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19.02.2021 - 01:44 |

Disleksi Hastalığı Ne Demek, Nedenleri Nelerdir? Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Toplumda yer alan pek çok hastalığın belirtileri ve tedavileri bulunmaktadır. Son yıllarda ise disleksi hastalığı çok fazla görülüyor. Öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi belirtileri fark edildikten sonra mutlaka tedavi yöntemi belirlenmelidir. Disleksi hastalığı ne demek, nedenleri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Disleksi Hastalığı Ne Demek, Nedenleri Nelerdir? Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?
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Disleksi hastalığında kişi beynin sol ön lobunu etkili olarak kullanamaz. Bazı bilim insanları disleksi hastalığını "Kelime Körlüğü" olarak da tanımlıyorlar. 

 Disleksi Hastalığı Ne Demek, Nedenleri Nelerdir?

 Sağlıklı kişilerde konuşmalar beynin sol ön lobu ile gerçekleşir. Disleksi hastaları ise bu lobu kullanmakta zorluk çekerler. Disleksi olan kişiler çoğunlukla zeki ve çalışkan kişiler olarak bilinirler. Bu kişilerde beyin kelimeleri farklı işler ve kelimeler ile ilgili farklı çözümlemeler gerçekleşir. Disleksili bireylerde beyin kelimeleri farklı işlediği için Kelimelerin tanınması da zorlaşır.

 Disleksi hastalığı ilkokul çağlarında belirlenemediği takdirde ilerleyen dönemlerde daha önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Günümüzde çoğu kişide disleksi olmasına rağmen bunun farkına varmayabilirler. Disleksi hastalığının nedeni beyin hasarları, genetik ve kalıtımsal faktörler, nörolojik nedenleri yapısal ve işlevsel farklılıklar olabilir. Görsel algılama ve işitsel algılama faktörleri ile algısal nedenler de disleksi hastalığının nedenleri arasında yer almaktadır.

 Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

 Disleksi hastalığı yaşam boyu sürer. O nedenle disleksi hastalarına doğru eğitimler verilerek öğrenme süreçlerine katkı sağlanır. Disleksi hastalığının tedavisi için belli bir ilaç ve ya cerrahi müdahale bulunmamaktadır. İlkokul çağlarında disleksi hastalığının belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren teşhis yapılır. Sonrasında ise çocuklar belli bir özel eğitime tabi tutulurlar.

 Disleksi olan çocuklara bireysel olarak eğitim verilir. Onların anlayacağı şekilde eğitim metodu oluşturulur. Böylece disleksi hastası olan öğrenciler de akranları ile aynı seviyeye gelebilirler. Bu hastalığı taşıyan öğrencilere özel eğitmenler tarafından eğitim verilir.

 Disleksi olan öğrencilere hem özel öğretmenler hem de terapistler ile eş zamanlı eğitimler verilir. Öğrenciler eksik olan duyularını diğer gelişen duyular ile tamamlayabilirler. İlkokuldaki disleksili bireyler için doğru eğitim metotları uygulanmalı. Bu noktada uzman kişiler ile görüşülmesi lazım. 

 Disleksi Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 Disleksi hastalığının bazı belirtileri bulunuyor. Bu belirtileri gösteren bireyler ile ilgili önlem alınmalıdır. Özellikle ilkokul çağlarındaki çocuklarda görülen disleksi teşhis edildikten sonra doğru tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Özellikle çoğu kişi disleksi nedir diye merak ediyor. Disleksi belirtilerine göre teşhis edilen bir hastalıktır.

 İlkokul çağındaki öğrencilerde okuma ve yazmada akılcılık sorunu ortaya çıkar. Ayrıca kelimelerin hecelenmesi aşamalarında çeşitli problemler yaşanır. Okula yeni başlayan çocuklarda okuduğunu anlamama ve dikkat dağınıklığı ile dil becerilerinin anlaşılamaması da disleksi hastalığının belirtileri arasında yer alır. Disleksili çocuklarda diğer akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve davranışlarda zorlanma görülebilir. Çocukların cümle bağlantı bozuklukları ve mantık hataları dikkat çeker. Disleksili çocuklar okurken düşük sesle okuyarak çok çekingen davranırlar. Tüm bu belirtiler mutlaka dikkate alınmalıdır.

 Disleksi Hastalığı İçin Nasıl Teşhis Konulur?

 Disleksi hastalığının teşhisinin konulması için belirtilerin fark edilmesi önemlidir. Bazı durumlarda disleksi hastalığını fark etmek de zordur. İlkokul çağındaki çocukların davranışlarını iyi izlemek ve öğrenme becerilerini de takip etmek gerekir. Bu hastalığın kesin teşhisi için okulda ve bireysel yaşamda doğru değerlendirmelerin yapılması gerekir. Sınıf öğretmenlerinin bu konuda dikkati çok önemlidir.

 Disleksi belirtileri göstere öğrenci hastanede uzman hekime sevk edilmelidir. Çocuğun duyularında herhangi bir problem olmaz ise disleksi tanısı konulabilir. Yapılan disleksi testine göre sonuç değerlendirilir. Bulgular ve test sonuçları da karşılaştırılır. Aile bireylerinde disleksi olup olmadığına da bakılır.

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