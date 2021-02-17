Dil Ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar? Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?
İletişim insanların kendilerini ifade etmeleri için kullandıkları en önemli araçtır. Kendimizi ifade etmek, ikna etmek, duygu aktarmak ve bilgi vermek için iletişime ihtiyaç vardır. Ama iletişimin anlaşılır ve sağlıklı olması gerekir. Ancak bu şekilde kişiler kendilerini iyi ve mutlu hissederler. Dil ve konuşma terapisi bu noktada sorunu olan çocuklar ve yetişkinler için sunulan bir hizmettir. İşte, tüm detaylar.
Bu terapiye ihtiyacı olan kişiler, bu konuda eğitim almış uzman kişilere başvurarak, konuşma etkinliklerini arttırmayı hedeflerler.
Dil Ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?
Kişilerin günlük yaşamda uyumu, iş ve okul başarısı için etkin konuşmaya ihtiyaçları vardır. Çeşitli nedenlerden bu konuda sorun yaşayan kişiler ise dil ve konuşma terapisi alabilirler. Alınan terapi kişinin hayat kalitesini olumlu yönde etkiler. Dil ve konuşma terapisti, iletişim sorunu yaşayan kişilerle ilgilenir.
Ayrıca yutkunma ve beslenme sorunu yaşayan kişilere destek olurlar. Her yaştaki bireyin dil konusundaki sorunlarını çözümlerler. Çalışmayı bireyler ve bazen bireylerin yakınlarıyla da sürdürürler. Ayrıca konuyla ilgili doktorlar ile ortak ilerleyebilirler. Kişilerin hem iş hem de okul yaşantısını etkileyen bu durumun çözülmesi, kişinin sağlıklı ilişkiler kurmasına da yardım eder.
Kimler Dil Ve Konuşma Terapistine Gitmeli?
Bazı belirtilileri gösteren yetişkin ya da çocukların dil ve konuşma terapisine başvurması gerekir. Aşağıdaki durumlardan birini yaşayan kişilerin geç kalmadan uzmana başvurması, terapinin başarısını arttıracaktır.
- Konuşma gecikmesi yaşayan çocuklar
- Hızlı ve bozuk konuşan kişiler
- Kekemelik problemi yaşayan bireyler
- Artikülasyon sorununun gözlemlendiği çocuk veya yetişkinler
- Beyin hasarı sunucu konuşma sorunu yaşayanlar
- Otizm, Down Sendromu gibi rahatsızlıkları olanlar
- İşitme kaybı nedeniyle konuşma güçlüğü yaşayan bireyler
- Öğrenme güçlüğüne paralel olarak, konuşma güçlüğü yaşayan çocuklar
Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?
Uzman bir kişi çocuğun yaşa göre gelişime bakarak izlenmesi gereken yolu belirler. Yetişkin bir kişi içinse sorun tespit edilir ve bunu göre tedavi yöntemleri belirlenir.
- Kişinin söylediği kelimeyi doğru şekilde telaffuz edememe durumudur. Küçük çocuklarda bu durum başlarda sevimli görülebilir. Ama düzelmeyen telaffuz sorununda terapist, telaffuzu düzeltmeye yönelir.
- Akıcı konuşma ile ilgili egzersizler yaptırır.
- Kekemeliğin nedenleri araştırılır ve heyecan kontrolü sağlanır
- Besleme ve tükürük sorununu en aza indirmeye odaklanır.
- Yüksek ses ile konuşan kişilerin, ses dengesini sağlamasına ve çevreye uyumlanmasına yardımcı olur.
- Yaşa göre gösterdiği ilerlemeyi takip eder.
- Çeşitli testlerle gelişimi ölçümler.
- Gerek görürse farklı branşlardaki doktorlar ile birlikte çalışır.
- Ailenin yapması gereken ve vermesi gereken destekler konusunda bilgilendirir.