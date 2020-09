Saçlar söz konusu olduğunda en önemli üç besin olarak proteinler, vitaminler ve mineraller ön plana çıkar. Bu besinlerin uygun oranlarda alımları, sağlıklı ve hızlı saç uzamasını sağlayacaktır. Doğru diyet, hayalini kurduğunuz uzun ve muhteşem saçlara sahip olmak için ihtiyacınız olanın % 90'ıdır. Hızlı saç uzatma için mutlaka alınması gereken besinleri yakından inceleyelim:

Hızlı Saç Uzatma İçin Vitaminler

1. A Vitamini

A vitamini, yağda çözünen dört vitaminden biridir. Araştırmalar, deri, saç ve yağ bezleri de dahil olmak üzere A vitaminin, epitel dokularının gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Yeterli oranda A vitamini alımı, sağlıklı saç uzaması için kafa derisini nemlendirmeye yardımcı olan optimum sebum üretimiyle sonuçlanır. Başka bir çalışma, A vitamini eksikliğinin saç dökülmesine neden olabileceğini göstermektedir. Yeterli miktarda A vitamini almak son derece önemli olsa da yüksek oranda A vitamini almak, saç köklerinin sayısı ile birlikte uzunluğunu azaltabilir ve saç dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden uygun oranda A vitamini alınması gerekir. A vitamini bakımından zengin gıdalar arasında tatlı patatesler, havuç, süt, ıspanak, kuru kayısı ve mango yer alır.

2. B Vitaminleri

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda hayati bir rol oynar. Bu kırmızı kan hücreleri, saç da dahil olmak üzere tüm vücut dokularına oksijen taşır. Araştırmalar, B12 vitamini seviyeleri normal aralıktaysa, optimum saç uzaması potansiyeli olduğunu göstermektedir. B12 vitamini açısından zengin gıdalar arasında peynir, süt ve yoğurt yer alır.

Bir diğer B vitamin formu ise Biyotin’dir. Biyotin "saç uzatma vitamini" olarak bilinir. B vitamini ailesindeki 12 vitaminden biridir. Biyotin eksikliği, çocuklarda taranamayan saçlara neden olabilir. Diğer semptomlar arasında saç incelmesi ve saç dökülmesi bulunur. Bununla birlikte, sağlıklı bireyler arasında biyotinin etkinliğine ilişkin veri eksikliği vardır. Biyotin açısından zengin gıdalar arasında mantar, avokado, yumurta, fıstık ezmesi, ay çekirdeği, karnabahar, ahududu, muz, ceviz ve badem gibi önemli besinler yer alır.

Folik asit, suda çözünen bir B vitaminidir. Folik asit, besin takviyelerinde kullanılan tamamen oksitlenmiş bir vitamin şeklidir. Saç yapanlar da dahil olmak üzere tüm dokulara oksijenin taşınmasını sağlayan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Saç folikül hücrelerinin yeniden yapılandırılmasından, saçların grileşmesinin ve saç dökülmesinin önlenmesinden sorumludur. Folik asit açısından zengin gıdalar arasında ıspanak, börülce, marul, brüksel lahanası, bezelye, kuru fasulye ve pancar gibi önemli besinler yer alır.

B3 vitamini olarak da bilinen niasin, suda çözünen bir diğer B vitaminidir. Araştırmalar, türevleri olan oktil nikotinat ve tetradesil nikotinatın özellikle de kadınlarda, saç dolgunluğunu arttırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bunu belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Niasin açısından zengin gıdalar arasında yer fıstığı, patates ve ay çekirdeği gibi besinler yer alır.

3. C Vitamini

C vitamini ayrıca, askorbik asit olarak da bilinir. Bazı gıdalarda doğal olarak bulunan suda çözünür bir mineraldir. E vitamini de dahil olmak üzere vücuttaki diğer antioksidanları yeniden üreten önemli bir fizyolojik antioksidandır. C vitamininin, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan antioksidan içeriği aracılığıyla, serbest radikallerin zararlı etkilerini sınırlayıp sınırlamadığını ve bazı kanserlerin gelişimini önleyebilen veya geciktirip geciktirmediğini bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Oksidatif stresin bu tıkanması, saç yaşlanmasını da azaltabilir. Buna ek olarak araştırmalar, yetersiz C vitamini alımının iskorbüt hastalığına neden olabileceğini gösteriyor. C vitamini açısından zengin olan gıdalar arasında limon, mandalina, çilek, portakal ve greyfurt gibi besinler yer alır.

