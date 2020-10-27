Karaciğer yağlanmasına karşı etkili en iyi 18 besin

Karaciğeriniz, vücudunuzdaki en önemli bezlerden biridir ve en büyük ikinci organdır. Durmaksızın çalışır; detoksifikasyona, karbonhidrat metabolizmasına, protein sentezine, sindirim için gerekli biyokimyasalların üretilmesine, glikojen depolamaya, safra üretimine, hormon salgılanmasına ve kırmızı kan hücresi ayrışmasına yardımcı olur. Her türlü karaciğer hastalığı, metabolik fonksiyonları engelleyebilir. Ancak iyi haber şu ki, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketerek, onları iyileştirebilir ve semptomları en aza indirebilirsiniz. Bu yazıda, karaciğerinizi koruyan, sağlıklı tutan ve karaciğer yağlanması için etkili olan en iyi 18 besini ele alacağız.

Karaciğer Yağlanması İçin En İyi 18 Besin



1. Sarımsak

Detoksifikasyon, karaciğerinizi sağlıklı tutmak için önemlidir. Sarımsak, vücudu oksidatif hasardan koruyan bir antioksidan olan allisin açısından zengindir. Ayrıca, karaciğerin zararlı maddeleri dışarı atabilen enzimleri aktive etmesi için uyaran hepatoprotektif (karaciğer koruma) etkiler sergiler. Her gün en az 1 diş sarımsak tüketmeniz önerilir.

2. Yeşil Çay

Yeşil çay, antioksidan bakımından zengindir ve birçok sağlık yararına sahiptir. Yeşil çayın tüm iyiliğinden sorumlu olan ana polifenoller kateşinlerdir. Çinli bilim adamları, yeşil çay içenlerin karaciğer kanseri, karaciğer hastalığı, karaciğer steatozu, karaciğer sirozu ve hepatit riskinde önemli bir azalma gösterdiğini doğruladı. Ayrıca araştırmacılar, alkolsüz yağlı karaciğer hastaları üzerinde çift kör, plasebo kontrollü, randomize bir klinik çalışma yürüttü. Denekler, 12 hafta boyunca ya yeşil çay ekstresi ya da yeşil çay ekstresi takviyesi aldılar. 12. haftadan sonra yeşil çay ekstresinin, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili karaciğer enzimlerini önemli ölçüde azalttığı bulundu. Bununla birlikte bazı çalışmalar, ana faktöre bağlı olabilecek aşırı çay tüketiminin zararlı etkilerini de göstermiştir. Bu nedenle yeşil çay, tüm bireyler için sağlıklı olmayabilir. Karaciğer sağlığınızı iyileştirmek için yeşil çay tüketmeden önce doktorunuzla konuşun.

3. Zerdeçal

Zerdeçaldaki kurkumin, hepatoprotektif etkiye sahip ana biyoaktif maddedir. Enflamasyonu azaltarak, oksidatif stresi en aza indirerek ve lipid metabolizmasını ve insülin duyarlılığını iyileştirerek karaciğeri, hastalıklarından ve yaralanmalardan korumaya yardımcı olur.

4. Greyfurt

Greyfurt, zengin bir antioksidan kaynağıdır ve bağışıklığı arttırdığı bulunmuştur. Japon bilim adamları, laboratuvar farelerini greyfurt suyu ve şeker karışımı ile besledikleri bir deney yaptılar. Bir hafta sonra farelere, bir prokarsinojen enjekte edildi. Greyfurt suyu ile beslenen farelerin, detoksifikasyona yardımcı olan daha hızlı ve daha aktif bir karaciğer enzim ekspresyonuna sahip olduğu bulundu.

5. Pancar

Pancar, oksidatif stresi azaltmak için güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkiler sergileyen betalainler adı verilen antioksidanlar içerir. Bir hayvan çalışması, pancar suyunun uzun süreli beslenmesinin, oksidatif stresin neden olduğu DNA hasarını ve karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

6. Brokoli

Brokoli, en önemlileri sülforafan olan sülfür içeren bileşikler olan mükemmel bir izotiyosiyanat kaynağıdır. İzotiyosiyanatlar, kanserojenlerin dışarı atılmasına ve metabolizmanın iyileştirilmesine dahil olan genlerin ekspresyonunu düzenler. Ayrıca antiinflamatuar özelliklere de sahiptirler. Illinois Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen bir araştırma, brokoli tüketmenin alkolsüz yağlı karaciğer geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini doğruladı.

7. Ginseng

Ginseng, şifalı bir bitkidir (Amerikan veya Sibirya ginsengi ile karıştırılmamalıdır). Tıbbi özelliklerinden sorumlu olduğu düşünülen ginsenosidler olarak bilinen bileşikler içerir. Ginsengde yaklaşık 40 ginsenosid bulunur. Karaciğer hasarı, karaciğer toksisitesi, siroz ve karaciğer yağlanmasına karşı koruma sağladığı bulunmuştur.

