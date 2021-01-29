Dr. Efe Kaya çocuklarda diş bakımına dikkat çekti

Pedodontinin birinci amacı ortaya çıkmış problemleri tedavi etmekle birlikte, bu sorunların kaynağını bularak oluşmasını engelleyecek önlemleri almaktır. Bu amaçla uygulanan prosedürlere Koruyucu Diş Hekimliği denir. Koruyucu diş hekimliği beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, ağız ve diş temizliği konusunda eğitimlerin verilmesi, yerel flor ve fissür örtücü gibi dişlere uygulanabilen işlemler ve düzenli kontrolleri içerir.

Çocuklarda günlük diş bakımı

Çocuk diş hekimleri çocukların ilk dişleri çıktığı andan itibaren (6-8 aylık bebeklerde) gazlı bezle temizlik yapılmaya başlanmasını önerirler. 2,5 -4 yas arası süt dişli çocuklarda tükürme refleksi gelişmediği için günde iki kere macunsuz fırçalamakta fayda vardır. 4 yaşından itibaren ise fluorlu diş macunu ile dişleri fırçalamamız gerekir.

Yemek sonrası mutlaka çocuğun dişleri fırçalanmalı ya da fırçalanamayacaksa su ile ağız çalkalanmalı ve şekersiz veya ksilitol içeren sakızlar 3 dakika süre ile çiğnetilmelidir.

Çocukların dişlerini fırçalarken ne kadar flour içeren diş macunu kullanmamız gerekir?

Çocuklar için özel üretilmiş fluor oranı ayarlanmış diş macunlarından nohut tanesi kadar kullanılmalı ya da sadece su ile dişler fırçalanmalıdır. Unutmamalısınız ki çocuğunuz diş macununu tükürmek yerine yutmayı tercih edecektir. Dişsiz alanları ise gazlı bez ile silmelisiniz.



Çocuğunuzun dişleri birbiriyle yan yüzeylerinden temas edecek şekilde yerleştiğinde (sürekli dişlenmeye geçişte) diş ipi kullanımına başlanmalıdır.

Fluorun çocuk dişleri için bir zararı var mı?

Fluor uygulaması çocukların süt veya daimi dişlerini çürüklere karşı güçlendiren bir yöntemdir. Çürük riskine göre uygulama sıklığına karar verilir. 2 yaşından sonra yüzeysel olarak fluor uygulamaları yapılabilir.