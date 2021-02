Doğum Kontrol Hapı Ne Zaman Korumaya Başlar? Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Detayları...

Hapı ilk aldığınızda, ilk hapı adetinizin ilk gününde almalısınız. Hap daha sonra ilk günden itibaren etkilidir.

Doğum Kontrol Hapı Ne Zaman Korumaya Başlar?

Hapı ilk aldığınızda, adetinizin ilk gününde başlamalı ve bu günü not almalısınız (örneğin Salı), çünkü her zaman yeni bir şerit alma günü olacaktır. Paket süresince her gün düzenli bir zamanda bir tablet alın. Hapların çoğu 12 saatlik gecikmeyi tolere eder. İlaç kullanmaya başladığınız andan itibaren korumaya başlar.

İlk kez hapı başlatmak, hapı değiştirmek veya yeni bir hap almak her zaman kolay değildir. Çoğu durumda, hap her gün (veya ardışık 21 gün) belirli bir zamanda alınmalıdır. Ancak birkaç hap türü olduğundan, hapın kullanımına ilişkin talimatlar bir markadan diğerine biraz farklılık gösterebilir.

Doğum Kontrol Hapları Ne Kadar Korur?

Daha önce hiç hormonal kontrasepsiyon almadıysanız, paketinizdeki ilk tableti almak için adet gününüze kadar bekleyin. Kontraseptif koruma, adetinizin 1. ve 5. günleri arasında paketinize başlarsanız, ilk günden itibaren etkili olacaktır. Paketinize adetinizin 5. gününden sonra da başlayabilirsiniz, ancak gebeliği önleyici korumayı sağlamak için ilk 7 gün prezervatif kullanmanız gerekecektir.

Ambalajınız 21 tablet içeriyorsa, 21 gün boyunca yaklaşık aynı saatte günde bir tablet alın. Sürenizin geleceği 7 günü işaretleyin ve ardından yeni paketinize bu 7 günlük sürenin ertesi günü başlayın.

Doğum Kontrol Hapının Özelliği Nedir?

Doğum kontrol hapı yumurtalıklar tarafından vücutta yapılanlara benzer şekilde kana salınan kadın hormonlarından oluşur. Hareketsiz bir döngünün sağlık veya sonraki doğurganlık için hiçbir sonucu yoktur.

En iyi doğum kontrolü, yaşam tarzınıza uygun olandır. Tıbbi reçeteyle erişilebilen tıbbi kontrol herhangi bir kontraendikasyon olup olmadığını kontrol edecektir. Hormonal kontrasepsiyon elde etmek için zorunlu olmayan jinekolojik muayene cinsel yaşamda gerekli olacaktır.

Hormonal olsun ya da olmasın en uygun doğum kontrol yöntemini bulmak zaman alabilir. Kullanılan tatmin edici değilse (düzensiz kanama, bol veya tam tersi yok, kilo alma, migren, mide bulantısı, ağrılı göğüsler vb.) söylemekten çekinmeyiniz ve değiştiriniz.

Döngü sırasında herhangi bir zamanda bir hap paketi başlatmak da mümkündür, ancak bu durumda koruma, ilk hap alındıktan sonraki 7 güne kadar başlamaz. Bu süre içinde seks yaparsanız, prezervatif veya başka bir yerel doğum kontrolü kullanmalısınız.