzerindeki etkisi

Karantina günlerinde çiftler evde kaldı, 7/24 partnerleriyle beraber vakit geçirmek zorunda kaldılar. İlişkiyi besleyen sosyal hayat, aktiviteler, kendine ait özgürlük alanın olması gibi faktörler karantinada ortadan kalktı.Çocukların okula gidememesi, eğitimlerinin yarım kalması gibi faktörler ebeveynlerin kaygı düzeylerini daha da artırdı. Bu kaygılardan uzaklaşabilecek, kafayı boşaltmayı sağlayacak sosyal ortam, sosyal aktiviteler, hobiler de olmayınca çiftler bunaldı ve aralarındaki gerginlik, tartışmalar arttı. Bunlar da cinsel hayatı olumsuz etkiledi. Korona günlerinde kadın doğum ile ilgili tedavi sürecinde olan çiftlerin de tedavisi yarım kaldı

Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı?

Corona virüsün HPV (Human Papilloma Virüs) ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi cinsel yolla bulaşmadığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Corona virüs 2 yolla bulaşır: Direkt ve indirekt bulaşma. Direkt bulaşma damlacık yoluyla olur. Virüs taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile yakındaki kişiye bulaşır. Bu nedenle direkt bulaşmayı önlemek için 1.5 metrelik sosyal mesafe büyük önem taşır.

Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçek cinsellik yaşanamayacağını, sadece sanal olarak bazı paylaşımlar yapılabilir. Bu nedenle pandemi döneminde hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için virüs taşıyıp taşımadığına emin olmadığınız insanlarla hiçbir şekilde yakınlaşmamak gerekiyor. İndirekt bulaşma, enfekte kişinin salgılarını taşıyan materyallere (telefon, kişisel eşyalar vs.) başkasının dokunmasıyla gerçekleşir. Ayrıca corona virüs taşıyan kişinin idrarında ve gaytasında da virüs olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle ortak tuvaletlerden de corona virüs bulaşabilir. Ayrıca seks sırasında anal bölgeye elle veya dille dokunulması da virüs bulaşma riskini artırır.

Corona virüsten korunmak için cinsel hayatta dikkat edilmesi gerekenler

Düzenli partneriniz covid negatif ise veya şüpheli temas yaşamadıysa önceki gibi cinsel hayatınız olabilir. Cinsel hayatınızda değişiklik yapmanıza gerek yoktur. HPV (genital siğil) direkt temasla bulaşırken corona virüs anal veya vajinal ilişki bulaşmaz ama analingual (anüs-dil) yol ile bulaşabilir. Bu konuda dikkat etmek gerekir. Öpüşme ile corona virüs bulaşabilir. Cinselliğin bir parçası olan öpüşmeden pandemi döneminde mümkün olduğu kadar uzak durun. Sık sık ellerinizi yıkayın. El yıkama en az 40-60 sn sürsün. Alkol bazlı dezenfektan da kullanabilirsiniz. Seks oyuncakları kullanabilirsiniz ama öncesinde oyuncakları sabunla yıkayıp dezenfekte edin. Eller ve oyuncaklar yıkandıysa mastürbasyon virüs yayılmasına neden olmaz. Pandemi döneminde rutin partneriniz dışında kimseyle beraber olmayın. Erkeklerin sperminde virüs saptanmıştır ama kadınların vajinasında saptanmamıştır. Cinsel yolla bulaştığına dair bilimsel kanıt olmasa da kondom kullanmak koruma sağlayabilir.

Çocuk istemeyen bir çiftin doğum kontrol yöntemlerine pandemi döneminde daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Olası bir istenmeyen gebelik ve kürtaj ihtiyacının doğması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerekecek, bu da virüs bulaşma riskini artıracaktır.