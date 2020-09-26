Dolunay yaklaşıyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Tepkilerimize ve getirebileceği sonuçlara dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz. Bu hafta 2 Ekim’de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Ondan önce 30’unda Mars ve Satürn arasında kare açı gerçekleşiyor. Bu dönemde ilişkilere dayalı konularda fazladan sabırlı ve kontrollü olmaya bakmalıyız. Kısıtlayıcı şartlar altında sınırlarımızı aşırı zorlayabiliriz. Bu durum çatışmalara, düşmanlıklara ya da fiziksel açıdan yorucu, kaza doğurabilecek koşullara işaret edebilir. Sakin olalım, sakin düşünelim. Bu hafta düzgün hareketine dönen Satürn, iş ve sorumluluklar alanında ciddi değerlendirmeler getiriyor. Ayrıca Merkür de Akrep burcuna ilerleyerek iletişimde ve konuşmalarımızda bizi daha kararlı kılmakta.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
27 Eylül Pazar
Kısıtlamalardan uzaklaşarak, kişisel istek ve özgürlüğümüzü daha çok yaşamak isteyebiliriz.
28 Eylül Pazartesi
Sabah saatlerinde sosyalleşme ve arkadaşlıklar için güzel imkanlar var. Ancak akşam saatleri daha hayalci olabiliriz.
29 Eylül Salı
Karşılıklı konularda aşırı hassasiyet ve romantizm var. Hayaller yüzünden hata yapmamaya bakalım.
30 Eylül Çarşamba
Sezgilerimize her zaman güvenemeyebiliriz. Bugün bizi kararsız bırakan koşullar var.
1 Ekim Perşembe
Bugünkü dolunay bizi daha tepkisel ve heyecanlı kılıyor. Daha sakin ve dengeli olmaya bakalım.
2 Ekim Cuma
İsteklerimiz yönünde fazla ısrarcı ve sert olmamak gerek. İlişkilerde gerginlik var. Kazalara da dikkat edelim.
3 Ekim Cumartesi
Çocuksu davranmak yerine, bazı olaylardan ders çıkarmaya bakalım. Aceleci olmamalıyız.