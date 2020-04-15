Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiyet Haberleri Daha sağlıklı bir sen için ev yapımı 'Probiyotik Limonata' tarifi
15.04.2020 - 17:11 |

Daha sağlıklı bir sen için ev yapımı 'Probiyotik Limonata' tarifi

Taze limonata, sadece susuzluğunuzu gidermekle kalmaz; aynı zamanda vücudunuza birçok sağlık yararı sağlar. Marketlerde satılan hazır limonatalarda yaygın olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu ve yapay limon aroması kullanılır. Limonataya yeni bir dokunuş vermek için taze ev yapımı probiyotik içeren bir limonata tarafini deneyin. Bu fermente içecek, vücudunuza giren kötü bakteriler ile savaşır; eklem ağrısı, kilo kontrolü ve bazı sağlık sorunlarına yardımcı olur.

Daha sağlıklı bir sen için ev yapımı 'Probiyotik Limonata' tarifi

Bu tarifte, protein açısından zengin sıvı bir bileşen olan peynir altı suyu kullanılır. Peynir altı suyu, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan sağlıklı bakteri ve enzimler içerir. Sağlıklı bir sindirim sistemi güçlü bir bağışıklık sistemini destekler.

Peynir altı suyu, vücutta hayati biyolojik fonksiyonları destekleyen esansiyel amino asitler açısından da zengindir. Peynir altı suyundaki diğer besinler arasında potasyum, demir, çinko ve B2 vitamini ve riboflavin bulunur.

Bu tarifteki diğer ana bileşen, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve A, C ve B kompleksi vitaminleri gibi iyi bir besin kaynağı olan limonlardır.

Limonlar ayrıca sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak için antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık arttırıcı güçler içerir. Sisteminizin detoksuna yardımcı olurlar ve susuzluğunuzu giderirler.

Malzemeler:

1 bardak peynir altı suyu
¾ bardak şeker
10-12 adet limon
Yeteri kadar su

Hazırlanışı:

Limonları sıktıktan sonra, karışıma peynir altı suyunu ekleyin. Daha sonra sürahiye şeker ekledikten sonra isteğe bağlı olarak, sürahiye biraz ılık su ekleyin, böylece şeker daha hızlı eriyecektir. Tüm malzemeleri iyice karıştırmak için bir kaşık kullanın. Peyniraltı suyunu eşit olarak dağıtmak ve şekeri çözmek hedefiniz olmalı. Uygun fermantasyon sağlamak için mutfak tezgahınızdaki kavanozu oda sıcaklığında 2 ila 3 gün saklayın.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir. Sakin tavrınızı korumanız size güç kazandıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefenizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz sizin için daha iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır. İş arkadaşlarınızla organize olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızMetamorfoz
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Kova: Deli mi, dahi mi?
Bengül Güner
Bengül GünerRobotik moda akımı geliyor
Betül Yergök
Betül YergökVirüs gibi ilişkiler mutasyonu
Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
Prof. Dr. Ozan Seymen SezenKoronavirüs hakkında bilmeniz gerekenler
Bükre İkizer
Bükre İkizerGiyimde dönüşüm
Mine Ağır
Mine AğırÇocuklarda kaygı ile nasıl baş edilir?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuyguları tanımak ve yönetmek
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüAcil müdahaleler ve karantinada uygulanacaklar
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaGüneş Plüto karesi: Ölmeden ölmek
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yağlı, kuru ve normal ciltler için cilt toniği tarifleri

Yağlı, kuru ve normal ciltler için cilt toniği tarifleri

Uzmanlar açıkladı: Sosyal mesafe 2022'ye kadar uygulanabilir

Uzmanlar açıkladı: Sosyal mesafe 2022'ye kadar uygulanabilir

Salgın filmleri izlemek psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Salgın filmleri izlemek psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Parlayan, lekesiz ciltler için ev yapımı soyulabilir maske tarifleri

Parlayan, lekesiz ciltler için ev yapımı soyulabilir maske tarifleri

Sıradaki Haber