4. D vitamini

D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Diğer formları arasında kalsiferol (vitamin D3), kolekalsiferol, ergokalsiferol (vitamin D2) ve ergosterol (provitamin D2) bulunur. Kalsiyum regülasyonu, sağlıklı bağışıklık fonksiyonu ve hücre büyümesinde önemli rol oynar. Araştırmalar, azalmış D vitamini seviyelerinin, alopesi areataya neden olabileceğini gösteriyor. Eksikliği ayrıca, doğum sonrası normal saç kökü döngüsünü bozabilir. D vitamini takviyesi, alopesi areata, kadın tipi saç dökülmesi veya telojen effluvium olan hastalar için terapötik olabilir. Bununla birlikte, saç dökülmesinde D vitamini desteğinin rolünü değerlendirmek için daha geniş hasta grupları ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. D vitamini ile saç uzaması arasındaki gerçek ilişki bilinmemektedir. Vücudumuz, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra doğal olarak D vitamini üretse de peynir, süt ve yoğurt gibi besinlerde de D vitamini bulunur.

5. E Vitamini

E Vitamini, zengin antioksidanlar içeren ve yağda çözünen bir bileşikler grubudur. E vitaminin, saç dökülmesi olan 21 denek üzerindeki etkisini araştırmak için bir çalışma yapıldı. Sonuçlar, 8 aylık deneme süresinin sonunda, katılımcılar üzerindeki saç sayısında önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, E vitamininin, antioksidan aktivitesinin kafa derisindeki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olmasıdır. E vitamini açısından zengin gıdalar arasında badem, yer fıstığı, haşlanmış ıspanak ve ay çekirdeği gibi besinler yer alır.

Bu 5 önemli vitaminin yanı sıra hızlı saç uzatmaya yardımcı olabilecek 2 önemli mineral vardır. Bunlar:

1. Demir

Demir, kırmızı kan hücrelerinin, dokulara oksijen taşımasına yardımcı olduğu için metabolizmayı destekleyen önemli bir mineraldir. Vücudunuzun büyümesi, gelişmesi ve hücresel işleyişi için gereklidir. Araştırmalar, kadınların %30'unun, 50 yaşından önce vücuttaki demir depolarının tükenmesi nedeniyle kalıcı saç dökülmesi yaşadığını ve saç hacminin azaldığını gösteriyor. Kadın tipi saç dökülmesi olan kadınlarda, saç dökülmesinin nedenlerinden biri olarak demir eksikliği olduğu görülmektedir. Demir açısından zengin olan gıdalar arasında mercimek, fasulye, kuru üzüm, kayısı ve ıspanak gibi önemli besinler yer alır.

2. Çinko

Çinko, bağışıklık fonksiyonu, hücre bölünmesi, büyüme ve gelişmede önemli rol oynayan önemli bir mineraldir. Yapılan çalışmalar, çinko eksikliğinin saç dökülmesine neden olduğunu göstermiştir. Çinko takviyeleri, saç dökülmesini iyileştirmeye yardımcı olsa da, aralarında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir çalışma yoktur. Çinko açısından zengin olan besinler arasında fındık, kabak çekirdeği, kaju, nohut ve ıspanak yer alır.

Hızlı saç uzatmak için beslenmenize dahil edebileceğiniz bazı makro besinler de vardır. Bunlar:

1. Protein

Proteinler, kaslar, deri, kemik ve saç da dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunan makro besinlerdir. İnsanlarda saç uzaması için proteinin etkinliği konusunda sınırlı çalışmalar olmasına rağmen, yapılan hayvan çalışmaları, protein eksikliğinin saç dökülmesine neden olabileceğini göstermektedir. Protein açısından zengin olan gıdalar arasında yeşillik, süt, yumurta, mercimek, yoğurt ve kabak çekirdeği yer alır.

2. Omega-3 ve Omega-6 Yağ Asitleri

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, vücudumuz tarafından üretilemeyen temel yağlardır. Yiyecekler yoluyla alınmaları gerekir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin eksikliği, saçların dökülmesine neden olabilir. Araştırmalar ayrıca, bir omega-6 yağ asidi olan araşidonik asidin, saç uzamasını destekleyebileceğini gösteriyor. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar arasında keten tohumu, kanola yağı, chia tohumu, ceviz ve soya fasulyesi yer alır. Omega-6 yağ asitleri açısından zengin olan gıdalar arasında ise patates ve fındık yer alır.

Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek, tüm bu vitamin, mineral ve makro besinlerin alımını arttırmanın en iyi yoludur.