Doktoru aramanızı gerektirecek acil durumlar!

Bebeğiniz normalde olduğundan daha hızlı veya keskin hareketler yapıyorsa ,



Aşırı veya sürekli karın ağrısı ve hassasiyet söz konu ise,



Vajinal kanama veya akıntı varsa,



Vajinal akıntının miktarı ve dokusu değiştiyse, ( 37 haftadan sonra bu tür akıntıların artması normaldir)



37 hafta öncesindeyken bebeğinizin aşağıya doğru kaydığını hissediyorsanız, belin alt kısmı ağrıyorsa, adet benzeri kramplar görülüyorsa,



İdrar esnasında kanama veya yanma yaşıyorsanız,



Sürekli kusma ve ağrı varsa,



Yüksek ateşiniz varsa ve üşüyorsanız,



Gözlerde buğulanma, karar, ışığa hassasiyet söz konusuysa,



Gözlerde ve yüzde şişkinlik, baş ağrısı varsa,



Bacaklarda geçmeyen kramplar, bir ayağınızın diğerine göre daha fazla şişmiş olması söz konusuysa,



Travma yaşadıysanız,



Bayılma, baş dönmesi, hızlı kalp atışı varsa,



Nefes almada güçlük yaşıyorsanız



Vücudunuz sürekli kaşınıyorsa,



Grip ve soğuk algınlığı veya bulaşıcı hastalık şüphesi söz konusuysa,



Depresyon ve sürekli kaygı yaşıyorsanız,



Normalde yaşamadığınız yeni bir sağlık sorunu var ise mutlaka doktorunuzu aramalısınız.



Ancak hamilelik boyunca daha önce karşılaşmadığınız pek çok sorun baş gösterebilir. Her seferinde doktoru aramaktan çekinmeyin. Unutmayın, sizin rahat bir hamilelik geçirmeniz bebeğiniz ve kendi sağlığınız için çok önemlidir.