Dolunay yaklaşıyor

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TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün Saka burcunda. Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Olaylara yaklaşımınızda daha esnek davranın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdikleriniz için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevreniz ve ailenizle ilgili işlerde daha hızlı davranabilirsiniz. Tek başınıza hareket edip, karar almanız gereken durumlar da olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye çalışın. Alışveriş yapacaksanız, gereksiz harcamalardan kaçınmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku Devamını Oku