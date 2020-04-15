Daha sağlıklı bir sen için ev yapımı 'Probiyotik Limonata' tarifi

Bu tarifte, protein açısından zengin sıvı bir bileşen olan peynir altı suyu kullanılır. Peynir altı suyu, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan sağlıklı bakteri ve enzimler içerir. Sağlıklı bir sindirim sistemi güçlü bir bağışıklık sistemini destekler.



Peynir altı suyu, vücutta hayati biyolojik fonksiyonları destekleyen esansiyel amino asitler açısından da zengindir. Peynir altı suyundaki diğer besinler arasında potasyum, demir, çinko ve B2 vitamini ve riboflavin bulunur.



Bu tarifteki diğer ana bileşen, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve A, C ve B kompleksi vitaminleri gibi iyi bir besin kaynağı olan limonlardır.



Limonlar ayrıca sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak için antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık arttırıcı güçler içerir. Sisteminizin detoksuna yardımcı olurlar ve susuzluğunuzu giderirler.



Malzemeler:



1 bardak peynir altı suyu

¾ bardak şeker

10-12 adet limon

Yeteri kadar su



Hazırlanışı:



Limonları sıktıktan sonra, karışıma peynir altı suyunu ekleyin. Daha sonra sürahiye şeker ekledikten sonra isteğe bağlı olarak, sürahiye biraz ılık su ekleyin, böylece şeker daha hızlı eriyecektir. Tüm malzemeleri iyice karıştırmak için bir kaşık kullanın. Peyniraltı suyunu eşit olarak dağıtmak ve şekeri çözmek hedefiniz olmalı. Uygun fermantasyon sağlamak için mutfak tezgahınızdaki kavanozu oda sıcaklığında 2 ila 3 gün saklayın.