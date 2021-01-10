Depresyonun Belirtileri Nelerdir? Depresyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Depresyon birçok insanda farklı belirtiler göstermekle beraber çoğunlukla isteksizlik günlük hayatta hiçbir şeyden zevk alamama üzgünlük hali gibi durumlar olarak tanımlanmaktadır. Birçok nedenle kişiler farkında olarak veya olmayarak depresyona girebilmektedirler. Depresyon kişinin çevresel iletişiminin bozulmasıyla beraber sosyal hayattan uzak kalmaya kadar zamanla kalıcı hasarlar bırakabilen bir psikolojik rahatsızlıktır.



Depresyonun Belirtileri Nelerdir?



Depresyon belirtileri uzun zaman içinde ortaya çıkabilmektedir. Kişiden kişiye değişik özellik gösteren boyutlarda ve durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Depresyon belirtileri şunlardır;

İştahta gözle görünür şekilde artış veya azalma iştahsızlık hissi oluşması.

Duygusal davranma veya duyguları kontrol edememe, duygu durumu bozukluğu.

Günlük işleri yapmaya duyulan isteksizlik hali.

Fark edilir derecede öfkeli olma ve huzursuz hissetme durumu.

Kendini değersiz hissetme, her konuda ümitsizliğe kapılma, hiçbir problemi çözemeyecekmiş gibi çaresiz hissetmek.

Kişinin kilo alması veya aşırı şekilde kilo vermek.

Enerjisi ve güçsüz hissetme sürekli halsiz davranmak.

Yoğun bir şekilde suçluluk duygusu ve kendinden nefret etme halleri.

Dikkat ve odaklanma bozukluğu bir konuya odaklanamama hali.

Dikkatsiz davranışlarda artış görülmesi. Trafikte ve diğer yerlerde ortaya çıkan dikkatsizliğin yanında asabi gergin tavır ve davranışlar içinde bulunmak.

Vücudun herhangi bir yerinde nedensiz şekilde ortaya çıkan ağrılar. Baş ağrıları ve bitkinlik durumları.

Mutsuzluk ve hüzünlü hissetmek belirli takıntılar ve olumsuz duygularla kendi kendine olumsuz telkinlerde bulunmak.

Depresyon belirtilerinde ortaya koyulan bu ortak belirtilerin yanında depresyonun derecesine göre davranış biçimlerinde değişiklikler de olmaktadır.



Depresyon Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?



Depresyon tedavisi yöntemlerinde depresyonun hangi boyutta olduğu ve türüne göre tedavi tercihi değişmektedir. İlaç olarak antidepresan tedavilerinin yanında psikolojik olarak belirlenen süreçlerde tedaviler de yapılmaktadır. Depresyon tedavisinde psikoterapi yöntemleri şunlardır;

Bilişsel davranışçı terapi yöntemi; bu yöntem de geçmiş yaşamlarda yada bulunan zamanda kişiyi depresyona sokan durumları tetikleyen düşünce kalıpları ve fikirlerin ortadan kaldırılması esas alınmaktadır.



Kişiler arası tedavi yöntemi; bu yöntemde depresyon geçiren kişinin etrafındaki kişilerin tavır ve davranışlarına yoğunlaşarak kişiye etkileri göz önünde tutulmaktadır. Kişinin sosyal iletişimi desteklenmekte ve problemlere farklı bakış açısı geliştirerek problemlerle başa çıkma kabiliyetini arttırmak desteklenmektedir.



Psikodinamik terapi yöntemi; bu yöntemde kişinin bilinç altına etki etmiş geçmiş yaşantıları ve travmatik olaylar karşısındaki tutumları kalıcı tutumları göz önünde bulundurularak tedavi amaçlanmaktadır.



Göz hareketleri takip edilerek durumunun belirlenmesi yöntemi; bu yöntemde depresyona giren hastanın göz durumu takip edilerek travmatik olayın etkileri belirlenerek tedavisi amaçlanmaktadır.

Aile terapisi yöntemi; bu yöntemde kişinin ailesiyle beraber durumu incelenerek kişiyi depresyona sokan nedenler üzerinde durulmaktadır.



