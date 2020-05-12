Artık çok daha ihtiyatlı hareket edeceğimiz bir dönemin başındayız. Belki eski alışkanlıklarımızın pek çoğu sadece hatıralarda yaşayacak ve kim bilir belki de bugüne kadar rutin bellediklerimiz artık bizimle birlikte olmayacak. Bu değişimin paydalarından bir tanesi de ulaşım alışkanlıkları ve gayet açık görünen o ki bugüne kadarki ulaşım alışkanlıkları yerini, yenilerine bırakacak.
Özellikle metropol ve büyükşehirlerde günümüzde, motorlu taşıtların hegemonyasındaki ulaşım düzeni, geçtiğimiz 50 yıl içinde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yavaş da olsa değişmeye başlamıştı. Hatta Kopenhag başta olmak üzere Danimarka’da, Hollanda’nın genelinde ve Almanya, Belçika gibi Avrupa şehirlerinde bisikletlerin günlük ulaşımdaki rolü çok baskındı. Daha önceki makalelerimi ve sosyal medya hesaplarımı takip edenler, bu konu ile ilgili yazılarımı ve paylaşımlarımı hatırlayacaktır. Bugün ise gelecekte alışkanlığımız haline gelecek ve bugünlerde inşasına başlanan düzende, ulaşım açısından bisikletin önemini vurgulamaya çalışmak istiyorum. Bunu yaparken ise mevcut düzenin, bulunduğumuz değişim süreci açısından neden sürdürülebilir ve uygun olmadığını dolaylı olarak göstermiş olacağım.
2018 yılında ECF (European Cycling Federation=Avrupa Bisiklet Federasyonu) yayınladığı kapsamlı bir bildiride, bisiklet kullanımının dünyaya sağladığı avantajları detaylı olarak paylaştı. Mevcut ulaşım alışkanlıklarının olumsuzluklarını detaylı biçimde anlatan bu bildiri bisiklete yapılacak yatırımlarla; bireysel sağlık, toplumsal sağlık, çevre ve iklim koruma, sosyal ilişkiler, enerji ve kaynaklar, zaman ve alan, ekonomi ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik başlıklarında nasıl ilerleyebileceğimize net bir şekilde ışık tuttu. Aslında o dönemde henüz, bugünkü kaygılarımız yoktu ancak bu bildiride anlatılanların; günümüzde kaygısını taşıdığımız konular ve geleceğe yönelik değişim projeksiyonları ile ne denli örtüştüğünü anlatabilmek amacı ile bildiriyi özetlemek gerekli diye düşünüyorum. Motorlu taşıtların kullanıldığı günümüz ulaşım sistemi, bisikletin kullanıldığı bir sistem ile değiştirildiğinde neler olduğuna bir göz atalım.
Çevre ve İklim:
Enerji ve Kaynaklar:
Sağlık:
Zaman ve Alan:
Sosyal Faydalar:
İşte bisiklet dediğimiz o mucizevi, özgürlükçü, eşitlikçi, toplumcu, halkçı, fedakar ve yeni düzenin baş tacı edilmesi gereken yol arkadaşının saymakla bitmeyecek faydalarının bazıları. Hala tatmin olmayanlar için ise tüm bu saydıklarımın yıllık maddi karşılığının 150 milyar EURO olduğunu belirtmek istiyorum.
Güneşli ve bisikletli bir hafta geçirmeniz dileği ile.
Doç.Dr.Cem Arıtürk
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı