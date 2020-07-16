DaÄŸÄ±lmamaya bakalÄ±m

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n oldukÃ§a hareketli ve meraklÄ± olabiliriz. Ancak daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ya da kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± durumlar da var. Planlarda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmek, yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gereÄŸi var. Hayal kurmak gÃ¼zel olsa da, gerÃ§eklerden fazla uzaklaÅŸmamak iyi olacak. YazÄ± yazanlar, yaratÄ±cÄ± hayal gÃ¼cÃ¼ne zaman ayÄ±ranlar iÃ§inde gÃ¼zel bir gÃ¼n olabilir. Â

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Ancak Ã§ift durumlar, belirsizlik ya da gÃ¼vensizlik yaratan koÅŸullara da dikkat etmek gerekiyor. Ä°kizler burcunda ilerleyen Ay eÄŸitim, hareket ve alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§eren konulara canlÄ±lÄ±k getirmekte. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizi daha Ã§ok paylaÅŸabileceÄŸimiz imkanlar bulabiliriz. TutarsÄ±zlÄ±klara dikkat edelim.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 12/MÄ±sÄ±rÂEksikler Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz.Â CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha giriÅŸken olabilirsiniz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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