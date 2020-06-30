Daha zorlayıcı olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Akrep burcundaki Ay bizi daha yoğun ve odaklı kılmakta. Ancak aşırı tutumların getirebileceği zorlamalar da var. Riskli işlere girme konusunda daha istekli olabiliriz. Böyle bir etki altında mücadele ederek pek çok şeyden kurtulmak mümkün. Ancak öfkemizi de kontrol altında tutmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün psikolojik açıdan yenilenme getirmekte. Kendi gücümüzün test edildiğini görebilir, kriz çıkaran koşullardan geçebiliriz. Bu nedenle kaza nedeni olabilecek durumlara özellikle dikkat edelim. Duygusal konularda daha sakin kalmaya bakalım. Akşam saatlerinde ani durumlarla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Tavşan Eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.