Varoluşçu terapi yöntemi; bu yöntemde kişinin sorumluluklarıyla yüzleşmesi sağlanarak başkalarının isteklerine göre değil kendi istediği şekilde yaşama ve sorunlarla başa çıkmayı sağlama yöntemidir.

Farkındalık temelli terapi; bu yöntemde kişinin depresyona neden olan duygu ve düşüncelerini değiştirmek yerine farkındalık yöntemiyle fark etmesini sağlamaktadır. Meditasyon ile kişinin kendi davranışlarına dışarıdan bakmasına yardım etmektedir.



Depresyonun Doğal Yollarla Tedavisi Nasıl Olmaktadır?



Depresyonun doğal yollarla tedavisi mümkün olabilmektedir.



Depresyonun bedensel etkilerinden kurtulmak amacıyla beslenme şekillerinin değiştirilmesiyle başlamaktadır. Dengeli beslenme programları seçilerek düzenli beslenme amaçlanıp sağlıklı besinlerin alınmasına başlamak gerekmektedir. Karbonhidrat ve hazır gıdaların alımını durdurmak gerekmektedir. Probiyotik alımının arttırılmasını sağlamak gerekmektedir.



Sağlıklı yağ ve protein alınmalıdır. Beslenme düzeni sağlandıktan sonra sosyal hayata uyum sağlamak için dışarıya çıkılmalı ve doğal ortamlarda yürüyüş ve benzeri hareketlerle doğal şartlarda d vitamini alınımı artırılmalıdır.

Egzersiz ve spor içeren hareketler yapılarak günlük yaşantıya hareket getirmek gerekmektedir. Sosyal alanlara çıkarak insanlarla vakit geçirmeli ve değişik yerler gezerek görülmelidir.



Depresyonun Nedenleri Nelerdir?



Depresyonun oluşumunda en önemli etken travmatik olaylara maruz kalmak, aile bireylerinden birinin kaybedilmesi, ekonomik düzeyde yaşanan olumsuzluklar ve düşüş hali, boşanma veya ayrı yaşama hali, anksiyete, madde ve alkol kullanımı gibi durumlar depresyona neden olmaktadır.



Depresyonun Çeşitleri Nelerdir?



Major depresyon; bu depresyon çeşidinde depresyona eşlik eden gerçeklikten kopma halleri ve halüsinasyonlar görmek şeklinde belirlenmektedir.

Kalıcı depresif bozukluk; uzun zaman süren depresyon halidir. 2 yıldır devam eden belirtileri göstermek suretiyle semptomlar kalıcı olarak sayılmaktadır.

Doğum sonrası depresyon; bu depresyon doğumdan sonra ortaya çıkan bir depresyon çeşididir.

Mevsimsel duygu durum bozuklukları belirli mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan bir depresyon çeşididir.

Melankolik özellikli majör depresyon; yaşanan olaylar karşısında tepkisizlik ve isteksizlik gösterilmesinin yanında diğer tüm belirtilerin var olduğu bir depresyondur.



Depresyonun İyileşme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?



Depresyon tedavisinde belirlenen yöntemler uygulandıktan sonra iyileşme görülen bir rahatsızlıktır. Depresyonda ilaç ve psikoterapi daha çabuk iyileşme sürecine girmeyi sağlamaktadır. İlaç etkileşimi kendini gösterme süresi 15 ile 20 gün sürmektedir. Ortalama 3 ay içinde iyileşme sağlanabilecektir.



Depresyon tedavisinde önemli olan çözüm yollarının ve depresyon nedenleri çözümlendikten sonra problem çözme kabiliyetinin arttırılmasıyla olaylara başka açılardan bakması sağlanmaktadır. Böylelikle tedavi süreci bittikten sonra kişi aynı sorunlarla veya olaylarla karşılaşması sonucunda çok daha farklı tepkiler verebilmektedir.



Depresyon tedavileri sonrasında yapılan araştırmalarda kişilerde oluşan belli belirsiz ve nedensiz ağrıların bu tedaviler sonrasında yok olduğu gözlenmiştir. Depresyon tedavisinde en önemli kişisel iyileşme süreci ise kişinin kendi ortamını çevresini değiştirmesi ve kendine yeni amaçlar edinmesi ile mümkün olabilmektedir.