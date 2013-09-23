'Doğum çantası' nasıl hazırlanmalı?

Doğum sonu yaklaştığında herkesi bir telaş alır. Hastane ve bebek için doğum çantası hazırlanacak. Her yerde klasik listeleri bulabilirsiniz. Bebek kıyafetleri, anne için giysiler, makine için yedek piller, acil telefonlar, eski tahliller. Liste gittikçe uzar. Uzar da bunların hepsi doğum sonrasında lazım. Doğum öncesi ve doğum için çantaya ne koydunuz? Doğum sırasında çantada sizi rahatlatacak neler var? Hangileri doğumunuzu kolaylaştıracak?

Kendinize yatırım: Kadınlıktan anneliğe geçiş ve elbette doğuma hazırlanmak için 9 ayınız var. Doğum şekli ne olursa olsun seçeneklerinizi öğrenin. Gevşemeyi ve yavaşlamayı öğrenin. Anne ve bebek dostu doğum felsefelerini öğrenin. Kendinizi keşke demeyeceğiniz bir doğuma hazırlayın. Bilinçaltından yüzeye doğru gelen duyguların farkına varın ve bunlar üzerinde doğumdan önce çalışın. Bu konuda profesyonel doğuma hazırlık kursları birçok açıdan size rehberlik edecektir.

Eşinize ve ailenize yatırım: Eş ve aile doğum gerçeğinizin en önemli mimarlarından olacaktır. Onlar doğumun olumlu veya olumsuz yaşanmasındaki en önemli rolü alırlar. Panik bir anne ile sezaryen oranınız artar. Doğumu öğrenmiş, eşine nasıl destek olacağını bilen bir eşle ise doğum, sonuçları ne olursa olsun, olumlu bir deneyim olarak yaşanır.

Doğumda ebe desteği: Normal doğum düşünüyorsanız en önemli yardımcınız ebedir. Ebeler doğumun melekleridir. Ne yaptığını bilen bir ebeyle kendinize güveniniz artar, çok daha coşkulu bir doğum tecrübesi yaşarsınız. O sizin ihtiyaçlarınızı sizden önce tahmin eder ve bitmeyen enerjisi ile size hep destek olur. Doğumun en pozitif yardımcısıdır. Hep yapabileceğinizi söyler. Bazen hareket ettirir, bazen duşa sokar, bazen yağlarla masajlar yapar. Ve sonunda hep size hizmet eder. Ona göre doğum anı ve doğum yapan anne hep kutsaldır, tıpkı kendisi gibi.

Hamile ve doğum psikoloğu: Evet eskiden yoktu ama artık hamilelik ve doğumun ayrılmaz bir parçası olarak anıyoruz. Bir düşünsenize, içinizden geçen tüm duyguları doktorunuzla hatta eşinizle paylaşabiliyor musunuz? Paylaşılmayan tüm bilinç ve bilinçaltı duygular doğuma taşınır. Oysa doğumda sadece o an yaşanmalıdır. Anne tüm benliği ile orada olmalıdır. İşte hamile ve doğum psikoloğu bu negatif duygulardan hamilelik ve doğum sırasında özgürleşmenizi sağlar. Bu sayede geçmişin ürünü birçok negatif duygunun bebeğe geçişi de önlenmiş olur.

Doğumda anne ve bebeğe saygılı bir ekip: Evet doğum bir ekip işidir ve ekipteki herkesin anneyi merkezde tutarak ona hizmetin kalitesini artırması önemlidir. Ekip içindeki çelişkilerin hepsi anneye ve doğuma yansır. Bu ekip ruhu annenin ve ailesinin kendini güvende hissetmesini sağlar. Farkındaysanız hep eğitimden ve size destek olabilecek kişilerden bahsettik. Çünkü doğumda duygular ve bunların yönetimi önemlidir.

Kendini hazırlamış, kendi vücuduna, doğum takımına, hastaneye, doğumun ve doğanın işleyişini, eşine ve en önemlisi bebeğine güveni tam olan bir anne ile doğum çok daha kolaydır. Bu anneyi her yönüyle tanıyan ve destek olan bir ekibin desteği ile de doğum anı bir mucizedir. Doğum çantanızı yeniden düzenlemek için hiçbir zaman geç kalmadınız. İhtiyaçlarınıza bakın ve çantanıza doğum perilerinden dilediklerinizi seçerek kendi doğum hikayenizi kendiniz yazın.