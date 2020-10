Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri

Geniş bir yelpaze altında hem yerli hem de yabancı birbirinden harika dans müzikleri bulunmaktadır. Düğünün daha duygusal ve etkileyici geçebilmesi için hazırlanmış olan müzikler, aynı zamanda doğru şekilde ve sıralı bir biçimde yerleştirilmelidir. Tabii bundan önce mutlaka en doğru müzikler listede yer almalıdır.



Dans Müzikleri Nelerdir?



Başta ilk dans müziği olmak üzere düğün organizasyonunun ilerleyen saatlerinde kullanılacak olan müzikler çok önemlidir. Bunların ayrımını doğru şekilde yapmak gerekirken aynı zamanda kişisel istekleri de unutmamak ön planda olmalıdır. Unutulmamalı ki bir düğün organizasyonu gelin ve damadın ruhunu yansıtan konsepti ortaya çıkarır.



Özellikle duyguları ortaya çıkaracak, heyecanlandıracak ve eskilere götürecek dans müzikleri kullanılmalıdır. Burada önemli olan ritim ve müzikten ziyade sözlerdir. Sonuçta romantik bir tema altında ayrılık sözlerine sahip dans müzikleri olabilir. Bunu hem yerli hem de yabancı müzikler de çok dikkat edilmelidir. Bu konuda kullanılabilecek farklı dans müzik türleri bulunur.



- Klasik dans müzikleri

- Romantik dans müziği çeşitleri

- Canlı dans müzikleri

- Sıra dışı dans müzikleri

- Nostaljik dans müzikleri



Bu kategoriler altında kendi içerisinde birçok farklı şekilde seçim imkanı sağlayan harika müzikler geçmişten günümüze kadar sayısız şekilde bulunmaktadır. Bir düğün organizasyonu için dans müzikleri için en doğru seçimi gelin ve damat beraber verebilir.



Düğün İçin Yerli ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri



Gelin ve damat adaylarının müzik konusundaki tarzları değişkenlik gösterebilir. Bazı insanlar yabancı müzikleri severken bazı insanlar ise yerli müziklerden hoşlanır. Buna dikkat etmek suretiyle yerli ve yabancı dans müzik alternatifleri arasından tercih yapmak mümkün. Bu konuda bazı örnekler şu şekilde verilebilir;



- Kalp yolu - Kürşat Zengin

- En mükemmel misafirim - Yalın

- İlk ve son aşkım sen olacaksın - Ayla Dikmen ve Yaşar

- La Vie En Rose - Grace Jones

- Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan

- I'm Your Man - Leonard Cohen

- En kıymetlim - Kenan Doğulu

- When I Need You - Celine Dion

- Ömrümün Sahibi - Rafet El Roman

- Senden Başka - Suat Suna

- The Notebook ‘Then’ - Brad paisley

- I love you - Tanita Tikaram

- Melek - Kutsi



Son dönemlerde yukarıdaki şarkılar özellikle düğünler için dans müzikleri olarak en çok tercih edilen parçalar arasında yer alıyor. Hem giriş müziği için hem de ilerleyen saatlerde kullanılacak dans müzikleri adına bu parçalar arasından tercih yapmak mümkün. Hem yerli hem de yabancı olarak elbette kişisel isteklere göre farklı seçeneklerden tercih yapılabilir.



Düğün İçin Dans Müziği Nasıl Seçilir?



Dans müziği öncelikle kalbe ve ruha hitap etmelidir. Gelin ve damat adaylarının kalbinde derin duygular yaratmalı ve birbirlerine daha sıkı sarılmalarını sağlamalıdır. Aynı zamanda mutlaka sözleri kulağa hoş gelmeli ve düğün organizasyonu için mutlaka doğru kelimeleri barındırmalıdır. Elbette gelin ve damat adaylarının kişisel isteklerine ve ortak görüşlerine uyum sağlaması da ayrıca önemlidir.