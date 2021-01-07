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07.01.2021 - 13:27 |

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda görülen hastalıklara çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle de öğrenme döneminde çocukların gelişiminin doğru bir şekilde izlenmesi gerekir. Disleksi ise çocuklarda en çok görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Disleksi nedir, belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
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Disleksi toplumda görülen hastalıklardan bir tanesidir. Halk arasında bu hastalık öğrenme güçlüğü olarak bilinmektedir. Disleksi genel olarak öğrenme güçlüğü değil bir tür öğrenme bozukluğudur. Bunun da zeka geriliği ile pek bir ilgisi yoktur.

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Sağlıklı kişilerde beynin sol ön lobu konuşmanın yönetilmesini sağlar. Disleksi hastalarında ise bu lobun kullanımı zorluk yaratabilir. Ayrıca çeşitli anormallikler gözlemlenir. Özellikle konuşma bozukluğu olan kişilerde çok hızlı konuşma ve ya çok yavaş konuşma gözlemlenir. Disleksili kişiler genel olarak kelime körlüğü yaşarlar.

Disleksi olan kişiler genellikle başarılı ve çalışkan kişilerdir. Disleksi hastalarının beyni kelimeleri de farklı işlemektedir. Bu nedenle kelimelerin hecelenmesi, çözümlenmesi ve tanınmasında sorunlar yaşanır. Günümüzde pek çok kişide disleksi hastalığı yaşanmaktadır. Çok fazla kişide görülen disleksinin tanınması güçtür. Bu nedenle toplumdaki bireylerin disleksi olup olmadıkları da kolay teşhis edilemez.

Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda disleksi doğumsal olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca doğum sonrasında yaşanan travmalar ile disleksi olmak da mümkündür. Özellikle doğuştan görülen disleksi hastalığında doğum öncesi ve ya doğum sonrasında gelişen komplikasyonlar etken olabilir. İlkokul çağındaki çocuklar kendi yaşıtlarına göre daha geç okuyabilirler.

Özellikle harf yazımlarında da değişiklikler olabilir. Bu çocuklar birbirine benzeyen harfleri karıştırabilirler. Ayrıca çoğunlukla hece de atlayabilirler. Okuma ve yazmada akıcılık sorunu yaşanması, kelimelerin hecelenmesinde problemler yaşanması, çocuğun okuduğunu anlayamaması ve dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması disleksi hastalığının en önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

Disleksi Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Disleksi hastalığının pek çok nedenleri bulunmaktadır. Disleksi hastalıkları ile ilgili araştırmalar günümüzde de yapılıyor. Disleksi hastalığı beyin ve gen gelişimi farklılıkları nedeni ile ortaya çıkıyor. Özellikle yapılan araştırmalara göre disleksi hastalığının görüldüğü bireylerin kardeşlerinin yaklaşık yüzde 40'ında okuma güçlüğü görülüyor.

Disleksi hastalarının ebeveynlerinin yüzde 49'u da disleksi hastasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre disleksi hastaları ile disleksi hastası olmayan bireylerin beyin yapısı farklılıkları bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırmalar da devam etmektedir.

Disleksi Hastalığına Teşhis Nasıl Konulmaktadır?

Disleksi hastalığına teşhis koymak için belli başlı nedenlerin olması gerekir. Ayrıca disleksinin birden fazla belirtisi olduğu için teşhis edilmesi de oldukça zor olmaktadır. Bu hastalığın kesin teşhisinin yapılabilmesi için okul ve ya sosyal yaşamda bir değerlendirme yapılması gerekilir. Bu kapsamda çocukların sınıf öğretmenlerinin görüşü de alınmalıdır. Okullarda rehber öğretmenler için çoğunlukla disleksi testi yapılıyor.

Bu test ile birlikte çocuğun da zayıf yönleri belirleniyor. Bu kapsamda elde edilen bulgular da test sonuçları ile karşılaştırılıyor. Bu şekilde hastalığa teşhis konulması da kolaylaşıyor. Ailede disleksi olan kişiler var ise kişinin disleksi olma ihtimali de oldukça yüksektir. Tüm bu sonuçlar da bir uzman tarafından değerlendirilerek kesin sonuç konulabilir.

Disleksi Hastalığının Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Disleksi hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Disleksi hayat boyu sürecek bir durumdur. O nedenle tedaviden ziyade hastalığın ortaya koyduğu sorunlar ile ilgili önlemler alınmalıdır. Disleksi hastalığı teşhis edilir edilmez çocuklar için özel bir eğitim söz konusu olur. Bu kapsamda disleksi olan çocuklara bireysel eğitim verilmelidir. Çocukların eğitim konusunda doğru adımlar atması için net ve doğru yönlendirmeler yapılmalıdır. Bu sayede hastalığın da gidişatı kısa sürede durdurulur.

 

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