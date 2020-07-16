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16.07.2020 - 00:00 |

DaÄŸÄ±lmamaya bakalÄ±m

BugÃ¼n oldukÃ§a hareketli ve meraklÄ± olabiliriz.

DaÄŸÄ±lmamaya bakalÄ±m
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BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n oldukÃ§a hareketli ve meraklÄ± olabiliriz. Ancak daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ya da kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± durumlar da var. Planlarda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmek, yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gereÄŸi var. Hayal kurmak gÃ¼zel olsa da, gerÃ§eklerden fazla uzaklaÅŸmamak iyi olacak. YazÄ± yazanlar, yaratÄ±cÄ± hayal gÃ¼cÃ¼ne zaman ayÄ±ranlar iÃ§inde gÃ¼zel bir gÃ¼n olabilir. Â 

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Ancak Ã§ift durumlar, belirsizlik ya da gÃ¼vensizlik yaratan koÅŸullara da dikkat etmek gerekiyor. Ä°kizler burcunda ilerleyen Ay eÄŸitim, hareket ve alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§eren konulara canlÄ±lÄ±k getirmekte. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizi daha Ã§ok paylaÅŸabileceÄŸimiz imkanlar bulabiliriz. TutarsÄ±zlÄ±klara dikkat edelim.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 12/MÄ±sÄ±rÂEksikler Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz.Â  CanlÄ±, yaratÄ±cÄ± ve verimli olabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. Yeni anlaÅŸmalar ve iliÅŸkiler kurabiliriz. Ã–zellikle iliÅŸkiler ve beraberlikler oldukÃ§a harekete geÃ§irici olabilir. YakÄ±n beraberliklerimizde daha giriÅŸken olabilirsiniz. SabÄ±rlÄ± davranarak sonuÃ§ alabileceÄŸiz.

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Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
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BugÃ¼n

Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ä°letiÅŸiminizin kuvvetli bir gündesiniz. YazÄ±ÅŸma ve sözleÅŸmelerinizi yapmanÄ±z için uygun zamanlar var. ÖÄŸle saatlerinde çift durumlarÄ±n içinde kalabilirsiniz. YakÄ±n çevrenizdeki deÄŸiÅŸikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. AkÅŸam saatlerinde duygularÄ±nÄ±zÄ± daha rahat paylaÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. KiÅŸisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir. ÖÄŸle saatlerine doÄŸru duygusal dalgalanmalar yaÅŸayabilirsiniz.  Ä°ÅŸle ilgili konularda kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸanabilir.  AkÅŸam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni baÅŸlangÄ±çlar, niyetler içinde olabilirsiniz. KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete baÅŸlamak için uygun bir gün olabilir. ÖÄŸle saatlerinizde zihinsel bulanÄ±klÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. AkÅŸam saatlerine doÄŸru iç uyumu yakalayabilir. DuygularÄ±nÄ±zÄ± rahatça ifade edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün hayatÄ±nÄ±zda gizli kalmÄ±ÅŸ, açÄ±ÄŸa çÄ±karmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletiÅŸimi yüksek zamanlar yaÅŸarken öÄŸle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. AkÅŸam saatleri kendinizi daha rahatlamÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

HayatÄ±nÄ±zdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla görüÅŸmek size iyi gelecektir. ÖÄŸle saatlerinde geleceÄŸinizle ilgili ümitsizliÄŸe düÅŸebilirsiniz. OlaylarÄ± net görmekte zorlanacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler var. AkÅŸam saatlerinde zihniniz daha akÄ±cÄ± hale gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zda hareketli bir gün yaÅŸayabilirsiniz. Üstlerinizle iletiÅŸim halinde olabilir, ticari görüÅŸmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. ÖÄŸle saatlerinde duygusal karmaÅŸa yaÅŸayabilirsiniz.  Seçimlerinizde kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. AkÅŸama doÄŸru zihniniz daha akÄ±cÄ±, duygularÄ±nÄ±z daha net olacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün öÄŸrenme açlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gidermek için çevrenizdekilerle iletiÅŸim halinde olabilirsiniz. UluslararasÄ± konular ön plana çÄ±kabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda yeni giriÅŸimlerde bulunabileceÄŸiniz imkânlar var. ÖÄŸlen saatlerinde kararsÄ±zlÄ±ÄŸa düÅŸeceÄŸiniz zamanlar olabilir. AkÅŸam saatlerin de ise düÅŸünceleri aktarmak daha kolay.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullarla uÄŸraÅŸabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceÄŸiniz yazÄ±ÅŸma ve görüÅŸmelere özen göstermenizde fayda var. Ä°letiÅŸimi yüksek hÄ±zlÄ± akan bir gün olabilir. Kriz yaratmasÄ± olasÄ± koÅŸullara karÅŸÄ± dikkat etmelisiniz. ÖÄŸlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. AkÅŸama doÄŸru fikirlerde netlik olacaktÄ±r. KararlarÄ±nÄ±zÄ± almak sizin için daha kolay olacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün karÅŸÄ±tlÄ±klarla uÄŸraÅŸÄ±p, dengede kalmaya çalÄ±ÅŸabilirsiniz. EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Ticari anlaÅŸmalar için uygun imkânlar var. Ä°kna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaÅŸayabilirsiniz. ÖÄŸlen saatlerinde duygusal karmaÅŸalar yaÅŸayabilirsiniz. Ani çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z olabilir, toleranslÄ± olmakta fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda yoÄŸun görüÅŸme ve toplantÄ±larÄ±n olduÄŸu zamanlar var.  Sizi yoran yÄ±pratan konularla uÄŸraÅŸabilirsiniz. SaÄŸlÄ±kla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamanÄ±z muhtemel. ÖÄŸlen saatlerinde çift durumlar arasÄ±nda kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. Ä°ç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. AkÅŸama doÄŸru fikirlerde netleÅŸme olacak, kendinizi rahatlamÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Kendinizi rahatça ifade edebileceÄŸiniz iletiÅŸimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüÅŸmeler, buluÅŸmalar içinde olabilirsiniz. HarcamalarÄ±nÄ±za özen göstermeniz gereken zamanlar var. ÖÄŸle saatlerinde duygusal ve zihinsel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k içinde olabilirsiniz. Olaylara karÅŸÄ± sakin kalÄ±p, ani karar vermekten kaçÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

YakÄ±n çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaÅŸayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalÄ±ÅŸÄ±n. ÖÄŸleden sonraki saatlerde duygusal karmaÅŸa yaÅŸayabilirsiniz. Karar alÄ±nmasÄ± gereken durumlar varsa akÅŸam saatlerini beklemeniz daha uygun olacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

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Hafta Hafta Gebelik

GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

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