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03.10.2020 - 02:49 |

Direnç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Direnç Nasıl Hesaplanır?

Devredeki akımı azaltmak aynı zamanda direnç anlamına gelmektedir. Böylece geçen akım çok daha sağlıklı ve sürekli hale gelir. Tabii bunun birçok farklı değişken üzerinden detaylı bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Peki direnç hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile direnç nasıl hesaplanır? İşte bu konuda bilgiler.

Direnç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Direnç Nasıl Hesaplanır?
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Direnç üzerinden hesaplama yapılırken birçok farklı değişken süreç içerisinde yer alır. Boyutu, kesiti, cinsi ve sıcaklık süreç içerisindeki unsurladır. Böylece belli başlı bazı formüller baz alınmak suretiyle, amaca ve bölgeye uygun şekilde direnç hesaplanır.

Direnç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Direnç birçok farklı amaç doğrultusunda farklı değişkenlikler üzerinden ele alınmak suretiyle hesaplanır.

- Paralel direnç hesaplama
- Seri direnç hesaplama
- Dirençleri karışık hesaplama

Direnç hesaplama yapılırken renk kodları ele alınmak suretiyle belirlenmiş olan formüler bazda ayrı ayrı hesaplanır. Yukarıda verilen her bir direncin hesaplaması sürece giren değişkenlikler ile beraber miktar üzerinden ele alınır. Bu sebepten dolayı oldukça karmaşık ve uzun süren bir hesaplama olduğunu söylemek mümkün.

En Basit Yöntem ile Direnç Nasıl Hesaplanır?

Uzmanların dahi hesaplama konusunda zorluk çektiği direnç, gündelik yaşamda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle elektriğin dengeli ve sağlıklı bir şekilde akış yapabilmesi için, direncin doğru biçimde hesaplanması gerekmektedir. İşte bu noktada en basit yöntem ve kesin bir çözüm üzerinden hesaplama yapabilmek için, direnç hesaplama aracı kullanılmaktadır. Diğer bir ismi ile direnç hesaplayıcı olarak bilinen bu araç, belli başlı bazı kriterler girilerek gerçekleşir.

- Band üzerinden renk kodları
- Çarpan
- Tolerans
- Sıcaklık katsayısı

Buna bağlı olarak ele alınan hesaplama ile beraber değişkenliklere göre sonuç ortaya çıkarılır. Özellikle hem band hem de renk kodları mutlaka sırasıyla ve eksiksiz şekilde doğru girilmelidir.

Direnç Hesaplama

Günümüzde direnç hesaplayıcı üzerinden gerçekleştirilen bu hesaplama, bazı etkileyici faktörler üzerinden de değişkenlik yaratabilir. İletkenin direnci ve boyutu, kesiti ve yapıldığı malzeme bu konuda etkileyen en önemli faktörlerdir. Hesaplama içerisinde bu hususlar da bulunur ve buna bağlı olarak işlem gerçekleştirilir. Böylece sonuç net bir şekilde ortaya hesaplama üzerinden çıkarılır.

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