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HaberlerAstroloji Haberleri Dolunay yaklaşıyor
26.09.2020 - 00:00 |

Dolunay yaklaşıyor

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Dolunay yaklaşıyor
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Tepkilerimize ve getirebileceği sonuçlara dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz. Bu hafta 2 Ekim’de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Ondan önce 30’unda Mars ve Satürn arasında kare açı gerçekleşiyor. Bu dönemde ilişkilere dayalı konularda fazladan sabırlı ve kontrollü olmaya bakmalıyız. Kısıtlayıcı şartlar altında sınırlarımızı aşırı zorlayabiliriz. Bu durum çatışmalara, düşmanlıklara ya da fiziksel açıdan yorucu, kaza doğurabilecek koşullara işaret edebilir. Sakin olalım, sakin düşünelim. Bu hafta düzgün hareketine dönen Satürn, iş ve sorumluluklar alanında ciddi değerlendirmeler getiriyor. Ayrıca Merkür de Akrep burcuna ilerleyerek iletişimde ve konuşmalarımızda bizi daha kararlı kılmakta.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

27 Eylül Pazar

Kısıtlamalardan uzaklaşarak, kişisel istek ve özgürlüğümüzü daha çok yaşamak isteyebiliriz.

28 Eylül Pazartesi

Sabah saatlerinde sosyalleşme ve arkadaşlıklar için güzel imkanlar var. Ancak akşam saatleri daha hayalci olabiliriz.

29 Eylül Salı

Karşılıklı konularda aşırı hassasiyet ve romantizm var. Hayaller yüzünden hata yapmamaya bakalım.

30 Eylül Çarşamba

Sezgilerimize her zaman güvenemeyebiliriz. Bugün bizi kararsız bırakan koşullar var.

1 Ekim Perşembe

Bugünkü dolunay bizi daha tepkisel ve heyecanlı kılıyor. Daha sakin ve dengeli olmaya bakalım.

2 Ekim Cuma

İsteklerimiz yönünde fazla ısrarcı ve sert olmamak gerek. İlişkilerde gerginlik var. Kazalara da dikkat edelim.

3 Ekim Cumartesi

Çocuksu davranmak yerine, bazı olaylardan ders çıkarmaya bakalım. Aceleci olmamalıyız.

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Bugün

Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Saka burcunda. Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Olaylara yaklaşımınızda daha esnek davranın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdikleriniz için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevreniz ve ailenizle ilgili işlerde daha hızlı davranabilirsiniz. Tek başınıza hareket edip, karar almanız gereken durumlar da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye çalışın. Alışveriş yapacaksanız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün tam olarak bilemediğiniz konularda riske girmemelisiniz. Aynı zamanda üzerinde düşündüğünüz paraya ya da güvene yönelik konular olabilir.Devamını Oku

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