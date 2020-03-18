D Vitamini Nedir? D Vitamini Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Tıp dilindeki adı kalsiferol olan D vitamini insan vücudunda karaciğerde biriken vitamin çeşitlerinden birisidir. D vitamini güneşten ve besinlerden alınmaktadır. Daha sonra karaciğerde ve böbrekte değişime uğramaktadır.



D Vitamini Nedir?



İnsan vücudunda D vitamini bir ihtiyaçtır. D vitamini ihtiyacını da en iyi D vitamini karşılamaktadır. Güneş ışınları cilt tarafından sentezlenir ve D vitaminine dönüştürür. Bu sebeple D vitamini de en çok yaz ve bahar aylarında alınabilir. Bahar ve yaz aylarında yüz, kollar ve bacak bölümlerinin en az 20 dakika güneş alması gerekmektedir.



D vitamini özellikle kemik gelişimi ve diş sağlığı açısından çok önemli bir vitamindir. Kemiklerin fosfora ve kalsiyuma ihtiyaçları vardır. Kalsiyum ve fosfor ihtiyacını da D vitamini sağlayabilir. İnsan vücudunda günlük D vitamini ihtiyacı 1000 ünitedir. Bu miktara ulaşabilmek için de günlük 20 dakikada bir güneşlenmek gerekir. Vücudun yeterince kalsiyum alması D vitaminine ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. D vitamini almayan kişilerin kemikleri ve dişleri vücuttaki kalsiyumdan faydalanamaz.



D vitamini Kaç Olmalı?



D vitamini değerleri insan vücudu için çok önemlidir. Ülkemizde birçok kişi D vitamini ölçümünden sonra yeterli düzeyde D vitaminine sahip olmadığı ile karlı karşıya kalmaktadır. D vitamini düzeyi kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bunun sebebi D vitamini vücutta farklı fonksiyonlarının yerine getirilmesinde görev almasıdır. Hasta olan kişilerde, gebelik durumlarında veya çocuklarda D vitamini düzeyi farklı olur. Bazı insanlarda D vitamini ihtiyacı fazla olabilir. Özellikle çocuklarda, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda ve kanser hastalarında D vitamini düzeyi kesinlikle belirlenmelidir.



Sağlıklı insanlarda en az D vitamini düzeyi 40 NG/ML, en fazla D vitamini düzeyi 100 NG/ML, en iyi aralık ise 50-70 NG/ML olmalıdır. Kronik hastalarda en az D vitamini düzeyi 50 NG/ML, en fazla D vitamini düzeyi 100 NG/ML ve en iyi aralık 60-80 NG/ML olmalıdır. Kanser hastalarında ise en az D vitamini düzeyi 50 NG/ML, en fazla D vitamini düzeyi 100 NG/ML ve en iyi aralık 70-80 NG/ML olmalıdır.



D Vitamini Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



D vitamini eksikliğinin en büyük nedeni vücuda UVB ışınlarının güneşten yeteri kadar temas etmemesidir. Çünkü güneşten alınan D vitamini başka hiçbir yol ile alınamaz. Bunun dışında fazla kilolu olmak da D vitamini eksikliğini arttırmaktadır. Ayrıca İnsanların vejetaryen beslenmesi D vitamini eksikliğine yol açabilmektedir.

D vitamininin fazlalığının sebepleri ise ilk olarak vücutta bulunan kalsiyum fazlalığıdır. Ayrıca psikolojik bozukluklar, hipertansiyon, kas kemik ağrıları uzun kemiklerde yumuşak organ ve dokularda kalsiyum birikmesine yol açabilir. Bu da D vitamini fazlalığına sebep olmaktadır.