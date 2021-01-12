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12.01.2021 - 12:44 |

Depresyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Depresyona iyi gelen şeyler nelerdir?

Depresyon, kişinin kendisini sürekli üzgün hissettiği, genellikle kaygı ve halsizlik gibi sosyal hayatı olumsuz etkileyen belirtilerle ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır. Majör depresif bozukluk adıyla da bilinen bu rahatsızlık en sık 20-40 yaş arasında görülür. Depresyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Depresyona iyi gelen şeyler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Depresyona ne iyi gelir, nasıl geçer? Depresyona iyi gelen şeyler nelerdir?
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En yaygın görülen depresyon türlerinin başında mevsimsel duygu durum bozukluğu ve doğum sonrası depresyon gelir. Bunun dışında sık görülen depresyon çeşitleri atipik, katatonik ve psikotik özellikli majör depresif bozukluklardır. Her birinin belirtileri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır.

Depresyonda risk faktörleri nelerdir?

Günlük hayatta yaşanılan birçok olay depresyonu tetikler. Bunların başında iş hayatında yaşanan olumsuzluklar ve stres yer alır. Asosyal ve içine kapanık kişilerin depresyona yakalanma riski diğerlerine göre üç kat fazladır. Alkol ve madde kullanımı da depresyonun temel nedenleri arasında yer alıyor. Yapılan son araştırmalarda sosyal ve ekonomik desteği olmayan kişilerin de risk grubunda olduğu ortaya çıktı.

Depresyona ne iyi gelir, nasıl geçer?

Günümüzde cevabı merak edilen soruların başında depresyona ne iyi gelir sorusu geliyor. Bunun nedeni her yıl dünya genelinde kendisine depresyon teşhisi konan kişilerin %8 ile oranında artmasıdır.

Depresyonla mücadelede en etkili yöntemlerden biri günlük yürüyüş yapmaktır. Düzenli aralıklarla spor yapmak da vücut direncini arttırdığı gibi ruh sağlığına da iyi geliyor. Depresyondan çıkmak isteyenler sanatsal etkinliklere katılabilir ve yeni hobiler edinebilir.

Depresyona iyi gelen şeyler nelerdir?

1- Yeşil yapraklı sebzeler 

Organik beslenmek sadece beden sağlığına değil ruh sağlığına da çok iyi geliyor. Özellikle ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzelerin insan psikolojisini olumlu etkilediği bilimsel olarak ispatlandı.

2- Bitter çikolata

Şeker oranı yüksek çikolata ve tatlılar obeziteye dolayısıyla depresyona neden olabilir. İçerisinde yüksek miktarda kakao bulunan bitter ise hem kilo aldırmıyor hem de beynin seretonin hormonu salgılamasını sağlıyor.

3- Tatil 

Kafasını dinlemek ve ruhen yenilenmek isteyenler kısa süreliğine de olsa tatile çıkmalıdır.

4- Klasik müzik 

İnsanın hem ruhen hem de bedenen dinlendiren klasik müzik mutluluğu arttırır.

5- Papatya çayı

Doğal bir yatıştırıcı olan papatya çayı daha rahat ve derin uyumanızı sağlar. Uyku kalitesinin artması ile birlikte olaylara pozitif yaklaşmak çok daha kolay olur.

6- Günlük tutmak

Günlük tutmak, insanın kendi kendisiyle dertleşmesi anlamına geldiği için stres ve kaygıyı azaltır.

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