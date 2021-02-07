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07.02.2021 - 03:40 |

Doğal Yüz Maskesi Tarifleri: Siyah Noktalar, Lekeler Ve Sivilceler İçin Evde Nasıl Maske Yapılır?

Son zamanlarda yaşanılan pandemi sebebi ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kadınlar mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladı. Mutfakta geçirilen vakitler cilt şikayetlerine de çözüm olabilmektedir. Buzdolabında rahatlıkla bulunabilecek olan malzemelerle sağlıklı, daha iyi ve kusursuz bir cilt için pratik yüz maskeleri yapılabilmektedir. Peki, Doğal yüz maskesi tarifleri: Siyah noktalar, lekeler ve sivilceler için evde nasıl maske yapılır? Sizin için derledik.

Doğal Yüz Maskesi Tarifleri: Siyah Noktalar, Lekeler Ve Sivilceler İçin Evde Nasıl Maske Yapılır?
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Lekeler, akne problemleri, yağlı görünüm siyah noktalar gibi ciltte oluşan sorunlara karşı, evde bulunan malzemeler ile doğal kürler hazırlanabilir. Marketlerden kolay bir şekilde temin edilebilecek bakım ve besin destekleri ile evde kolay bir şekilde kendi maskenizi üretebilirsiniz.

Doğal Yüz Maskesi Tarifleri: Siyah Noktalar, Lekeler ve Sivilceler İçin Evde Nasıl Maske Yapılır?

Salatalık Maskesi: Salatalık maskesi için gerekli olan malzemeler şunlardır: 2 yemek kaşığı aloe vera, bir tane kabuğu soyulmamış ve iri doğranmış salatalık, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, bir yemek kaşığı yulaf, bir çay kaşığı bal, bir yemek kaşığı maya

Aloe vera, yoğurt ve salatalığı blenderdan geçirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın, Temizlenmiş olan cilde uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ardından ılık su ile durulayın.

Sivilcelere Karşı Yüz Maskesi: Bu doğal maske için gerekli olan malzemeler şunlardır: 1 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı yulaf unu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 50 ml sıcak su

Yulaf ezmesi blebenden geçirilerek toz haline getirili. Yulaf unu ve sıcak su karıştırılarak 5 dakika kadar yumuşatılır. Daha sonra diğer malzemeler geçirilip homojen bir karışım elde edilir. Temizlenmiş olan yüze uygulanır. 5 dakika bekletilir ve ardından ılık su ile yıkanır.

Akne İzleri ve Lekeler İçin Maske: Cilt yenileyici ve leke giderici olarak kullanılan ana malzeme zerdeçaldır. 2 tatlı kaşığı kadar zerdeçal tozunu macun kıvamına gelene kadar aloe vera jeli, süt veya su ile karıştırın. Her gün hazırlanacak olan bu maske cildin yenilenmesini, ciltteki lekelerin ve aknelerin yok olmasını sağlayacaktır. Maske süt veya aloe vera ile yapılırsa sarı rengin bastırılması daha kolay olacaktır.

Ödem Giderici Maske: Kafein maddesi vücudun kan dolaşımını hızlandırarak ödem atılmasını kolaylaştırır. Bir ya da iki yemek kaşığı kadar yoğurt, bir yemek kaşığı kadar öğütülmüş kahve ve bir çay kaşığı kadar zerdeçal karıştırılıp dinlendirilir ve yüze uygulanır. Ardından ılık su ile yıkanır. Düzenli kullanımlarda bu maske toksinlerden arınmış bir cilt oluşumunu destekler.

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