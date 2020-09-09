Danua Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Alman Mastifi Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüze kadar yaşamış en büyük köpek Zeus ismindeki bir Danua köpeğidir. Guinness Rekorlar kitabına giren Zeus’un pençesinden omzuna kadar olan yüksekliği 111,8 cm’di.



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Danua köpekleri, dünyanın en büyük köpek cinsi olmasına rağmen kocaman yürekleri ile dikkat çeker. Kocaman cüsselerine rağmen yumuşacık bir kalbi vardır. Bu köpeklere büyük bir özenle bakım yapılması gerekir. Bakımında yapılacak yanlışlıklar büyük sonuçlar doğurabilir. Danualar daha çok hareketsiz kalmayı severler. Bu nedenle onlara düzenli olarak yürüyüş yaptırmak gerekir. Yavrucuk dönemlerinde çok hızlı büyüdükleri için kemik ve kas ağrılarından muzdarip olabilirler. Bu köpeklerin kısa tüylerini haftada 1-2 defa taramak yeterli olacaktır. Büyük köpeklerin yaşam süresi küçük köpeklere göre maalesef çok daha kısadır. 10 yaşının üstünde çok az sayıda Danua köpeği vardır. Danua’ların ortalama yaşam süresi 8-10 yıldır.



Danua köpeklerinde en çok rastlanan hastalıklar ise;



Büyük köpekleri etkileyen ve ani ölümlere sebep olan



mide torsiyonu

Kalp hastalıkları

Kalça displazisi

Yavruların hızlı büyümesi nedeni ile oluşan hipertrofik osteodistrofi Kanser



Danua Cinsi Köpeklerin Karakter Özellikleri



Danua’lar için kibar dev tanımı kullanılır. Dışardan bu köpekler saldırgan gibi görünseler de onu yakından tanıdığınızda aslında öyle olmadığını anlayabilirsiniz. Danua köpekleri, insanlara, yabancılara, tüm aile üyelerine ve diğer canlılara karşı oldukça nazik ve sevgi doludur. Danualarda saldırganlık çok az görülür. Saldırganlık yapanlar ise yavruluk döneminde yeteri kadar sosyalleştirilmemesinden kaynaklanır.



Yavruluk döneminde sosyalleştirilmeyen Danua’lar ileriki yaşlarda yabancılara karşı adresin tavır sergileyebilir. Bu kocaman, köpekler büyük cüssesine rağmen apartman hayatına kusursuz uyum sağlar. Ev içinde genellikle zamanını kanepede yatarak geçirdikleri için köşe yastığı gibi nitelendirilirler.

Bu köpekler, oyun oynamayı ve çok fazla hareket etmeyi sevmezler. Aşırı egzersizden kaçınmalı ve tüylerini düzenli olarak kauçuk fırçası ile fırçalamaya özen göstermeniz gerekir. Fazla şişkinlik oluşturmaması için öğünler gün içine yayılmalıdır. Aşırı beslenmeden kaçınmak gerekir.

Danua Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri



Dünyanın en büyük Danua Zeus köpeği 5 yaşında hayatını kaybetti. Dev köpekler olarak bilinen Danua’ların erkeklerinin boyu en az, 76-79 cm, dişilerin boyu ise, 71-76 cm’dir. Bu köpek cinsinin ağırlıkları ise ortalama 50-82 kg civarındadır. Danua’ların kısacık tüyleri vardır. Bu cinsin tüyleri, siyah- beyaz, mavimsi, gri, siyah, alacalı ve açık kahverengi olabilir. Danua cinsi köpeklerin gözleri genellikle koyu renk olsa da, açık renk Danua’ların gözleri daha açık bir renk olabilir. Bu köpeklerin gözleri de tüyleri gibi parlak ve canlıdır. Çok zeki olan bu türler kocaman vücut yapısı ile dikkat çeker. Bu köpekler doğada bulunan ve genellikle domuz avında kullanılan nadide köpek türlerindendir. Bu köpeklerin beslenmesi, hızlı büyümesinde önemli bir yer tutar. Bu köpekler normal köpekler için üretilmiş mamalar ile beslenmemelidir. Bu mamalar, onlara fazla enerji verir. Beslenmesinde kalsiyum takviyesine özen göstermek gerekir. Yüksek kaliteli mamalar tercih etmeniz gerekir. Ancak bu sayede güçlü ve sağlıklı bir yapıda olabilirler. Görenleri ürkütecek büyük fiziksel yapısının altında yumuşacık bir kalbi olan bu köpek türü, rahatlıkla evde, apartmanda ve bahçeli müstakil evlerde de beslenebilir.