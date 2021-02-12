Diş Etlerine Ne İyi Gelir? Diş Eti Hastalıklarına Bitkisel Çözüm Önerileri

Genelde kısa sürede ve kendi kendine iyileşme yeteneğine sahip olan diş etleri, bazen daha uzun bir sürede iyileşme sürecine girebiliyor. Öyle durumlarda mutlaka uzman bir diş hekimine başvurmak ve gerekli tedavileri almak çok önemlidir. Antibiyotik tedavisi ile gerçekleşen bu yöntemin dışında, aynı zamanda ağrıların ve bazı etkilerin katılması için birtakım yöntemler bulunuyor.



Diş Etlerine Ne İyi Gelir?



Özellikle diş ağrıları ve diş eti sorunları en can sıkan durumlar arasında yer alır. Bu sebepten dolayı pek çok kişi diş etlerine ne iyi gelir sorusunun merak ediyor ve cevabını almaya çalışıyor. Diş etlerindeki sorunu çözmenin en önemli yolu diş hekimine gitmektir. Uzmanların ele aldığı birtakım yöntemler ışığı altında, bu sorun kısa bir süre içerisinde ortadan kalkar.



- Özel antibiyotik tedavisi

- Özel gargara kullanımı

- Diş ipi kullanımı



Bunun dışında bireysel olarak alınacak önlemler diş eti iltihaplarının kısa bir zaman içerisinde geçmesini fırsat verebilir. Öncelikle diş ve diş etlerindeki temizlik önemli husustur. Aynı zamanda günde ortalama 2 veya 3 defa dişleri fırçalamak, bölgedeki bakterileri ortadan kaldırır. Aynı zamanda rutin dil temizliği de yine diş etlerine zarar veren tüm unsurların yok edilmesine fırsat verir.



Diş Eti Hastalıklarına Bitkisel Çözüm Önerileri



Özellikle bitkisel açıdan ele alındığında diş eti hastalıklarını yok etmek için birçok önemli kaynak olduğunu söylemek mümkün. Mevsime bağlı olarak değerlendirilebilecek doğal besin kaynakları, özel yöntemler ışığı altında kullanılabilir.



- Ebegümeci

- Kekik

- Zerdeçal

- Papatya çayı

- Karabaş otu

- Nane



Bütün bu bitkisel kaynaklar özel yöntemler ile hazırlanarak hem içim açısından hem de gargara yapma ya da çiğneme gibi birçok seçenek doğrultusunda ele alınabilir.



Diş Eti İltihabı Neden Olur?



Özellikle genetik olarak diş eti iltihabı yaygın şekilde meydana gelen durumlardan biridir. Hassas diş eti yapısı ve dişler ile beraber pek çok kişi diş eti iltihabını yaşar. Aynı zamanda tükürük yoluyla yayılan bakteriler, kısa bir süre içerisinde diş etlerine önemli oranda zarar verebilir. Aynı zamanda C ve K ile beraber D vitaminlerin eksikliği diş eti iltihabının en önemli sebepleri içerisinde yer almaktadır.