Adet ağrısı nasıl geçer sorusu birçok kadının sıkça sorduğu bir sorudur. Birçok kadın için ağrılı adet krampları, sıkıntılı bir süreçtir. Bununla birlikte birçok kadının farkında olmadığı şey, adet ağrısını hafifletmek için kullanabileceği etkili doğal yöntemler olduğudur. Adet ağrısı için tercih edebileceğiniz doğal yöntemler arasında papatya çayı, dereotu kullanımı, yeterli su tüketimi, belirli egzersizlerin yapılması, termal kompres kullanımı, balık tüketimi ve uçucu yağ masajı gibi önemli yöntemler bulunur. Ayrıca zencefil çayı tüketmek ve magnezyum açısından zengin yiyecekler yemek de adet ağrısını geçirebilir

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Doğal Yollarla Adet Ağrısı Nasıl Geçer?



1.Isı Kompresi

Bu uygulama, menstrüel krampların giderilmesine yardımcı olabilir. Tüm vücudunuzdaki krampları hafifletmeye yardımcı olabilen saunada vakit geçirebilir veya bir süre alt karnınıza bir ısıtma yastığı veya sıcak bir bez uygulayabilirsiniz. Ağrıyı hafifletmenin yanı sıra uterus duvarlarının dökülmesini hızlandırmaya da yardımcı olabilir ve ağrıda harcanan zamanı azaltır.

2.Papatya Çayı

Papatya çayı, stres ve anksiyete için doğal bir ilaç olarak kabul edilir. Bu bitkisel yöntem, bu süreçte daha iyi uyumanıza da yardımcı olur. Araştırmalar, papatya çayının, adet krampları sırasında hissedilen ağrının yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilecek antienflamatuar özelliklere sahip bir veya daha fazla bileşen içerdiğini bulmuştur. Bu, doğal bir antienflamatuar bileşik olan hippurat olarak bilinen bir bileşiğe sahip papatya çayı verilen kadınların idrar örneklerinin test edilmesiyle doğrulandı. Denekler ayrıca, regl kanaması ile ilişkili daha az ağrı bildirdiler.

3.Egzersiz

Birçok kadın, menstrüasyon sırasında egzersiz yapmaktan tamamen kaçınır. Ancak bundan kaçınmak gerçekten büyük bir hatadır. Egzersiz bize en doğal ağrı kesici biçimlerinden (muhtemelen endorfin) birini sağlar. Egzersiz ayrıca, karın bölgesine olan kan dolaşımını arttırır ve böylece ağrı ciddi oranda azalır.

4.Dereotu

Dereotu, birçok öğünde kullanılan yaygın bir maddedir ve dünyanın dört bir yanındaki evlerde sıklıkla bulunur. Dereotu, adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olan ve tüm adet dönemini daha az stresli hale getiren iki benzersiz özelliğe sahiptir. İlk olarak, dereotunun ağrı ve iltihabı doğrudan hafifletme yeteneğidir. Yapılan bir çalışma, dereotunun, menstrüel krampları tedavi etmek için kullanılan en yaygın ilaçlardan biri olan mefenamik asit ile karşılaştırılabilir olduğunu buldu. Bununla birlikte dereotu, çok daha güvenlidir. Çünkü kullanımı ile ilgili hoş olmayan yan etkiler yoktur. İkincisi, şişkinlik hissini azaltan ve ağrılı krampları şiddetlendirebilen gerçek su tutulmasını azaltan dereotunun diüretik özelliğidir.

5.Su

Suyun, menstrüasyon sırasında ortaya çıkan su tutma oranını kötüleştireceği konusunda büyük bir yanlış anlama vardır, ancak bu tamamen mantıksızdır. Sık sık su içmek ve gün boyunca potasyum açısından zengin yiyecekler tüketmek, aşırı kramp olasılığını büyük ölçüde azaltacaktır.

6.Uçucu Yağ Masajı

Uçucu yağ masajı, aktif kramplar sırasında adet ağrısını hafifletmek için çok etkilidir. Ancak daha büyük bir etki için ay boyunca kullanılmalıdır. Lavanta ve mercanköşk gibi uçucu yağlar, adet ağrısı için çok etkilidir ve papatyaya benzer şekilde çok sakinleştirici bir doğaya sahiptir. Etkilerinin bir kısmı, krampları ve ağrı iletimini sertleştirebilen sinir sisteminin gevşemesinden kaynaklandığına inanılmaktadır. Uçucu yağ masajı, kan akışını iyileştirir ve ağrı süresini 2,5 günden ortalama 1,8'e düşürdüğü söylenir. En iyi etki için bu yağları seyreltdiğinizden, iltihaplanma ve tahriş riskini azalttığınızdan mutlaka emin olun.

7.Zencefil Çayı

Zencefil, ağrıyı hafifletmek, iltihaplanmayı ve şişkinliği azaltmak söz konusu olduğunda tercih edilebilecek en iyi bitkilerden biridir. Bunu yapmanın en iyi yolu, zencefil çayı tüketmektir. Ayrıca bu çayı bal ile tatlandırabilirsiniz. Zencefil, menstrüel dönemde sıkça tercih edildiği için geleneksel olarak dünyanın birçok yerinde bir emmenagog olarak kullanılır. Bu aynı zamanda adet süresini kısaltabilir ve krampları azaltabilir.

8.Magnezyum Açısından Zengin Yiyecekler

Magnezyum açısından zengin gıdalar, herkes için mükemmeldir. Ancak sorunlu adet döngüleri yaşayan kadınlara en çok fayda sağlar. Magnezyum, muhtemelen sinir ve kas fonksiyonunu modüle etmeye yardımcı olması nedeniyle ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan doğal bir mineral olarak bilinir. Menstrüel kramplar, temelde ağrılı kas kasılmaları olduğundan, işlevlerini düzenlemeye yardımcı olan herhangi bir şey ağrıyı daha az şiddetli hale getirmeye yardımcı olacaktır. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında ıspanak, badem, fasulye ve avokado gibi gıdalar bulunur.

9.Akupunktur ve Akupresür

Akupunktur ve akupresür, ciltteki elektrik kanallarını manipüle ederek ve sinirlerin uyaranları nasıl iletebileceğini değiştirerek çalışan iki önemli tekniktir. Akupunktur çok fazla özel eğitim gerektirse de akupresür yapmak, çok daha kolaydır ve bir masajı andırır. Çakra ve akupresür noktalarını tanımlamak biraz bilgi gerektirir. Bu teknikler, tıkanmış kanalların temizlenmesine yardımcı olur ve adet krampları ile ilişkili ağrıyı hafifletir.