Dil Ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar? Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Bu terapiye ihtiyacı olan kişiler, bu konuda eğitim almış uzman kişilere başvurarak, konuşma etkinliklerini arttırmayı hedeflerler.

Dil Ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?

Kişilerin günlük yaşamda uyumu, iş ve okul başarısı için etkin konuşmaya ihtiyaçları vardır. Çeşitli nedenlerden bu konuda sorun yaşayan kişiler ise dil ve konuşma terapisi alabilirler. Alınan terapi kişinin hayat kalitesini olumlu yönde etkiler. Dil ve konuşma terapisti, iletişim sorunu yaşayan kişilerle ilgilenir.

Ayrıca yutkunma ve beslenme sorunu yaşayan kişilere destek olurlar. Her yaştaki bireyin dil konusundaki sorunlarını çözümlerler. Çalışmayı bireyler ve bazen bireylerin yakınlarıyla da sürdürürler. Ayrıca konuyla ilgili doktorlar ile ortak ilerleyebilirler. Kişilerin hem iş hem de okul yaşantısını etkileyen bu durumun çözülmesi, kişinin sağlıklı ilişkiler kurmasına da yardım eder.

Kimler Dil Ve Konuşma Terapistine Gitmeli?

Bazı belirtilileri gösteren yetişkin ya da çocukların dil ve konuşma terapisine başvurması gerekir. Aşağıdaki durumlardan birini yaşayan kişilerin geç kalmadan uzmana başvurması, terapinin başarısını arttıracaktır.

Konuşma gecikmesi yaşayan çocuklar

Hızlı ve bozuk konuşan kişiler

Kekemelik problemi yaşayan bireyler

Artikülasyon sorununun gözlemlendiği çocuk veya yetişkinler

Beyin hasarı sunucu konuşma sorunu yaşayanlar

Otizm, Down Sendromu gibi rahatsızlıkları olanlar

İşitme kaybı nedeniyle konuşma güçlüğü yaşayan bireyler

Öğrenme güçlüğüne paralel olarak, konuşma güçlüğü yaşayan çocuklar

Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Uzman bir kişi çocuğun yaşa göre gelişime bakarak izlenmesi gereken yolu belirler. Yetişkin bir kişi içinse sorun tespit edilir ve bunu göre tedavi yöntemleri belirlenir.