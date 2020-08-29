Corona virüs salgını varken mevsim geçişinden korunmanın yolları

Normal zamanda mevsim geçişlerinde yaşanan bağışıklık ile ilgili sorunların, corona virüs ile daha dikkatle değerlendirilmesi ihtiyacının altını çizen Uzman Diyetisyen İrem Dürçek, ''Mevsim geçişi zamanlarında, eğer kişilerin bağışıklık sistemi güçlü değilse nezle, grip gibi solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskinde artış olduğu veya bu hastalıkların iyileşme süresinin uzadığı bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, sonbaharda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için beslenmemize ekstra özen göstermeliyiz'' dedi.

Hangi vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirir?

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı İrem Dürçek, ''Bağışıklık sistemimiz her an çalışır durumdadır ancak vücudumuzu zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan savunma hücreleri, bu mikroorganizmaların varlığı ile çalışır'' diye konuştu.

Dürçek, “Böylece savunma yapabilmek için bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığına dikkat çekerek, ''Bu hücrelerin çoğalabilmesi için DNA ve RNA başta olmak üzere hem protein hem lipit sentezi yapılır. Vücutta hem bu sentezlerin hem de metabolik mekanizmaların doğru ve düzgün olarak ilerleyebilmesi için pek çok vitamin ve minerale gereksinim duyulur. Et, balık ve diğer deniz ürünlerinde bulunan arginin gibi aminoasitler DNA yapımı ve hücre bölünmesinde önemli rol alan maddelerin yapımı için öncülük eder. Bununla beraber A, D, E, C vitamini ve demir, çinko, bakır, selenyum, folik asit gibi mineraller de bağışıklığı güçlendirici etkiler sağlar'' ifadelerini kullandı.

Antioksidan hangi besinlerde bulunur?

Antioksidan maddelerin de bağışıklık üzerinden olumlu etkiler oluşturduğunu aktaran Dürçek, herkese antioksidan içeren gıdalar tüketmesini önererek şöyle devam etti:

''Bağışıklığı güçlendirmek için antioksidanlar olmazsa olmazdır. Bunlar arasında domates, kayısı, elma, üzüm, incir, sarımsak, soğan, çay, bitkisel yağlar yer alır.''

Bağırsak ve bağışıklık sisteminin sağlamlaştırılmasına yönelik tavsiyeler de veren Dürçek, ''Prebiyotik ve probiyotik gıdalar, birbirine bağlı olan bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Prebiyotik gıdalar arasında soğan, sarımsak, fasulye, mercimek gibi baklagiller ve domates sayılabilirken; probiyotik gıdalar arasında yoğurt, kefir, tarhana, turşu, şalgam suyu, boza sayılabilir'' şeklinde konuştu.

Güçlü bir bağışıklık için uyku ne kadar önemli?

Bağışıklığı güçlendirmenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de uyku olduğunu söyleyen İrem Dürçek, ''Uyku düzenine dikkat etmek, bağışıklık sisteminin sağlıklı olarak sürdürülmesinde etkili şekilde rol alır. Uyku kalitesinde melatonin oldukça önemli işleve sahiptir. Melatonin, bağışıklık sistemini korumasının yanında göz sağlığını korumak, kansere karşı koruyuculuk sağlamak, stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkisini kırmak, kalp ve damar sistemine koruyuculuk sağlamak için görev yapar. Melatonin içeren gıdalar arasında vişne, papatya, sarı kantaron, fındık, badem gibi gıdalar yer alır'' bilgilerini paylaştı.