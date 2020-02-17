Bu hafta sizlere tıp dünyasının sosyal medya ve diğer dijital platformlarla olan imtihanından bahsedeceğim. Son yıllarda, doktorların özellikle klasik iletişim mecraları olan gazete, dergi, radyo ve TV’deki sağlık ile ilgili konuşmalarına sıkça şahit oluyoruz. Toplumun sağlık hizmeti alanındaki hizmetlilerinin en donanımlı bireyleri olan hekimler, bilgi ve deneyimlerini bu kanallar aracılığı ile tüm insanlara aktarmaya çalışıyorlar.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak kitleler tarafından daha çok beslenme ve spor konusunun ilgiyle takip edildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra daha fazla tehlike arz eden kalp sağlığı, kanser gibi hastalıklara da ilgi büyük. Son yıllarda önü alınamaz bir şekilde yaygınlaşan estetik girişimlerin de hem klasik hem de yeni nesil medya kanallarındaki payı yadsınamaz. Bununla birlikte son günlerde dünyayı kasıp kavuran “koronavirüs” salgını gibi bazı güncel konular da toplumun en çok ilgilendiği başlıklar arasında yer alıyor.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internetin her eve ve hatta her cebe girmesi de yine sağlık iletişimi açısından doktorlara ve onlara ulaşmak isteyenlere yeni kapılar açtı. Özellikle YouTube, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılmaya başlandı. Öte yandan da da sağlıklı yaşamın giderek trend haline gelmesi ile bu sosyal medya kanallarında bulunan doktor hesapları sıklıkla takip edilmeye başlandı, hatta sosyal medya fenomeni haline gelmiş doktorlar bile bulunmakta. Ancak şu bir gerçek ki doktor hesaplarında ve sayfalarında paylaşılan bilgiler hem örnek alınması hem de gereğinde hekimlere ulaşılabilmesi açısından önem kazanmış durumda.

Doktorlar, gerek klasik mecralarda gerekse de sosyal medyada artık daha çok hayatımızın içindeler. Doktorların iletişim mecralarında kullandıkları ifadeler, anlatım şekli ve kurguladıkları içerikler de aslında bu bilgi paylaşımının etkisinde çok önemli bir yere sahip. İşin başka bir yüzüne bakmak gerekirse hem yeni nesil medya kanallarında hem de klasik medya mecralarında doktorluk ve sağlık ile ilgili yapılabilecek paylaşımlar yasalar tarafından belirli sınırlar içinde tanımlanmış durumda. Hem bu nedenden dolayı hem de toplumu düzgün biçimde yönlendirebilmek için hekimlerin toplumla, medya kanalları aracılığı ile kurdukları iletişimde bilginin içeriği, bilgilendirme tarzı, kullanılan dilin özellikleri, paylaşılan görüntülerin içeriği gibi konularda hassas olmaları ve kurallar dahilinde hareket etmeleri gerekiyor.

Bununla birlikte günümüzde (eski dönemlerden farklı olarak) doktorlar, sadece hastalıklar çerçevesinde konuşmalar yapıyor. Beslenme, hareket etmek, egzersiz yapmak, yeterli su içmek gibi toplumun sağlığını koruması açısından önemli olan konularda da sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin bilgilerinden faydalanmak toplum açısından çok önemli. Özellikle eskilerin lafı olan “doktorun dediğini yap, yaptığını yapma!” da son zamanlarda yazdıkları ve yaymaya çalıştığı bilgileri gerçekten uygulamakta olan doktorlardan dolayı rafa kalkmak üzere gibi. Bununla birlikte doktorun kendi hayatından örnekler vererek paylaştığı bilgiler, fotoğraflar ve anekdotlar doktorların, meslekleri dışındaki hayatlarının da fark edilmesine yol açıyor. Eski zamanların aksine doktorların tıp, sağlık gibi konular dışında sinema, müzik, edebiyat ve spor gibi alanlarda da toplumla paylaşabileceği konular, bilgiler ve deneyimler olduğu fark ediliyor.

Biz de bu fikirden yola çıkarak meslektaşım Mehmet Ümit Ergenoğlu ile “Cerrahın Günlüğü” isimli podcast kanalında “MediTalks” adlı seride yeni ve birbirinden ilginç konularda içerikler üretmeye başladık. Her hafta Çarşamba günü farklı alanlarda uzman kişileri konuk aldığımız programımızda 3 bölüm yayınlandı. “MediTalks” içeriklerimizde tıp, eczacılık, yoga, müzik, spor, güncel konular gibi birçok alana dokunarak keyifli sohbetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. “Cerrahın Günlüğü” kanalını Spotify, iTunes ve SoundCloud üzerinden takip edebilirsiniz. Hem bilgilendirici hem de keyifli içeriklerimizi yolda, tatilde, sporda kısacası her yerde dinleyebilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

Doç. Dr. Cem ARITÜRK

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı