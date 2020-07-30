Destekleniyoruz

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Yay burcunda ilerleyen Ay ve ateÅŸ elementindeki vurgu daha heyecanlÄ±, hevesli koÅŸullar getirmekte. Ã–zgÃ¼r davranmak ve kendimizi ortaya koymak, risk almak konusunda istekliyiz. Liderlik gerektiren iÅŸlerde pozitif bir hava sÃ¶z konusu. Daha inandÄ±rÄ±cÄ±, ilham alabileceÄŸimiz bir gÃ¼ndeyiz. YÃ¼ksek enerjimizi daÄŸÄ±lmadan kullanmaya bakalÄ±m.

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Genel olarak olumlu ve destekleyici koÅŸullar iÃ§indeyiz. Ancak abartÄ±lar ya da aÅŸÄ±rÄ± hayalci olmanÄ±n getirebileceÄŸi gÃ¼vensizliklere dikkat etmek gerek. Kimi zaman verilen sÃ¶zler yerine getirilmiyor olabilir. BugÃ¼n fikirlerimizde, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ortaya koyarken, olasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da hesaba katmalÄ±yÄ±z. Ä°liÅŸkilerde daha gerÃ§ekÃ§i olmaya bakalÄ±m.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 13/ Ã‡akmaktaÅŸÄ±Â ÂYeni koÅŸullar var. OrtaklaÅŸa alanda daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz ve uyum saÄŸlamamÄ±z gereken koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ä°ÅŸbirliÄŸi geliÅŸtirmeliyiz.

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