COVID-19’lu yaşamın zorlukları ile boğuşuyoruz. Toplum olarak enfeksiyondan korunmak için gerekli önlemleri alarak yaşamak ile görmediğimiz nanometre boyutundaki virüslerle köşe kapmaca oynatacak ruhsal sorunlar arasındaki ince çizgide dengede kalmaya çalışıyoruz. Türlü bilgiler her gün gerek ana akım medya kanallarındaki tartışma programlarında gerekse sosyal medyadaki hesaplarda yoğun biçimde verilmekte. COVID-19’u bir dönem siyasi konuları tartıştığımız gibi, konu hakkında bilgi sahibi olan olmayan herkesle tartışırken sosyal medyada virüs mizahını icra etmekten de geri kalmıyoruz. Kültürel çeşitliliğimizin ve rengimizin sonucu olan tüm bu yaklaşımlar bir yana toplum içinde virüsün havada asılı kalma süresinden tutun da kapı tokmağını kaç saniye tuttuğumuz zaman enfekte olma olasılığımızın arttığına kadar pek çok bilgi dolanmakta.

İşte bu noktada aslında elimizde var olan ve tüm toplum olarak hezeyana kapılmadan takip etmemiz gereken belirli kurallar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın sürecin en başından beri vurgulamış olduğu 14 kuralın bazıları (yurtdışı seyahatleri vb. kurallar artık geçerliliğini yitirmiş durumda) tekrar tekrar konuşulmalı. Konu ile ilgili konunun uzmanı sağlık profesyonellerinin ve devlet yetkililerinin sözleri dinlenmeli. Devlet organlarınca geçici süreliğine de olsa özgürlüğümüzü kısıtlayacak önlemlerin, geleceğimizi koruma altına almak için olduğu hatırlanmalı ve bu kurallara mutlak suretle riayet edilmeli. İşte bu çerçeve dahilinde:

#evdekaltürkiye … Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların; kalp damar sistemi hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalığı olanların evden çıkma yasağına uymaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan herkesin işe gitmek, alışveriş ve sağlık ihtiyaçları gibi zaruri ihtiyaçları sağlamak dışında evden çıkmamaları çok önemlidir. Komşu, eş ve dostla aynı evde toplanıp zaman geçirmek, misafir kabul etmek ve misafirliğe gitmek de sosyal izolasyonu yıkmak demektir. Bu nedenle bu dönemde eşimizle dostumuzla, teknolojinin bize sunduğu imkanlarla iletişim kurmak bu salgını en az hasarla atlatmamız için en önemli yollardan biridir.

#sosyalmesafenikoru … Mecbur kaldığımız ve bir başka kişi ile aynı ortamda olduğumuz durumlarda bir kol boyu (1 m) mesafeden yakın durmamak hastalık bulaşma riskini azaltacaktır. Bu nedenle bu mesafenin korunması çok önemlidir. Karşılaşmalarda tokalaşmamak, öpüşmemek ve sarılmamak alınacak en önemli önlemlerdedir.

#eliniyıka … Ellerin gün içinde sık sık ve özellikle şüpheli yüzeyler ve kişilerle her temastan sonra 20 saniye süre ile sabunla; avuç içi, el sırtı, parmak araları, parmaklar ve bilekler ovularak yıkanması virüs bulaşma riskini azaltmaktadır. Suya ve sabuna ulaşılamayan durumlarda, yıkamada gösterilen özeni göstererek ellerin, uygun dezenfektanlar veya kolonya ile temizlenmesi gerekmektedir.

#eliniyüzünetemasettirme … COVID-19 elden değil el aracılığı ile bulaşır. Elinizde bulunan virüsün; ağız, burun ve göz aracılığı ile bulaşmasını engellemek için eller yüze temas ettirilmemelidir.

#düzenlibeslen … Yeterli kalorinin alınacağı, protein-karbonhidrat-yağ dengesi korunmuş, vitamin ve mineraller açısından yeterli beslenme bağışıklık açısından çok önemlidir ve bu süreçte hastalıktan korunmada en etkin faktörlerdendir.

#kapalıortamıhavalandır … Pencerelerin ve balkonların gün içinde, belirli sürelerle açılarak kapalı ortamların havalandırılması, ev içindeki havanın tazelenmesine ve hastalığın engellenmesine katkı sağlar.

Bu önlemler haricinde her birimizin bazı sosyal sorumluluklarını olduğunu da hatırlamamız gerekmektedir. Özellikle çevremizde yaşayan 65 yaş üstü insanların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara kurallar çerçevesinde fiziken ve manen destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Şehirlerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde yaşayan ve özellikle esnafların özverileri ile beslenme ve su ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanları da bu dönemde unutulmamalı ve onların da su-gıda ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Unutmamak lazım birlikten kuvvet doğar ve farklı kültürlerin, renklerin, görüşlerin yüzyılı aşkın bir süredir hoşgörü, sevgi ve saygı çerçevesinde birleşmiş olduğu güzelim coğrafyamızda, bu salgını en az hasarla atlatmak bizim elimizde.

#birliktegüzeliztürkiye

Sağlıklı bir hafta dilerim.

Doç. Dr. Cem Arıtürk