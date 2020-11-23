Dağınıklık yaşanabilir

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde kolayca toparlayamadığımız, düzene sokmakta zorlandığımız koşullar olabilir. Yaratıcı çalışmalar ve ilham almak için güzel zamanlar var ancak tutarsız ya da güvensiz koşullara da dikkat etmek gerek. Kimi zaman sınırlarımızı çizmekte zorlanabiliriz. Bu durum ilişkilerimize garip beklentiler getiriyor olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Aşkta daha dikkatsiz olabiliriz. Bugünlerde zevklerde ve parasal konularda gerçekçi olmak zor olabilir. Gereksiz masraflar, sorumsuzluk kayıplara neden olabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu konularda daha özenli olmalıyız. Çok iyi gibi gözüken bir durum aslında pek de göründüğü gibi olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Jaguar Anlayış göstermemiz gereken durumlar var. İletişim çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.