Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri
18.10.2020 - 15:34 |

Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri

Düğün organizasyonlarının daha güzel geçebilmesi için mutlaka dans müziklerinin önceden hazırlanmış olması gerekir. Özellikle son dakikaya bırakmadan dans müziklerini seçmek ve bunları kurgulamak, düğünün gidişatını önemli oranda belirler. Peki, dans müzikleri nelerdir? Düğün için yerli ve yabancı dans müziği alternatifleri.

Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri
ABONE OL

Geniş bir yelpaze altında hem yerli hem de yabancı birbirinden harika dans müzikleri bulunmaktadır. Düğünün daha duygusal ve etkileyici geçebilmesi için hazırlanmış olan müzikler, aynı zamanda doğru şekilde ve sıralı bir biçimde yerleştirilmelidir. Tabii bundan önce mutlaka en doğru müzikler listede yer almalıdır.

Dans Müzikleri Nelerdir?

Başta ilk dans müziği olmak üzere düğün organizasyonunun ilerleyen saatlerinde kullanılacak olan müzikler çok önemlidir. Bunların ayrımını doğru şekilde yapmak gerekirken aynı zamanda kişisel istekleri de unutmamak ön planda olmalıdır. Unutulmamalı ki bir düğün organizasyonu gelin ve damadın ruhunu yansıtan konsepti ortaya çıkarır.

Özellikle duyguları ortaya çıkaracak, heyecanlandıracak ve eskilere götürecek dans müzikleri kullanılmalıdır. Burada önemli olan ritim ve müzikten ziyade sözlerdir. Sonuçta romantik bir tema altında ayrılık sözlerine sahip dans müzikleri olabilir. Bunu hem yerli hem de yabancı müzikler de çok dikkat edilmelidir. Bu konuda kullanılabilecek farklı dans müzik türleri bulunur.

- Klasik dans müzikleri
- Romantik dans müziği çeşitleri
- Canlı dans müzikleri
- Sıra dışı dans müzikleri
- Nostaljik dans müzikleri

Bu kategoriler altında kendi içerisinde birçok farklı şekilde seçim imkanı sağlayan harika müzikler geçmişten günümüze kadar sayısız şekilde bulunmaktadır. Bir düğün organizasyonu için dans müzikleri için en doğru seçimi gelin ve damat beraber verebilir.

Düğün İçin Yerli ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri

Gelin ve damat adaylarının müzik konusundaki tarzları değişkenlik gösterebilir. Bazı insanlar yabancı müzikleri severken bazı insanlar ise yerli müziklerden hoşlanır. Buna dikkat etmek suretiyle yerli ve yabancı dans müzik alternatifleri arasından tercih yapmak mümkün. Bu konuda bazı örnekler şu şekilde verilebilir;

- Kalp yolu - Kürşat Zengin
- En mükemmel misafirim - Yalın
- İlk ve son aşkım sen olacaksın - Ayla Dikmen ve Yaşar
- La Vie En Rose - Grace Jones
- Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan
- I'm Your Man - Leonard Cohen
- En kıymetlim - Kenan Doğulu
- When I Need You - Celine Dion
- Ömrümün Sahibi - Rafet El Roman
- Senden Başka - Suat Suna
- The Notebook ‘Then’ - Brad paisley
- I love you - Tanita Tikaram
- Melek - Kutsi

Son dönemlerde yukarıdaki şarkılar özellikle düğünler için dans müzikleri olarak en çok tercih edilen parçalar arasında yer alıyor. Hem giriş müziği için hem de ilerleyen saatlerde kullanılacak dans müzikleri adına bu parçalar arasından tercih yapmak mümkün. Hem yerli hem de yabancı olarak elbette kişisel isteklere göre farklı seçeneklerden tercih yapılabilir.

Düğün İçin Dans Müziği Nasıl Seçilir?

Dans müziği öncelikle kalbe ve ruha hitap etmelidir. Gelin ve damat adaylarının kalbinde derin duygular yaratmalı ve birbirlerine daha sıkı sarılmalarını sağlamalıdır. Aynı zamanda mutlaka sözleri kulağa hoş gelmeli ve düğün organizasyonu için mutlaka doğru kelimeleri barındırmalıdır. Elbette gelin ve damat adaylarının kişisel isteklerine ve ortak görüşlerine uyum sağlaması da ayrıca önemlidir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün sizi duygusal alanda meşgul eden konular, bazı endişeler gündeme gelebilir. Önyargılı olmamalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Karşılıklı konularda daha az şüpheci olmakta fayda var. Kimi zaman ısrarcı durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın yaptığınız işe iyice odaklanabilirsiniz. Eksik şeyleri bulmanız zor olmayacak. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sezgilerinizle daha başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı anlatmanız zor olmayacak. Aşka da açık bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Evde, ailevi konularda sizi meşgul eden işler olabilir. Kendinizi kapatmamaya çalışın. Yerleşim konuları zaman alabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizde daha aktif olabilirsiniz. Konuşmalar ve görüşmeler artabilir. Ancak gizli kalan bazı durumlar da mümkün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal nedenlerle harcamalar yapabilirsiniz. Bu nedenle alışveriş konusunda daha dikkatli olmalısınız. Maddi konularda pişmanlıklar yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün de burcunuzda ilerlerken şahsi konularda fazla hassas davranabilirsiniz. Daha objektif ve daha az abartılı olmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün duygusal açıdan endişe ya da kayıp duygusu getirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Risk içerebilecek durumlara da girişmemelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek yönünde biraz daha pozitif olmaya bakmalısınız. Gruplarla, arkadaşlarla ilgili bir konu sizi daha çok ilgilendirebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün düşüncelerinizde ısrar edebilirsiniz. Başarılı olmak için oldukça kararlısınız. Ancak yine de eksik hissettiğiniz şeyler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sizi geliştirebilecek şeylere yönelmeli ve çevrenizi genişletmelisiniz. Yeni insanlar yeni fikirlerle karşınıza gelebilir. Daha akıcı bir gününüzdesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün Gibi Değil!
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyVajinismus Varoluşçu Kişilik
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
    Diyetisyen Ecem Bozbel
    Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
    Gonca Berktay
    Gonca BerktayNeler oluyor işime?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
    PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
    Dr. Gökhan Güler
    Dr. Gökhan GülerDoğal balgam söktürücü yöntemler
    En Çok İzlenen Videolar
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
    Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

    Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

    Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

    Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

    Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

    Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

    Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil Pasaport Ücreti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

    Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil Pasaport Ücreti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

    Sıradaki Haber