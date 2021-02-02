Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!

Evden çıkması zor ve riskli olan hastalar için evde ultrason çekimi yapılabilmektedir. Genellikle yaşlanma ve sağlık sorunları sebebiyle ultrason çekimi için hastane veya görüntüleme merkezine gidemeyen hastalara kendi evinde ultrason hizmeti verilebilmektedir.

Evde ultrason hizmeti almak için bu hizmeti veren görüntüleme merkezinden randevu alınması yeterlidir. Evde çekilen ultrasonun sonuçları ortalama 1 saat içerisinde alınabilmekte ve hastaya uzman hekim tarafından raporlama yapılabilmektedir.

Evde ultrason çekimi nasıl yapılır?

Evde ultrason çekimi hastanın uygun olduğu vakitte kendi evinde yapılabilmektedir. Tıbbi görüntüleme cihazları kullanılarak yapılan ultrason çekimi, evde yapıldığı takdirde taşınabilir cihazlar kullanılmaktadır. Hastanın evden ayrılmasına gerek kalmadan hatta yattığı yerden ultrason çekimi yapılabilir. Ses dalgalarından yararlanılarak vücudun iç kısmında yer alan doku ve organların genel hatlarıyla görüntülenmesi sağlanır. Uzman radyolog tarafından incelenen bölgeye ait görüntü çıkartılır ve detaylandırılır.

Ultrason her bölgeye çekilebilir!

Ultrasonografi, tıp alanında yaygın şekilde kullanılan görüntüleme tekniklerinden biridir. Vücut içerisinde gözle görülemeyen ve endoskopi yöntemiyle erişilemeyen kısımların görüntülenmesi amacıyla uygulanır. Vücuttaki herhangi bir bölgeye ilişkin hastalıkların teşhis edilmesi, gelişiminin incelenmesi için gereklidir.

Tüm abdomen ultrason, böbrek ultrasonu, meme ultrasonu, tiroid ultrasonu, karaciğer ultrasonu, üriner ultrason, pelvik ultrason, boyun ultrasonu ve bunun gibi tüm ultrason tetkikleri hastanın kendi evinde yapılabilmektedir. Ultrasonografi pek çok alanda tanı ve tedavi imkanı sunar. Hastalıkların erken teşhisi ve tedaviye erken başlanarak başarılı sonuçlar alınması için ultrason tetkikleri aksatılmamalıdır. Hasta herhangi bir sebepten dolayı evinden çıkamıyorsa evde ultrason çekimi hizmeti veren görüntüleme merkezlerine başvurabilir.

Doppler ultrason ile inme riski önlenebilir!

Boyun damarlarındaki daralmalarının tespiti için karotis vertebral doppler ultrason uygulanmaktadır. Ağrısız bir tarama testi olan karotis vertebral doppler, karotis arterleri görüntüleyebilmektedir. Boyun damarlarının darlığı önceden tespit edilmesi halinde ciddi sonuçların önüne geçilebilir. Ayrıca aterosklerotik plaklar girişimsel yöntemlerle temizlenir ve ortaya çıkan sorunlar düzeltilebilir. İnme ve ölüm riskinin ortadan kaldırılması ve hasta için en uygun tedavi planının hazırlanması için gereklidir.

Evden çıkamayan hastaların ihtiyaçları doğrultusunda taşınabilir ultrason cihazlarıyla hizmet verilebilmektedir. Kullanılan ultrason cihazı aynı zamanda doppler çekme özelliğine de sahip olduğu için evde doppler başarılı bir şekilde çekilebilmektedir.

Uzun süreli yatak istirahatlerinde hastalara doppler ultrason şart!

Kan damarları ve kanın damarlardan geçişi hakkında önemli bilgiler veren doppler ultrason, özellikle atardamar ve toplardamarlardaki problemleri değerlendirmek için en uygun yöntemdir. Özellikle uzun süre yatan hastaların bacak damarlarında tıkanıklık olabiliyor. Toplardamar tıkanıklığı, sıklıkla kan pıhtısı nedeniyle bu damarlarda tıkanıklık gelişmesi durumudur. Genellikle bacakların derin damarlarında görülür ve derin ven trombozu olarak adlandırılır. Derin ven trombozu, akciğer embolisine sebep olabileceği için oldukça tehlikeli bir durumdur ve acil müdahale gerekir.

Uzun süreli yatak istirahati nedeniyle toplardamarlarda kanın göllenmesi ve kan akımının yavaşlaması meydana gelebilir. Sonuçta pıhtı oluşum riski artacağı için bu tehlikeli durumun önüne geçilmesi gerekir. Atardamarlardaki tıkanıklıklar, toplardamarlardaki pıhtılar doppler ultrason sayesinde görülebilir. Doppler ultrason ile kan akımı ve yönünün doğru olup olmadığı hakkında bilgi edinilir bu yüzden ultrason tetkikleri ihmal edilmemelidir.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

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