8. Havuç

Havuç, alkolsüz yağlı karaciğer ve karaciğer toksisitesi riskini azaltabilir. Hindistan, Hyderabad, Jamia Osmania Ulusal Beslenme Enstitüsü'nden bilim adamları, farelere sekiz hafta boyunca havuç suyu takviyesi yaparak bir çalışma yürüttüler. Havuç suyunun karaciğerdeki DHA, trigliserid ve MUFA (Mono Doymamış Yağ Asitleri) seviyelerini önemli ölçüde azalttığını buldular.

9. Sebzeler

Yapraklı yeşil sebzeler, karaciğerinizi oksidatif hasardan ve diğer hastalıklardan koruyabilir. Kara lahana, ıspanak, marul, turp, hardal, roka gibi sebzeler iyi miktarda A, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve antioksidanlar içerir. Bütün bunlar iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi, yağlı karaciğer gelişiminden korunmaya yardımcı olabilir.

10. Avokado

Avokadonun, sağlığa birçok faydası vardır ve karaciğeri korumak da bunlardan biridir. Avokado, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip sağlıklı yağlar açısından zengindir. Alkolsüz yağlı karaciğer, kötü yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklandığından avokadonun, anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri riski azaltmaya yardımcı olabilir.

11. Limon

Limon suyunun hepatoprotektif etkileri, içerdiği vitamin (özellikle C vitamini) ve mineral içeriğinden kaynaklanmaktadır. Biomedical Research'te yayınlanan bir çalışma, limon suyu alımının, alkole bağlı karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve genel karaciğer koruması için karaciğer enzim düzeylerini düşürdüğünü belirtiyor.

12. Elma

Bilim adamları, kurutulmuş elma ürünlerinin karaciğer ve serum lipit seviyeleri üzerindeki etkisini inceledi. Üç ay sonra elma ürünlerinin, serum ve karaciğer lipit seviyelerini başarıyla düşürdüğü bulundu.

13. Zeytinyağı

En yaygın karaciğer sorunu, sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığıdır. Bilim adamları, zeytinyağı tüketen kişilerin, karaciğer hastalıklarına daha az eğilimli olduğunu bulmuşlardır. Zeytinyağı, kötü kolesterol ve serum trigliserit düzeylerini düşürmeye, insülin duyarlılığını ve lipid oksidasyonunu artırmaya yardımcı oluR. Bu nedenle, karaciğerinizi sağlıklı tutmak için yemeklerde ve salatalarda zeytinyağı kullanabilirsiniz.

14. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, mükemmel bir A, C, E, K vitaminleri, folat, kolin ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve diyet lifi gibi mineraller kaynağıdır. Kore Jeju Ulusal Üniversitesi'nden bilim adamları, kuşkonmazın, hepatom hücresi büyümesini (kanserli karaciğer hücreleri) bastırmaya ve karaciğer hücrelerini korumak için oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini buldular.

15. Ceviz

Ceviz, antienflamatuvar özelliklere sahip sağlıklı yağlar açısından zengindir. Ceviz, karaciğerdeki trigliserid seviyelerini düşürmeye yardımcı olur, karaciğer homeostazında yer alan enzim seviyelerini düşürür ve karaciğer iltihabına dahil olan genleri bastırır.

16. Domates

Domatesler de karaciğeriniz için son derece iyidir. Karaciğer iltihabını ve hasarını azaltmaya ve karaciğer kanserine karşı korumaya yardımcı olan iyi miktarda antioksidan içerirler. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, domates özü takviyesinin karaciğer hasarı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

17. Karahindiba

Yayınlanan bir araştırma, karahindiba köklerinin antioksidan özelliklerinden dolayı alkole bağlı karaciğer hasarına karşı koruyucu olduğunu gösterdi.

18. Brüksel Lahanası

Brüksel lahanası, A, K, C vitaminleri ve folat ve kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Araştırmacılar, Brüksel lahanasının oral uygulamasının faz II metabolize edici enzimlerin üretimini indükleyebileceğini ve oksidatif stresi azaltabileceğini bulmuşlardır.

Sonuç olarak karaciğer, birçok işlevi yerine getiren önemli bir organdır. Bu nedenle, onu hasardan korumak esastır. Karaciğerinizin en iyi durumda çalışmasını sağlamak için yukarıda belirtilen yiyecekleri tüketebilirsiniz. Başka klinik semptomlar yaşıyorsanız doktorunuza danışın ve bu gıdalardan hangisini diyetinize nasıl dahil edebileceğinizi anlamak için bir beslenme uzmanıyla konuşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular



Karaciğer için Hangi Yiyecekler Zararlıdır?

Hızlı yiyecekler, konserve yiyecekler, şekerli yiyecekler, kırmızı et, alkol ve soda, karaciğerdeki yükü arttırabilir ve işleyişini etkileyebilir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde tüketmelisiniz.

Su İçmek Karaciğere İyi Gelir mi?

Su içmek, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Karaciğerinizi sağlıklı tutmak için daha fazla su için.

Hindistan Cevizi Suyu Karaciğere İyi Gelir mi?

Hindistan cevizi suyu, vücudunuzu rehidrate etmek için iyi bir elektrolittir. Vücudunuzu ve karaciğerinizi beslemek için daha fazla elektrolit tüketebilirsiniz.