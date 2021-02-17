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17.02.2021 - 17:32 |

Diş Eti Kanaması Neden Olur? Diş Eti Kanamaları Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti rahatsızlıklarının ilk bulgusu, diş etlerinde fırçalarken veya spontane şekilde meydana gelen kanamadır. Diş eti kanaması varsa, kanamanın yer aldığı kısımda iltihap bulunuyor demektir. Bunun yanı sıra diş eti kanamalarının birden fazla nedeni vardır. Peki, diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanamaları tedavisi nasıl yapılır? İşte diş eti kanamasıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Diş Eti Kanaması Neden Olur? Diş Eti Kanamaları Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Diş eti kanamaları; diş etlerinde aşırı bir şekilde plak oluşmasına bağlı şekilde gelişir. Bu plaklar, tedbir alınmamasıyla beraber buralarda da yoğun iltihaplanmaya sebep olur. İltihaplanmalar ise kanamalara neden olmakta ve bu durum bireyin yaşam niteliğini direkt etkilemektedir. Diş etinde ortaya çıkan kanamalar, ilerleyen zamanlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle diş eti hastalığının bulguları dikkatli bir şekilde gözlemlenmeli, buna karşı önlem alınmalıdır. Diş eti kanamaları, genel olarak kendini dişleri fırçalama esnasında belli eder. Bunun dışında bireyde soğuk ve sıcak yiyeceklere karşı hassasiyet oluşumu başlar. Diş etinde yanma, sızlama ve kanama da eşlik eder. Diş eti hastalıkları, tedavi edilen hastalıklar arasında bulunur.

Diş Eti Kanaması Neden Olur?

Ağız hijyeni alışkanlıkları; diş eti kanamasına en sık neden olan durumdur. Dişleri yanlış ve sert fırçalamak yeterli ağız hijyeni sağlamamak, düzenli diş fırçalamamak, alışagelmiş diş sağlığı uygulamalarında farklılık gibi pek çok nedenden ötürü diş eti zarar görüp kanayabilir. Diğer diş eti kanaması sebepleri ise; beslenme alışkanlıkları, diş eti iltihaplanması, vitamin eksikliği, sigara kullanımı, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri olarak sıralanabilir.

Diş Eti Kanamaları Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti kanamasında klinik tedaviler, uzman gözetimiyle yapılır. İlk durumda hasta bireyden; ağız bakımını sürekli yapması, gargara yapması ve diş ipi kullanması istenir. Bu sırada ağız bakımı yapan kişiler adına yumuşak yapısı bulunan diş fırçalarının kullanılması önerilir. Bu önlemler dahilinde, kanama kontrol edilmiyorsa klinik tedaviye başvurulur.

Diş eti kanaması ilerleyen kişilerde, ilaç ile tedavi veya diş taşı temizliği yapılır. İlaçla tedavi esnasında, ağrı ve sızılara karşı ağrı kesici, enfeksiyon ve iltihap adına da antibiyotikler kullanılır. Diş etinde bulunan plaklar ilaçla temizlenmeyecek durumda olduğu zaman diş taşı temizliği yapılır. Diş taşı temizliği, diş etlerinin altında bulunan plakların alınması işlemine denir. Çok kısa süren bu işlemin sonrasında sürekli ağız temizliğiyle kanama sorunları tamamen ortadan kaldırılır.

Diş Eti Kanaması Nasıl Geçer?

Diş eti kanamasının geçmesi adına uygulanması gereken ilk adım, ağız bakımının sürekli bir şekilde yapılması ve diş hijyeninin sağlanması olarak belirtilebilir. Ağız gargarası kullanmak, diş eti kanamasını durduran bir başka etkili yoldur. Dişlerdeki yemek kalıntılarını ortadan kaldırmak adına diş ipini kullanmak doğru olacaktır.

Kişi her gün dişlerini sürekli şekilde fırçalamalı ve her ay sürekli diş doktoruna gitmelidir. Bu şekilde diş eti kanamasının önüne geçilebilir. Yemek yedikten hemen sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Bunun dışında diş ipi bulundurmak, diş eti sağlığı açısından önemli olacaktır.

Diş Eti Kanamaları Tedavi Edilmediği Takdirde Ne Olur?

Diş eti kanamaları tedavi edilmediği takdirde pek çok hastalığa sebep olur. Bu olumsuz durumlardan birkaçı ise; ağız kokusu, diş kaybı, diş eti iltihabı yani gingivits gibi durumlar sıralanabilir. Bu olumsuz durumlar ile karşılaşmamak adına her gün ağız bakımının doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Diş eti kanamaları tedavi edilmediği takdirde diş kaybı ile karşılaşmak da mümkündür. Diş eti kanamaları ile karşılaşan bireyin, ağız bakımını doğru bir şekilde yapması ve daha sonra alanında uzman bir doktora görünmesi faydalı olacaktır.

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