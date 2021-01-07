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07.01.2021 - 20:11 |

Diş şişmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş eti şişmesi, apse neden olur?

Diş bölgesindeki en ağrılı durumlardan biri diş etinin şişmesidir. Özellikle ağrılı, hassas, şişkin ve tahriş edici bir etki yaratır. Bu doğrultuda diş fırçalama ya da diş ipi kullanımı esnasında diş etlerinde kanama meydana geldiği görülür. Peki diş şişmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş eti şişmesi, apse neden olur? İşte bu konuda merak edilenler...

Diş şişmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş eti şişmesi, apse neden olur?
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Diş etlerinde meydana gelen sorunlar zaman içerisinde ağız kokusu ve ağrı gibi sorunlar meydana getirir. Böyle durumlarda yapılacak olan birtakım tedavi yöntemleri sayesinde, diş etlerinin yeniden daha sağlıklı hale gelmesine imkan vermek mümkün.

Diş şişmesine ne iyi gelir?

Özellikle belli başlı bazı doğal yöntemler uygulamak suretiyle, diş eti şişmesini önemli oranda azaltmak mümkün.

- Ağrılı bölgeye karanfil uygulamak işe yarayabilir.

- Ayak bileğinin iç kısmında yer alan bölgeye 1 veya 2 dakika boyunca masaj yapmak etkili olabilir.

- Kimyon ve kekik ile beraber bir bardak sirkeyi karıştırmak suretiyle gargara yapmak etkili olur.

Bu yöntemleri kullanarak diş eti şişmesini önlemek mümkündür. Ancak bunlar belli bir noktaya kadar işe yarayabilir. Kesin tanı ve tedavi konusunda mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Diş şişmesi nasıl geçer?

Diş eti şişmesini önleyebilmek için mutlaka uzman doktor kontrolü altında yapılacak tedavi ile ilaç desteği almak gerekir. Tabii bunun dışında ayrıca evde kullanılacak doğal yöntemler oldukça etkili olur. Diş eti şişmesine karşı ayrıca önlem almak için de birtakım yöntemler yer almaktadır.

- Diş ve diş etini düzenli olarak fırçalamak gerekir.

- Diş ağrılarına karşı diş ipi ile beraber temizlemek önemlidir.

- Diş fırçası mutlaka üç ayda bir yenilenmelidir.

- Düzenli olarak ağız bakımı yaptırmak gerekir.

Ele alınacak bu yöntemler sayesinde diş eti şişmesi olmadan önlem almak ve ağrıların önüne geçmek mümkün.

Diş eti şişmesi, apse neden olur?

Dişlerin genel olarak altında ya da arkasında ve farklı bölgelerinde plaklar oluşur. Bu plaklar ile beraber diş eti şişmesi meydana gelir. Özellikle karbonhidrat içermesi ile beraber plaklar belli yerlere yerleşerek diş etlerinin hasar almasına ve şişmesine sebep verir. Özellikle düzenli ve doğru bir şekilde dişleri fırçalamak, oluşabilecek iltihaplanmaları ve ağrıları önemli oranda giderir. Diş eti şişmesi bir hastalık olmamakla beraber, bazı problemlere karşı yan etki olarak öne çıkabiliyor.

- Diş eti iltihapları

- Beslenme ile ilgili bozukluklar

- Gebelik

- Yaşanan birtakım enfeksiyonlar

- Bazı ilaç kullanımları

Bütün bu durumlara karşı diş şişmesine ne iyi gelir diye merak ediliyor ise yukarıda verilen doğal tedavi yöntemlerini uygulamak etkili olabilir.

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