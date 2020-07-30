Destekleniyoruz

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30.07.2020 - 00:00 |

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Daha heyecanlÄ±, hevesli koÅŸullar var.

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BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Yay burcunda ilerleyen Ay ve ateÅŸ elementindeki vurgu daha heyecanlÄ±, hevesli koÅŸullar getirmekte. Ã–zgÃ¼r davranmak ve kendimizi ortaya koymak, risk almak konusunda istekliyiz. Liderlik gerektiren iÅŸlerde pozitif bir hava sÃ¶z konusu. Daha inandÄ±rÄ±cÄ±, ilham alabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. YÃ¼ksek enerjimizi daÄŸÄ±lmadan kullanmaya bakalÄ±m.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Genel olarak olumlu ve destekleyici koÅŸullar iÃ§indeyiz. Ancak abartÄ±lar ya da aÅŸÄ±rÄ± hayalci olmanÄ±n getirebileceÄŸi gÃ¼vensizliklere dikkat etmek gerek. Kimi zaman verilen sÃ¶zler yerine getirilmiyor olabilir. BugÃ¼n fikirlerimizde, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ortaya koyarken, olasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da hesaba katmalÄ±yÄ±z. Ä°liÅŸkilerde daha gerÃ§ekÃ§i olmaya bakalÄ±m.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 13/ Ã‡akmaktaÅŸÄ±Â ÂYeni koÅŸullar var. OrtaklaÅŸa alanda daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz ve uyum saÄŸlamamÄ±z gereken koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ä°ÅŸbirliÄŸi geliÅŸtirmeliyiz.

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Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
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BugÃ¼n

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açÄ±lmak isteyebilirsiniz. Akademik konulara yöneleceÄŸiniz zamanlar olabilir. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla buluÅŸmak size iyi gelecektir. YabancÄ±larla iliÅŸkiler gündeminizi etkileyebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± konularla ilgilenmek durumunda kalacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir. EndiÅŸe duyduÄŸunuz konulara yüzleÅŸebilirsiniz. OrtaklÄ± para konularÄ± gündeme gelebilir. Parasal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde sohbet edeceÄŸiniz ortamlarda bulunmaktan hoÅŸlanabilirsiniz. YakÄ±n çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸilerle uyum içinde olmak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uÄŸraÅŸtÄ±ran konulara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. Yeniliklere açÄ±k bir gündesiniz. AkÅŸam saatlerinde dostlarÄ±nÄ±zla planlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliÅŸtirmek için eÄŸitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°ÅŸ düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz.  Gün içinde çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z programlar yapmak isteyebilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili konularÄ± göz ardÄ± etmeyin. AkÅŸam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± programÄ±nÄ±za dâhil edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Kendinizi ifade etmek istediÄŸiniz konulara yönlenebilirsiniz. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmak isteyeceÄŸiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan ÅŸeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. AkÅŸam saatlerinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarla programlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ailenizle birlikte keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyler yapmak isteyebilirsiniz. BabanÄ±za ait konular gündeme gelebilir. GeçmiÅŸe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. EÄŸitimle ilgili yeni geliÅŸmeleri takip edeceÄŸiniz zamanlar olacaktÄ±r. AkÅŸam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. YabancÄ±larla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Hareketli zamanlar yaÅŸayabileceÄŸiniz bir gündesiniz. KonuÅŸma ve yazÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunluÄŸu içinde kendinize zaman ayÄ±rmayÄ± unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. YakÄ±n çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peÅŸinden gitmeniz çok daha kolay olacaktÄ±r. AkÅŸam saatlerinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle zaman geçirebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baÅŸtan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z desteklerle kendinizi gösterme fÄ±rsatÄ± bulabilirsiniz. EÄŸitim konularÄ±na para harcama isteyebilirsiniz. AkÅŸam hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla buluÅŸmak iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak için heves içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatÄ±nÄ±za bakacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. Keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle görüÅŸüp, kendinize zaman ayÄ±racaksÄ±nÄ±z. Yeniliklere açÄ±ksÄ±nÄ±z. Ä°maj deÄŸiÅŸikliÄŸinde kararlarÄ±nÄ±zÄ± dikkatli almanÄ±zda fayda var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

HayatÄ±nÄ±zda bilemediÄŸiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmÄ±ÅŸ olaylarla ilgili kontrol kaybÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir. Özgürlük hissiyatÄ± içinde farkÄ±nda olmadan yapacaÄŸÄ±nÄ±z konuÅŸmalara dikkat etmekte fayda var. AkÅŸam saatlerinde koÅŸullarÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle biraz daha rahatlayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal konularda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açÄ±k olduÄŸunuz zamanlar olacak. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla plan yapmaktan hoÅŸlanabilirsiniz. YabancÄ±larla ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. AkÅŸam saatlerinde gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaÅŸmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bürokrasiyle ilgili konularla uÄŸraÅŸabilirsiniz. Annenizle ilgili konularÄ± göz ardÄ± etmemenizde fayda var. Keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konulara zaman ayÄ±rmak isteyebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

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