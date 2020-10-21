Daha sorumlu hissedebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinden (9:43) itibaren Ay sorumlulukları ve sınırlamaları anlatan Oğlak burcuna ilerliyor. Geçtiğimiz iki günden sonra kendimizi toparlamak, çeki düzen vermek ve plan yapmak için harekete geçebiliriz. Kimi zaman hoşnutsuzluk yaratan bir durum da gündeme gelebilir. Olaylara daha gerçekçi ve sorumluluk alarak yaklaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günü daha iyi değerlendirmek için sınırlarımızın farkında olalım. Özellikle öğleden sonraki saatlerde mesleki görüşmeler, iş hayatındaki beklentiler hassasiyet kazanmakta. İlişkilerde güçlü olma isteği öne çıkmakta. Karşılıklı konularda ve maddi isteklerimiz yönünde daha stratejik ya da kontrollü davranma durumu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Timsah Kafaca verimli olabileceğimiz imkanlar var. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.